В Белгородском округе от атаки ВСУ один человек погиб и двое получили ранения

  • Новость часаРоссийские системы ПВО в течение дня сбили 58 украинских БПЛА
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    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске
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    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    Астрономы предупредили о солнечном затмении в Москве 12 августа
    Украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на великобурлукском направлении
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Россияне в июле резко увеличили запас наличных денег на руках
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    3 августа 2026, 23:09 • Новости дня

    В Белгородском округе от атаки ВСУ один человек погиб и двое получили ранения

    В Белгородском округе от атаки ВСУ один человек погиб и двое ранены

    Tекст: Катерина Туманова

    В посёлке Октябрьский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю, из-за чего женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте, сообщили в Max-канале Оперштаба Белгородской области.

    «Мужчину и женщину со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние мужчины как тяжёлое. Пострадавшим оказывают необходимую помощь», – добавили в Оперштабе региона.

    Ранее в этот день сообщалось, что в Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ пострадали четыре человека. Кроме того, ребенок и бабушка получили тяжелые ранения при атаке БПЛА в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО в течение дня сбили 58 украинских БПЛА.


    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара беспилотного летательного аппарата по Архипо-Осиповке травмы получили 47 человек.

    Число пострадавших при атаке беспилотника на село Архипо-Осиповка достигло 47 человек, передает ТАСС. Об этом в социальной сети Мах написал глава Геленджика Алексей Богодистов. «Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли. В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим», – заявил мэр города. Он добавил, что местную больницу усилили врачами из Геленджика и санаториев, а тяжелых пациентов отправляют в соседние города.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 17 пострадавших уже госпитализированы. Их приняли медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории многолюдного пляжа. Власти организовали в селе Архипо-Осиповка оперативный штаб для ликвидации последствий налета.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным терактом против мирного населения.

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    3 августа 2026, 16:59 • Новости дня
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге согласован проект строительства второй башни комплекса «Лахта Центр», высота которой составит 703 метра.

    Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию многофункционального комплекса «Лахта Центр 2», передает «Интерфакс». Застройщиком объекта в Приморском районе Петербурга выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком – АО «Ренконс».

    Проекты двух новых высоток на побережье Финского залива компания «Газпром» представила городским властям в 2021 году. Высота «Лахта Центра 2» составит 703 метра, а третьего здания – 555 метров. В компании тогда отмечали, что с появлением третьего небоскреба «сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

    Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в мае 2026 года. Общая площадь новых объектов составит 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров. В зданиях разместятся офисы, музеи, спортивные объекты, включая бассейны, а также торговые площади и кафе. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а строительство – к 2033 году.

    Первая башня «Лахта Центра» высотой 462 метра была введена в эксплуатацию в 2018 году. Соглашение о возведении еще двух высоток было подписано на ПМЭФ-2024.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил петербургский комплекс «Лахта Центр» летом 2024 года.

    Глава Газпрома Алексей Миллер показал главе государства проект триумфальной колонны.

    Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке этого памятника на Приморском шоссе.

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    1 августа 2026, 20:22 • Новости дня
    Российские синхронисты пожаловались на заниженные оценки на чемпионате Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заявили, что их засудили на чемпионате Европе по синхронному плаванию.

    Российский дуэт получил за свою программу 238,0834 балла и занял четвертое место, передает «Матч ТВ».

    «Не знаю, что произошло, но там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили, мы бы обошли их всех, и это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», – сказал Захар Трофимов.

    Весной World Aquatics сняла действовавшие с 2022 года ограничения. Теперь российские и белорусские пловцы, синхронисты и ватерполисты могут соревноваться под своими национальными флагами.

    В начале июля Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в технической программе смешанных дуэтов на юниорском чемпионате Европы.

    В финальный день этого первенства Трофимов завоевал чемпионский титул в мужской произвольной программе.

    В апреле Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на использование национальной символики для российских атлетов.

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    1 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний

    Кабмин запретил въезд в Россию иностранным фурам с неоплаченными штрафами

    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С сентября пересечение российской границы станет невозможным для грузовиков зарубежных компаний, имеющих задолженности за проезд по платным федеральным трассам.

    Новые требования затронут все международные автомобильные перевозки через территорию страны, включая транзитные маршруты, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства. Ограничения вводятся для повышения платежной дисциплины среди зарубежных транспортных предприятий.

    Контролировать наличие долгов у водителей поручено сотрудникам таможенных органов прямо на пропускных пунктах. Специалисты получат прямой доступ к базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

    Если таможенники обнаружат неоплаченный штраф, они вынесут официальное решение о запрете на въезд или выезд грузового транспорта. Дополнительно нарушителям будут выдавать требование о необходимости погасить задолженность за использование платных дорог.

    Ранее Минтранс предложил ввести штраф в размере 50 тыс. рублей для иностранных перевозчиков за неоплату проезда по платным дорогам.

    В конце 2024 года Госдума увеличила в десять раз сумму взыскания за проезд большегрузов под запрещающие знаки.

    В июле прошлого года в России вступили в силу новые жесткие санкции за нарушение правил весогабаритного контроля грузовиков.

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    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    3 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области

    Губернатор Кобзев сообщил о пропаже самолета Cessna в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легкомоторный самолет, патрулировавший лесные пожары в Бодайбинском районе Иркутской области, не вернулся на базу и перестал выходить на связь, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолета в своем канале в «Максе». На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

    «Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», – написал Кобзев.

    Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50. Экипаж осмотрел пожар в местном лесничестве и направился в сторону Бодайбо, после чего ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.

    В ближайшее время на поиски пропавшего самолета вылетит борт из Якутии. Утром к спасательной операции присоединятся два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года спасатели приостановили поиски пропавшего во время патрулирования лесов Приморья вертолета Robinson R44.

    Годом ранее в Якутии при мониторинге лесопожарной обстановки оборвалась связь с самолетом Ан-2.


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    1 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    @ Петр Ковалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов поздравил личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

    Военнослужащие успешно отбрасывают врага с занимаемых рубежей на самых сложных участках фронта, отметил Белоусов.

    «Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в канале Минобороны в Max.

    Белоусов также подчеркнул, что слаженные действия штурмовых отрядов позволяют уверенно продвигаться вперед, приближая общую победу. Он выразил благодарность бойцам за верность Отечеству и уверенность в том, что их упорство обеспечит безопасность народа страны.

    В середине июля российские войска улучшили свое положение в Запорожской области.

    В начале того же месяца группировка «Восток» освободила запорожский населенный пункт Копани.

    Днем ранее российские подразделения взяли под контроль села Ровное и Лесное.

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    1 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Суд в Москве взыскал убытки метрополитена с упавшего на пути пьяного пассажира

    Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужчина, оказавшийся на рельсах станции «Сокол» в состоянии алкогольного опьянения, возместит столичному метрополитену упущенную выгоду из-за 12-минутной остановки движения, сказано в материалах дела.

    Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».

    Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.

    «Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», –  указано в материалах дела.

    Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.

    При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства. Полиция задержала юношу за прыжок на велосипеде через пути метро в Москве. Осужден напавший на инспектора в метро Москвы мужчина.

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    1 августа 2026, 04:23 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 23:43 • Новости дня
    Россия прекратила выплату взноса в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство России решило прекратить выплачивать членский взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в размере более 61 млн рублей, перенаправив средства на другие цели.

    Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в текущем году, передает РИА «Новости».

    «Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тыс. рублей», – сказано в распоряжении правительства.

    Заложенные в федеральном бюджете средства будут направлены на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобывающих производств.

    Россия вступила в Агентство по ядерной энергии в 2013 году, однако в 2022 году ее членство было приостановлено по решению руководства ОЭСР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты спрогнозировали истощение мировых запасов урана к 2080 году. Гатилов назвал ДНЯО опорой международной безопасности. Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер».

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    1 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого

    Онколог Минздрава: Главным фактором развития рака легкого остается курение

    Tекст: Катерина Туманова

    Главным фактором развития онкологии дыхательной системы остается табакокурение, поэтому избавление от него повышает шансы сохранить здоровье, заявил директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди во Всемирный день борьбы с раком легкого.

    «На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», – заявил он РИА «Новости».

    Врач добавил, что расстаться с сигаретами критически важно даже после выявления онкологии. По его словам, у пациентов с уже установленным диагнозом прекращение курения достоверно повышает общую эффективность проводимой противоопухолевой терапии.

    В мае сообщалось, что в Минздраве захотели добавить в диспансеризацию тест для скрининга рака легких.

    ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

    Онколог Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

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    1 августа 2026, 05:51 • Новости дня
    Диетолог назвала самые эффективные продукты для улучшения памяти

    Диетолог Бережная призвала есть рыбу и субпродукты для памяти

    Tекст: Катерина Туманова

    Включение в ежедневный рацион питания морепродуктов, орехов и горького шоколада помогает значительно поддержать нервную систему и стимулировать работу мозга, сообщила кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная.

    Правильное питание играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций организма, при этом особую пользу несут полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

    «Как правило, это морская или океаническая рыба жирных сортов. Она содержит гораздо больше правильных полиненасыщенных жирных кислот, что хорошо», – заявила она радио Sputnik.

    Врач посоветовала использовать специальные добавки при нехватке качественных морепродуктов. Кроме того, благотворное влияние на мозговую активность оказывают цинк и селен. Эти важные микроэлементы в большом количестве присутствуют в птичьих субпродуктах, включая печень и сердце.

    Бережная также рекомендовала добавить в меню белое мясо птицы. Данный продукт богат безопасным для уровня холестерина белком и содержит мало вредных насыщенных жиров.

    Полезными для сохранения когнитивных способностей признаны орехи благодаря высокому содержанию полезных масел.

    Отличным стимулятором для центральной нервной системы выступает качественный горький шоколад. Диетолог уточнила, что из-за высокой калорийности десерт следует есть небольшими порциями. Умеренное употребление лакомства повышает настроение и активизирует восприятие чувств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвала доступные аналоги дорогих суперфудов. Диетолог Фесенко предупредила об опасности переизбытка соли для мозга. Диетолог Мизинова назвала продукты для «прокачки» мозга перед ЕГЭ.

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    В борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение

    Ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре стало массовое формирование по всей стране мобильных огневых групп из местного населения. Как действуют и чем вооружаются эти группы – и с помощью каких оружейных систем их эффективность уравнивается с результатами аналогичных подразделений в составе Минобороны? Подробности

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    Дунай обнажил проблемы экономики и политики Европы

    Обмеление рек в Европе из-за сильной жары вынуждает власти стран останавливать АЭС и призывать население к экономии электричества. Климатические факторы могут сказаться и на Украине, которая по Дунаю получает от западных спонсоров топливо и грузы военного назначения. С какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выплаты к школе в 2026 году: сколько дают и кому положены

      К началу учебного года семьи с детьми могут рассчитывать на ряд денежных выплат и мер поддержки. Какие выплаты положены в 2026 году к 1 сентября, кому они предоставляются и как их оформить?

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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