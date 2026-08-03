Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.23 комментария
В Белгородском округе от атаки ВСУ один человек погиб и двое получили ранения
В Белгородском округе от атаки ВСУ один человек погиб и двое ранены
В посёлке Октябрьский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю, из-за чего женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте, сообщили в Max-канале Оперштаба Белгородской области.
«Мужчину и женщину со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние мужчины как тяжёлое. Пострадавшим оказывают необходимую помощь», – добавили в Оперштабе региона.
Ранее в этот день сообщалось, что в Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ пострадали четыре человека. Кроме того, ребенок и бабушка получили тяжелые ранения при атаке БПЛА в Белгородской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО в течение дня сбили 58 украинских БПЛА.