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Ребенок и бабушка получили тяжелые ранения при атаке БПЛА в Белгородской области
Украинский дрон взорвался во дворе частного дома в Белгородской области, в результате чего серьезно пострадали трехлетний мальчик и его пожилая родственница.
Атака украинского беспилотника произошла в хуторе Первомайский Краснояружского округа, передает РИА «Новости». Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии в местную больницу.
«Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по региону. Пострадали двое, включая ребенка. В хуторе Первомайский Краснояружского округа дрон взорвался во дворе частного дома. Трехлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка - проникающее ранение брюшной полости», - сообщил оперативный штаб.
После стабилизации состояния мальчика планируют перевести в детскую областную клиническую больницу. Женщина продолжит лечение в Ракитянской центральной районной больнице.
Кроме того, повреждения инфраструктуры зафиксированы еще в восьми населенных пунктах Белгородской области. Среди них город Шебекино, а также поселки Пролетарский и Октябрьский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали пять мирных граждан. Несколькими днями ранее в результате ударов дронов погиб один местный житель.
В феврале текущего года минно-взрывные травмы из-за атаки вражеского аппарата получила трехлетняя девочка.