Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области

Губернатор Кобзев сообщил о пропаже самолета Cessna в Иркутской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолета в своем канале в «Максе». На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

«Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», – написал Кобзев.

Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50. Экипаж осмотрел пожар в местном лесничестве и направился в сторону Бодайбо, после чего ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.

В ближайшее время на поиски пропавшего самолета вылетит борт из Якутии. Утром к спасательной операции присоединятся два вертолета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года спасатели приостановили поиски пропавшего во время патрулирования лесов Приморья вертолета Robinson R44.

Годом ранее в Якутии при мониторинге лесопожарной обстановки оборвалась связь с самолетом Ан-2.



