Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.23 комментария
Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте
Трамп предупредил о риске повторения в США испанского миграционного кризиса
Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе масштабного наплыва беженцев в Соединенные Штаты, сравнив ситуацию с миграционным кризисом в испанской Сеуте.
Президент США выразил опасения, что миграционный кризис в стране может повторить сценарий испанской Сеуты, куда массово проникают нелегалы, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась в Соединенных Штатах.
«Когда я увидел то, что произошло в Испании, я сказал, что у нас было нечто похожее, даже намного хуже. Мы впустили 25 млн человек при демократах и Джо Байдене», – заявил глава Белого дома журналистам.
Президент США подчеркнул, что кризис может усугубиться, если к власти придут представители оппозиции с «левой» идеологией.
Ранее десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвали границу испанской Сеуты.
Власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков для сдерживания нелегалов.
Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей на фоне кризиса.