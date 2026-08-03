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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    3 августа 2026, 22:32 • Новости дня

    Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте

    Трамп предупредил о риске повторения в США испанского миграционного кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе масштабного наплыва беженцев в Соединенные Штаты, сравнив ситуацию с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

    Президент США выразил опасения, что миграционный кризис в стране может повторить сценарий испанской Сеуты, куда массово проникают нелегалы, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась в Соединенных Штатах.

    «Когда я увидел то, что произошло в Испании, я сказал, что у нас было нечто похожее, даже намного хуже. Мы впустили 25 млн человек при демократах и Джо Байдене», – заявил глава Белого дома журналистам.

    Президент США подчеркнул, что кризис может усугубиться, если к власти придут представители оппозиции с «левой» идеологией.

    Ранее десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвали границу испанской Сеуты.

    Власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков для сдерживания нелегалов.

    Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей на фоне кризиса.

    3 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Узбекистанскую гражданку, которая использовала российский триколор в качестве коврика, депортируют на родину, сообщили в пресс-службе Агентства миграции Узбекистана.

    Инцидент произошел во время контрольных мероприятий силовиков в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Видеоролики с участием узбекистанцев быстро распространились в социальных сетях, после чего Агентство миграции Узбекистана взяло ситуацию под контроль.

    В пресс-службе уточнили, что возвращение женщины в республику запланировано на 6 августа.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии 2026 года.

    Совбез России указывал, что в первой половине 2026 года количество депортированных за правонарушения мигрантов достигло 99,4 тыс. человек.

    Весной Совет безопасности фиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.

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    3 августа 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о запланированных на понедельник переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о переговорах США и Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Ирана стартуют в понедельник, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра днем», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, в ходе переговоров может быть достигнута договоренность по Ормузскому проливу, после чего стороны смогут заключить соглашение по ядерному вопросу. Президент США отметил, что речь идет фактически о денуклеаризации Ирана.

    Трамп также сообщил, что отменить удары по Ирану его просили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Тегеран. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы начать операцию в любой момент, когда посчитают нужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    В июне президент США подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном. В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    1 августа 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят

    Трамп: США могут забрать всё у Украины, что захотят

    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят
    @ Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам позволяет США зайти и забрать все, что захотят.

    В интервью программе Real America's Voice, вышедшем в эфир в пятницу, Трамп заявил, что Украина обладает «очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных минералов». А Вашингтон может «забрать практически все, что захочет» в соответствии с соглашением.

    «У нас есть подписанный контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать практически все, что захотим. Это была очень выгодная сделка», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Соглашение, подписанное в 2025 году в Вашингтоне, стало результатом многомесячных сложных переговоров и ожесточенной перепалки в Овальном кабинете между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Трампом.

    В соответствии с соглашением, Киев и Вашингтон создадут инвестфонд, который будет частично финансироваться за счет доходов от добычи природных ресурсов Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет. Хотя крупнейшие мировые компании не видили выгоды в разработке месторождений на Украине. Теперь же США начали поиски вольфрама для производства оружия.

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    2 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    По словам Трампа, армия США была приведена в готовность для нанесения ударов по Ирану, однако он распорядился их отменить в связи с достижением согласия по контурам возможной сделки, передает РИА «Новости».

    «Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», – заявил Трамп.

    Он уточнил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. По словам американского президента, контуры сделки предполагают «немедленное, полное и тотальное» открытие Ормузского пролива, а также «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

    Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Тегеран стремится к соглашению с США, охватывающему судоходство в Ормузском проливе и ядерную программу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Иран лишился «конвенционального щита» из ракет и теперь заинтересован в сделке по денуклеаризации и проливам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    2 августа 2026, 03:42 • Новости дня
    Миграционный кризис оставил супермаркеты Сеуты без свежих продуктов

    Tекст: Антон Антонов

    В супермаркетах испанской Сеуты возникла нехватка свежих продуктов в связи с миграционным кризисом и перебоями в работе предприятий, сообщают информационные агентства.

    В крупных магазинах Lidl и Mercadona практически нет хлеба, мяса, курицы и рыбы, остатки овощей невелики, заметно опустели полки с питьевыми йогуртами и другой охлажденной продукцией, передает РИА «Новости».

    Сотрудник супермаркета Lidl описал прошедшую пятницу как крайне тяжелый день: «В пятницу мы пережили адский день, это было невыносимо».

    Он сообщил, что новые поставки товаров ожидаются в воскресенье в течение дня. По его словам, ситуация постепенно стабилизируется, но у входа в магазин теперь постоянно дежурят полицейские.

    Ранее на фоне массового проникновения мигрантов и последовавших беспорядков в Сеуте закрылись многие магазины, бары, аптеки и автозаправочные станции. Часть торговых точек уже возобновила работу, однако некоторые владельцы до сих пор ограничивают доступ покупателей внутрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    На фоне обострения миграционного кризиса в Сеуте число тел погибших нелегалов, извлеченных из воды, возросло до 24.

    Власти Испании для предотвращения нового наплыва нелегалов у пирса Тарахаль в Сеуте начали установку надувных морских заграждений.

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    3 августа 2026, 02:57 • Новости дня
    МВД Марокко назвало причины миграционного кризиса в Сеуте

    МВД Марокко: Миграционный кризис в Сеуте вызван дезинформацией и испанским судом

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис в районе испанской Сеуты не был стихийным, а стал результатом совокупности факторов, говорится в заявлении Министерства внутренних дел Марокко.

    «Недавние события на пограничных переходах, ведущих в города Сеута и Мелилья, не были спонтанными или случайными, а стали результатом стечения нескольких факторов», – приводит текст сообщения ТАСС.

    По данным ведомства, к этим факторам отнесены злонамеренное использование цифрового пространства, распространение вводящей в заблуждение информации, деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование ряда правовых и административных норм, создававших иллюзию легкого проникновения в европейское пространство без юридических последствий.

    Отдельно указывается на недавнее решение испанского суда об отсрочке депортации нелегальных мигрантов, перехваченных в море. В МВД Марокко считают, что ограничения на немедленное возвращение части нарушителей границы, а также сопутствующие этому решениям неверные толкования и дезинформация укрепили уверенность потенциальных мигрантов в возможности избежать высылки.

    Такая ситуация, по оценке министерства, способствовала формированию новой модели незаконной миграции: люди стали пересекать границу вплавь, полагая, что этот способ дает больше шансов уйти от немедленного отправления обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Вадим Трухачев связал наплыв нелегальных мигрантов в Испанию с иммиграционной амнистией и решением суда о запрете упрощенного возвращения задержанных в море у Сеуты.

    Власти Сеуты сообщили о проникновении за сутки около 60 тыс. мигрантов из Марокко, а это 70% населения города.

    Испания направила в Сеуту более 3 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов для усиления безопасности на фоне миграционного кризиса.

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    1 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США ударить по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта, передает CNN.

    «По словам двух американских чиновников, знакомых с планами, Соединенные Штаты планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные, поскольку президент Дональд Трамп стремится к урегулированию войны. Точный масштаб ударов, а также потенциальные цели США остались неясными, и оба официальных лица предупредили, что удары могут быть отменены», – сообщил телеканал CNN.

    Выступая на заседании кабинета министров в пятницу, Трамп намекнул на возобновление массированных ударов, выразив недовольство слаборезультативными дипломатическими усилиями.

    «Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: «Мы больше не можем этого терпеть», – сказал американский лидер.

    По данным CNN, военные США готовятся к серии ударов по иранской ядерной инфраструктуре, включая гору Пикакс , хотя и не ограничиваются этим объектом, расположенным к югу от Тегерана. По словам официальных лиц, в последние несколько дней подготовка активизировалась.

    В ответ на сообщения о том, что Трамп отдал приказ о новой серии ударов в выходные дни, Белый дом заявил, что президент не будет «бездействовать и позволять этому террористическому поведению происходить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались   из-за Ирана. Американский президент сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану. CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.


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    1 августа 2026, 04:59 • Новости дня
    Мирошник назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли

    Мирошник объяснил вектор действий США во внешней политике

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон рассматривает международные отношения как глобальное противостояние ради получения финансовой выгоды и контроля над мировыми энергетическими ресурсами, считает посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Ко всему этому процессу в любом случае нужно относиться как к большой шахматной доске», – заявил он ТАСС.

    Мирошник пояснил, что для США идет большая шахматная партия, идет шаг, на который следует противодействие, выделение определенных целей и стратегий.

    «И на события, которые разворачиваются в разных углах этой шахматной доски, нужно смотреть через разные призмы. Призмы американцев – они сменяемы, но есть одна главная, по крайней мере, в нынешней ситуации – это прибыль. Это прибыль, это мобилизация денег», – пояснил дипломат.

    По его словам, главная цель Соединенных Штатов заключается в мобилизации финансов и сохранении собственной гегемонии.

    «Американцы видят возрастающую ценность энергоресурсов. У вас есть нефть – мы идем к вам! И они отправляются сначала в Венесуэлу, потом они отправляются в Иран», – добавил он.

    Мирошник отметил, что при этом американское руководство активно поддерживает энергетическую изоляцию России на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД заявил об изменении подхода США к достигнутым на Аляске договоренностям по Украине. Медведев обвинил США в навязывании воли другим странам. Трамп демонтирует американскую империю.

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    1 августа 2026, 04:12 • Новости дня
    Инфантино отказался продавать коммерческие права FIFA на ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабный проект по передаче прав Международной федерации футбола (FIFA) сторонним инвесторам отменен из-за резкого недовольства европейских лиг и угрозы массового бойкота, пишет New York Post.

    Руководство FIFA отказалось от идеи продажи доли в новом коммерческом подразделении, пишет New York Post. Инициатива предполагала привлечение до 4,2 млрд долларов инвестиций при общей оценке структуры в 20 млрд долларов. Сделка с фондом Джошуа Кушнера сорвалась из-за открытого бунта чиновников по всему миру.

    «Они этого не чувствуют. Они ни за что не хотят продолжать быть вовлеченными в этот бардак», – заявил знакомый с ситуацией источник.

    Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил отказ от реализации предложения, поскольку возникшие разногласия перестали отвечать изначальным целям.

    План предусматривал передачу прав на трансляции, продажу билетов и спонсорские контракты новой компании FIFA Forward Enterprise. Инфантино обещал каждой из 211 стран-участниц до 40 млн долларов за поддержку инициативы. Однако критики назвали эти выплаты взяткой, а европейские клубы пригрозили бойкотом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026. Инфантино раскрыл план масштабной продажи прав на чемпионаты мира. Азиатская конфедерация поддержала протест УЕФА против инициативы ФИФА.

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    1 августа 2026, 02:36 • Новости дня
    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране

    CBS: США и Израиль готовятся к ударам по объектам энергетики в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Израиль планируют одну из самых жестоких на сегодняшний день кампаний по бомбардировкам объектов энергетической инфраструктуры в Иране, сообщили CBS News многочисленные источники.

    «Удары возможны в течение выходных. Обсуждался вопрос о том, чтобы попытаться завершить работу к открытию финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу того, как удары повлияют на американскую и мировую экономику, но конечная точка не была обозначена», – сообщает CSB News.

    Согласно многочисленным американским источникам, израильтяне были уведомлены и координируют свои действия с Вашингтоном.

    Президент США еще не отдал окончательного распоряжения о нанесении ударов. Совместная операция ознаменовала бы возвращение Израиля к боевым действиям, которые он приостановил во время перемирия, заключенного при посредничестве США.

    Иран не наносил ударов по Израилю с тех пор, как меморандум о взаимопонимании был расторгнут и США возобновили боевые действия в начале июля.

    Израильский чиновник заявил CBS News: «Израиль не знает о решении возобновить полномасштабные военные операции, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным действиям против Ирана».

    Согласно источникам, которые были проинформированы позже, план военного удара был разработан во время заседания кабинета Трампа в Кэмп-Дэвиде в пятницу.

    По словам одного из информаторов, некоторые помощники Белого дома, которые занимаются политикой, были категорически против. Пока в зале находились журналисты, Трамп сказал: «Мы нанесем им очень сильный удар. В какой-то момент он добавил: «Мы просто больше не можем этого выносить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана.

    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе.

    Американский президент ранее сообщал о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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    2 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    В Марокко назвали самую длинную трассу в Африке в честь Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Король Мухаммед VI присвоил имя президента США Дональда Трампа стратегически важной автомагистрали длиной более 1000 километров в знак благодарности за признание суверенитета над Западной Сахарой.

    Как пишет MAP, марокканская скоростная трасса Тизнит – Дахла получила имя Трампа. Инициатором переименования магистрали выступил монарх африканского государства, передает РИА «Новости».

    «Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа. Протяженностью более 1055 километров, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке», – сообщил король Марокко Мухаммед VI в письме американскому лидеру.

    Причиной такого шага стало признание администрацией Трампа в 2020 году суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. Стратегически важная магистраль проходит через Гельмим и Эль-Аюн, соединяя север и юг страны, а также Европу с Африканским континентом.

    Политик выразил благодарность марокканскому королю 26 июля. Трамп также подчеркнул, что надеется в ближайшее время проехать по всей протяженности новой трассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально получил имя действующего президента США.

    В феврале лидеры Армении и Азербайджана обсудили детали запуска инфраструктурного проекта «Маршрут Трампа».

    Годом ранее Баку и Ереван одобрили меморандум о создании транспортного коридора «Мост Трампа».

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    3 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров, накрывший и города Соединенных Штатов.

    На вопрос, определился ли он с «наказанием» для Канады, Трамп ответил коротко: «Да». При этом президент США не стал раскрывать, какие именно меры готовит Вашингтон. Он лишь пообещал, что подробности будут объявлены в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости включить убытки от канадских лесных пожаров в импортные пошлины, уплачиваемые Оттавой.

    Сенатор США Берни Морено пообещал внести законопроект о санкциях против Канады из-за вреда от дыма ее лесных пожаров для экологии США.

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    1 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Bloomberg: Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США запросило экстренное финансирование для восполнения запасов современных ракет и перехватчиков, истощенных в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

    «Согласно документам, предоставленным Конгрессу, запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 млрд долларов на этот финансовый год включает 18,2 млрд долларов на замену современных американских ракет Patriot, ракет Tomahawk ВМС и высотных перехватчиков THAAD армии», – передает Bloomberg.

    В документах, представленных комитетам по обороне сената и палаты представителей, содержится ранее не публиковавшаяся разбивка расходов. В частности, 3,28 млрд долларов пойдут на модификацию противоракетных комплексов ВМС США, а 100 млн долларов – на закупку засекреченного ракетного комплекса Joint Advanced Tactical Missile от Lockheed Martin Corp., который еще не принят на вооружение.

    Эти данные отражают обеспокоенность состоянием американских арсеналов на фоне атак на американские базы в ближневосточном регионе. Раскрытые подробности помогут аналитикам оценить долю этих вооружений среди 13 629 боеприпасов, выпущенных по иранским целям с февраля по апрель.

    Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров попытался развеять опасения относительно нехватки боеприпасов.

    «У нас лучшее в мире вооружение, но мы хотим, чтобы они работали быстрее», – заявил он, отметив беспрецедентные масштабы производства у оборонных подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

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    1 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    Марокканскую мафию обвинили в масштабном нашествии нелегалов на Испанию

    Политолог Станкевич: Мафия Марокко могла устроить наплыв мигрантов в Сеуту

    Tекст: Валерия Городецкая

    В массовом наплыве нелегалов в испанскую Сеуту может быть замешана мафия из Марокко, заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

    Станкевич пояснил, что кризис начался после решения Верховного суда Андалусии, отменившего немедленную высылку задержанных на море нарушителей границы, передает телеканал «360».

    «Надо разбираться с каждым беженцем отдельно, выясняя, есть у него права или нет. Эту ситуацию использовала мафия, которая работает на территории Марокко и за деньги переправляет беженцев», – заявил эксперт.

    По словам политолога, злоумышленники зарабатывают на этом огромные суммы. Они привлекают людей обещаниями легкого доступа в Европу, выдают им надувные покрышки и отправляют вплавь, что Станкевич охарактеризовал как настоящую провокацию.

    Напомним, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Во время этого масштабного кризиса погибли 67 человек.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала обязательно отправить всех нелегалов обратно на родину.

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    1 августа 2026, 14:00 • Новости дня
    Финский политик Мема заявил о расколе ЕС из-за ситуации с мигрантами в Испании

    Мема: ЕС раскалывается изнутри на фоне миграционного кризиса в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о внутреннем расколе Европейского союза.

    Поводом для такого заявления стала реакция европейских стран на миграционный кризис в Испании, передает РИА «Новости».

    «Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией, европейские страны принимают меры против нее. ЕС раскалывается изнутри», – написал политик в соцсетях.

    Мема также отметил, что для спасения от «евросамоубийства» европейским государствам необходимо вернуться к национальному суверенитету. Он выразил поддержку Испании и добавил, что мигранты стали инструментом подрыва суверенитета этой страны.

    Напомним, власти Италии приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Глава финского МВД Мари Рантанен поддержала инициативу об исключении Мадрида из европейской зоны свободного передвижения.

    Месяцем ранее Армандо Мема осудил руководство Евросоюза за ведение прокси-войны против Москвы.

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