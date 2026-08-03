Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте

Трамп предупредил о риске повторения в США испанского миграционного кризиса

Tекст: Вера Басилая

Президент США выразил опасения, что миграционный кризис в стране может повторить сценарий испанской Сеуты, куда массово проникают нелегалы, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась в Соединенных Штатах.

«Когда я увидел то, что произошло в Испании, я сказал, что у нас было нечто похожее, даже намного хуже. Мы впустили 25 млн человек при демократах и Джо Байдене», – заявил глава Белого дома журналистам.

Президент США подчеркнул, что кризис может усугубиться, если к власти придут представители оппозиции с «левой» идеологией.

Ранее десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвали границу испанской Сеуты.

Власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков для сдерживания нелегалов.

Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей на фоне кризиса.