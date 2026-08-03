Космонавт Тетерятников рассказал о необычном багаже для полета на МКС

Космонавт Тетерятников собрался взять с собой на МКС книги

Tекст: Катерина Туманова

В состав экипажа миссии NASA Crew-13 вошли четыре человека, передает РИА «Новости». Вместе с Сергеем Тетерятниковым на орбиту отправятся американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадский специалист Джошуа Кутрик.

«Я взял в электронном виде книги, которые связаны с историей моей страны, местности, в которой я родился. Всеми мыслями я буду уходить в историю, читать, и это будет напоминать мне о моей земле, родине и малой родине», – сказал Тетерятников.

Космонавт отметил, что обязательно возьмет в полет и фотографии своих близких.

Практика совместных экспедиций реализуется в рамках соглашения 2022 года между «Роскосмосом» и NASA для обеспечения бесперебойной работы обоих сегментов станции при любых нештатных ситуациях.

Запуск корабля Crew Dragon Grace с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планируется осуществить не ранее 12 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты раскрыли секреты акробатики и земной гравитации. Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов. В конце июля космонавты Кудь-Сверчков и Микаев успешно завершили выход в открытый космос







