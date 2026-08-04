WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за озера

Tекст: Катерина Туманова

По словам людей, знакомых с этим вопросом, президент Трамп обсуждал возможность отстранения от должности Джанин Пирро, прокурора округа Колумбия. Президент США раскритиковала Пирро после того, как ее администрация в пятницу прекратила дело против трехкратной олимпийской чемпионки по обвинению в повреждении зеркального бассейна Мемориала Линкольна, который администрация восстановила в преддверии 250-летия Америки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

В судебном иске офис Пирро опроверг заявление президента о том, что вандалы повредили бассейн, объяснив проблемы «неудачной установкой».

Ожидается, что Трамп и Пирро еще встретятся по данному вопросу, сообщил один из источников.

В мае прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро раскритиковала позицию судьи, который извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа Алленом.

Президент США называл отражающий бассейн или озеро напротив мемориала Аврааму Линкольну мусорным ведром, после чего заявил, что намерен отреставрировать его собственному проекту с участием подрядчика. Несколько раз Трамп заявлял, что на бассейн нападали вандалы, из-за чего вода в нем зацветала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер собирался возводить в Белом доме бальный зал за 400 млн долларов, но суд заблокировал стройку. В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства президента США.



