Сальдо сообщил о гибели и ранениях людей при атаках ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Над территорией Херсонской области силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 76 вражеских беспилотников. В результате вражеских атак и подрывов на минах погиб один мирный житель, 23 человека пострадали», – написал он в Max-канале.

Сальдо уточнил, что погиб мужчина 1971 года рождения в Великой Кардашинке после сброса боеприпаса с дрона. Еще 23 человека пострадали в различных населенных пунктах, включая Каховку, Алешки, Таврийск и Новую Каховку.

Среди раненых есть как пожилые люди, так и молодежь, некоторые из них госпитализированы, уточнил он.

Саперы обнаружили и обезвредили шесть взрывоопасных предметов на территории области. Специалисты также уничтожили два ранее найденных боеприпаса. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в 23 населенных пунктах региона, подытожил Сальдо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Сальдо 27 июля сообщил о гибели пенсионера от ударов дронов ВСУ под Херсоном. Российский боец сообщил о превращении Херсона в полигон для дронов ВСУ.