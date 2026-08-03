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Сальдо сообщил о гибели и ранениях людей при атаках ВСУ
В Херсонской области за минувшие дни в результате обстрелов и подрывов на минах погиб один мирный житель, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава региона Владимир Сальдо, который назвал оперативную обстановку как напряженную.
«Над территорией Херсонской области силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 76 вражеских беспилотников. В результате вражеских атак и подрывов на минах погиб один мирный житель, 23 человека пострадали», – написал он в Max-канале.
Сальдо уточнил, что погиб мужчина 1971 года рождения в Великой Кардашинке после сброса боеприпаса с дрона. Еще 23 человека пострадали в различных населенных пунктах, включая Каховку, Алешки, Таврийск и Новую Каховку.
Среди раненых есть как пожилые люди, так и молодежь, некоторые из них госпитализированы, уточнил он.
Саперы обнаружили и обезвредили шесть взрывоопасных предметов на территории области. Специалисты также уничтожили два ранее найденных боеприпаса. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в 23 населенных пунктах региона, подытожил Сальдо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Сальдо 27 июля сообщил о гибели пенсионера от ударов дронов ВСУ под Херсоном. Российский боец сообщил о превращении Херсона в полигон для дронов ВСУ.