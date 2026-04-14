Диетолог Мизинова назвала продукты для «прокачки» мозга перед ЕГЭ

Tекст: Катерина Туманова

«Всего шесть недель отделяют выпускников от основного периода сдачи ЕГЭ. В оставшееся время можно не только зубрить билеты, но и буквально «прокачать» мозг с помощью правильной рыбы. Сардины, печень трески и минтай – природные помощники школьников, которые улучшают память, скорость мышления и устойчивость к стрессу«, – сказала врач РИА «Новости».

Мизинова пояснила, что омега-3 жирные кислоты из сардин за шесть-восемь недель полностью обновляют оболочки нервных клеток, что позволяет улучшить передачу сигналов между нейронами.

Витамин D из печени трески накапливается в крови до нужного уровня и способствует лучшему удержанию информации. Баланс селена и йода, который содержится в минтае, помогает снизить уровень гормона стресса кортизола.

Диетолог рекомендовала включать в рацион один раз в неделю 30-40 грамм печени трески для восполнения дефицита витамина D или употреблять этот продукт курсом в течение недели.

Кроме того, Мизинова советует ежедневно или через день есть 100-150 грамм отварного или запеченного минтая, а также три раза в неделю включать в рацион 80-100 грамм сардин в собственном соку на цельнозерновом хлебе или в салате.

