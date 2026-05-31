Трамп заявил об идеальных результатах теста на когнитивные способности
Президент США Дональд Трамп заявил, что показал на медосмотре очень хорошие результаты, он в четвертый раз без ошибок прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности.
Президент США Дональд Трамп рассказал о превосходных итогах планового медосмотра, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что в очередной раз безупречно прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности.
«Результаты моего медицинского осмотра, проведенного в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что выпущенные, оказались очень хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 баллов из 30, что считается признаком крайне высокого уровня интеллекта», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Глава государства добавил, что проходит подобное тестирование уже в четвертый раз. Все попытки оказались абсолютно успешными: политик дал 120 правильных ответов на 120 заданных вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ сообщили об отличных физических и умственных показателях действующего главы государства.
Годом ранее терапевт Белого дома подтвердил нормальное состояние когнитивных функций политика по итогам медобследования.
Врач Шон Барбабелла отметил крепкое здоровье американского лидера для выполнения обязанностей главнокомандующего.