Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Парламент Ирана объявил Тегеран победителем в противостоянии с США
Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран считает себя победителем в противостоянии с США.
Представители иранского парламента уверены в триумфе своего государства, передает РИА «Новости». Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи подчеркнул особый статус страны после недавних событий.
«Мы считаем себя победителями в этом противостоянии, и именно Иран вышел победителем из этой войны. А победителям не диктуют условия и не указывают, как им следует поступать. С победившей стороной не обращаются как с проигравшей», – заявил политик.
Обострение ситуации произошло 28 февраля, когда американские и израильские войска атаковали иранскую территорию. Жертвами ударов стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны договорились о прекращении огня, однако переговоры в Исламабаде не принесли результатов.
Возобновление активных боевых действий пока не фиксировалось. При этом Соединенные Штаты инициировали блокаду портов исламской республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана объявил о победе Тегерана в конфликте с США и Израилем.
Посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур сообщил о провале Соединенных Штатов на поле боя.
Представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил о недостижении Вашингтоном поставленных военных целей.