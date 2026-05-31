Российские системы «Торнадо-Г» выжгли пять пунктов управления украинскими дронами
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» артиллерийских подразделений группировки «Север» уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ, рассказал старший офицер батареи с позывным «Сокол».
Бойцы артиллерийских подразделений нанесли сокрушительный удар по позициям украинских войск, передает РИА «Новости». Старший офицер батареи с позывным «Сокол» сообщил детали успешной операции. «Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» артиллерийских подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пять пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ», – рассказал военный.
Места запуска и центры контроля дронов удалось обнаружить благодаря грамотной работе воздушной разведки. Полученные координаты немедленно передали на командный пункт, где было принято решение использовать реактивные системы. Для максимальной точности и скорости огонь открыли одновременно из двух установок.
После успешного поражения целей экипажи оперативно пополнили боекомплект и отошли в безопасные районы ожидания. Собеседник агентства добавил, что поиск и ликвидация вражеских складов и точек запуска беспилотников ведутся непрерывно. Координация действий осуществляется через штатные средства связи при постоянном контроле в реальном времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группировки войск «Север» уничтожили более 90 дронов ВСУ под Харьковом.
Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили четыре пункта управления беспилотниками в Сумской области.
В начале месяца бойцы этого подразделения ликвидировали 21 аналогичный объект противника.