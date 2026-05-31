ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области

Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодня утром в Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск – Лазурное вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина, погибших нет», – заявил Василенко. Он добавил, что дополнительная информация о происшествии уточняется, передает РИА «Новости».

Кроме того, еще один дрон Вооруженных сил Украины ударил по грузовому автомобилю в районе села Николаевка Генического округа. Транспортное средство загорелось после атаки. Данные о возможных пострадавших выясняются, при этом в регионе сохраняется угроза повторных ударов беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинские беспилотники ранили семь мирных жителей в Херсонской области.

В середине мая водитель грузовика погиб от удара вражеского дрона в Белгородской области.

В прошлом году украинские военные атаковали гражданский автомобиль с детьми на Мелитопольской трассе.