Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области
Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на автодороге Скадовск – Лазурное в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.
«Сегодня утром в Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск – Лазурное вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина, погибших нет», – заявил Василенко. Он добавил, что дополнительная информация о происшествии уточняется, передает РИА «Новости».
Кроме того, еще один дрон Вооруженных сил Украины ударил по грузовому автомобилю в районе села Николаевка Генического округа. Транспортное средство загорелось после атаки. Данные о возможных пострадавших выясняются, при этом в регионе сохраняется угроза повторных ударов беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинские беспилотники ранили семь мирных жителей в Херсонской области.
В середине мая водитель грузовика погиб от удара вражеского дрона в Белгородской области.
В прошлом году украинские военные атаковали гражданский автомобиль с детьми на Мелитопольской трассе.