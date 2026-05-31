СК возбудил дело из-за взрыва газа в частном доме в Ингушетии

Tекст: Дарья Григоренко

Официальные представители ведомства заявили: «Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ». Эта статья касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА «Новости».

Сейчас следователи осматривают место инцидента для установления точных причин случившегося. Параллельно прокуратура республики организовала проверку, в ходе которой специалисты оценят соблюдение норм безопасного использования газового оборудования.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ингушетии возросло до пяти человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально региональное управление МЧС сообщило о двух пострадавших при хлопке газа в Сунженском районе.

В январе число травмированных при аналогичном инциденте в другом частном доме в Ингушетии выросло до семи человек.