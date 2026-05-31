Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
СК возбудил дело из-за взрыва газа в частном доме в Ингушетии
В селе Троицкое Сунженского района в Ингушетии произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого травмы получили двое взрослых и трое маленьких детей, сообщили в региональном СУ СК РФ.
Официальные представители ведомства заявили: «Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ». Эта статья касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА «Новости».
Сейчас следователи осматривают место инцидента для установления точных причин случившегося. Параллельно прокуратура республики организовала проверку, в ходе которой специалисты оценят соблюдение норм безопасного использования газового оборудования.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ингушетии возросло до пяти человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально региональное управление МЧС сообщило о двух пострадавших при хлопке газа в Сунженском районе.
В январе число травмированных при аналогичном инциденте в другом частном доме в Ингушетии выросло до семи человек.