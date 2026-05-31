Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
ВСУ атаковали подстанцию и жилые дома в Херсонской области
Вооруженные силы Украины совершили атаку дронами на жилые постройки и инфраструктуру в Каховском округе Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук.
«Сегодня утром, в светлый праздник Троицы, дроны ВСУ атаковали частный дом в селе Архангельская Слобода. В доме обрушилась крыша, поврежден фасад, выбиты окна, пострадали хозяйственные постройки и забор, выбиты стекла», – сообщил глава округа, передает ТАСС.
Помимо этого, удар пришелся по жилому зданию в поселке Любимовка, что вызвало временное отключение света на одной из улиц. Также атаке подверглась подстанция в населенном пункте Чернянка. Филипчук подчеркнул, что среди мирного населения пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля украинские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонской области.
Несколькими днями ранее вражеский беспилотник взорвался на цокольном этаже жилого дома в Малокаховке.
В марте дрон ВСУ ударил по трансформатору в этом селе.