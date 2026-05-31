В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В поселке Матвеев Курган Ростовской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на местной нефтебазе, вызванного массированным ударом беспилотников, сообщила глава администрации района Дина Алборова.
«Прошлой ночью район вновь подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. В результате обстрела произошло возгорание нефтебазы в райцентре», – написала руководитель муниципалитета в Telegram-канале.
По ее словам, режим чрезвычайной ситуации в Матвеевом Кургане действует с 02:20 31 мая 2026 года. Меры направлены на оперативную ликвидацию последствий атаки и обеспечение безопасности жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков беспилотника загорелось топливное хранилище.
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более 50 дронов в девяти районах Ростовской области.
Днем ранее в порту Таганрога в результате удара БПЛА вспыхнули танкер и резервуар с горючим.