У отравившихся в кафе Пятигорска обнаружили сальмонеллу
У девяти пациентов, пострадавших в результате массового отравления в кафе Пятигорска, выявили маркеры сальмонелл, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
«Начато эпидемиологическое расследование и установление причинно-следственных связей. <…> У девяти заболевших обнаружены маркеры сальмонелл. Деятельность кафе приостановлена, проводятся проверочные мероприятия с отбором проб для лабораторных исследований», – подчеркнули в ведомстве в Max.
Всего в управлении зарегистрировано 10 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди жителей города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Пятигорске с кишечной инфекцией госпитализировали девять посетителей одного заведения.
Месяцем ранее вспышку сальмонеллеза зафиксировали среди учеников младших классов гимназии в Екатеринбурге.
В прошлом году в этом же городе в больницу с аналогичным диагнозом доставили 12 клиентов местного кафе.