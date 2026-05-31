После посещения кафе девять человек госпитализированы в Пятигорске
Девять человек, которые, по предварительной информации, оказались клиентами одного кафе, госпитализированы с кишечной инфекцией, сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
«Девять человек поступили в городское инфекционное отделение с кишечной инфекцией», – заявил мэр в «Максе».
Предварительно установлено, что все пострадавшие питались в одном заведении.
В настоящее время кафе закрыто, а выяснением причин инцидента займется Роспотребнадзор. Градоначальник отметил, что среди госпитализированных пациентов нет детей. По его словам, всем больным оказывается необходимая медицинская помощь, ситуация обсуждалась с главным врачом.
Ворошилов также признался, что недавно сам заказывал доставку еды домой из этого места.
СУ СК по Ставропольскому краю сообщило в «Максе», что начало проверку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пять детей заразились острой кишечной инфекцией после посещения кафе в екатеринбургском аквапарке.
Осенью следователи завели уголовное дело после массового отравления 13 человек в одном из махачкалинских заведений.
Весной 2025 года 14 посетителей кафе в Альметьевске обратились в инфекционную больницу из-за некачественных роллов.