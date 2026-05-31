После посещения кафе девять человек госпитализированы в Пятигорске

Tекст: Антон Антонов

«Девять человек поступили в городское инфекционное отделение с кишечной инфекцией», – заявил мэр в «Максе».



Предварительно установлено, что все пострадавшие питались в одном заведении.

В настоящее время кафе закрыто, а выяснением причин инцидента займется Роспотребнадзор. Градоначальник отметил, что среди госпитализированных пациентов нет детей. По его словам, всем больным оказывается необходимая медицинская помощь, ситуация обсуждалась с главным врачом.

Ворошилов также признался, что недавно сам заказывал доставку еды домой из этого места.

СУ СК по Ставропольскому краю сообщило в «Максе», что начало проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пять детей заразились острой кишечной инфекцией после посещения кафе в екатеринбургском аквапарке.

Осенью следователи завели уголовное дело после массового отравления 13 человек в одном из махачкалинских заведений.

Весной 2025 года 14 посетителей кафе в Альметьевске обратились в инфекционную больницу из-за некачественных роллов.