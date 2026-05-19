  • Новость часаГлава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    Минздрав назвал число россиян с ожирением и лишним весом
    Politico: Евросоюз изменит частоту продления антироссийских санкций
    Эстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА
    В Минфине назвали лучшую альтернативу наличной валюте
    Китай намерен восполнить дефицит рабочих миллионами человекоподобных роботов
    Кравцов сообщил о создании единого учебника по физкультуре
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    2 комментария
    19 мая 2026, 17:00 • Политика

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе?

    В Белоруссии начались тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. Как сообщает Минобороны, к участию привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

    Мероприятие имеет несколько целей. Планируется, что военные будут совершенствовать навыки работы руководящего и оперативного состава при подготовке действий по сдерживанию вероятного противника. Кроме того, в рамках учений пройдет оценка общего уровня подготовленности войск к решению задач по предотвращению агрессии.

    Всего к тренировке будут привлечены более 64 тыс. военных, а также свыше семи с половиной тысяч единиц техники: около 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь представляют собой подлодки стратегического назначения. Некоторыми деталями учений делится и белорусская сторона.

    Так, Минск будет представлен частями ракетных войск и авиацией.  Армии двух государств также отработают «вопросы доставки ядерных боеприпасов». Основной упор военные сделают на скрытность, перемещение на значительные расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств.

    В ведомстве подчеркивают: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран». Однако дипломатические ведомства России и Белоруссии ранее выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность текущей ситуацией в сфере ядерного сдерживания – как в мире в целом, так и в Европе особенно.

    Москва и Минск отмечают, что государства НАТО продолжают ускоренно милитаризироваться, что создаст прямые угрозы для региона. Особенно подозрительно на этом фоне выглядят стремления ядерных держав Европы усиливать координацию друг с другом, а также прорабатывать вопросы вовлечения в свою орбиту западных стран, не обладающих подобными вооружениями.

    Эти тенденции, уточняют Москва и Минск, вынуждают Россию и Белоруссию «прибегнуть к компенсирующим мерам в военно-ядерной сфере». При этом действия двух государств проходят в строгом соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не оказывают дестабилизирующего воздействия на регион.

    Действительно, за последнее время атомные амбиции европейцев заметно возросли. Главным зачинщиком здесь является Франция, предложившая Польше провести совместные ядерные учения, в рамках которых Варшава и Париж будут имитировать нанесение ударов по военным объектам на территории России и Белоруссии.

    Кроме того, еще в марте Макрон анонсировал «значительные изменения» в ядерной доктрине страны. По его словам, Париж вступает в фазу «усиленного сдерживания» в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией.

    Все они смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину Европейского континента».

    О размещении ядерного вооружения на собственной территории начинает задумываться и некогда нейтральная Финляндия. Так, в апреле Минобороны республики сообщило, что правительство рассматривает возможность снятия правовых барьеров на ввоз атомных устройств и их дальнейшее хранение в стране. Таким образом, Хельсинки якобы желают максимально «использовать оборонные механизмы НАТО».

    «Необходимость подобных учений продиктована самой логикой совместного управления вооружениями. Например, боеголовки принадлежат России, тогда как пусковые установки находятся на территории Белоруссии. Именно поэтому отработка этого взаимодействия является обязательной», – сказал Александр Алесин, белорусский военный эксперт.

    «При этом в настоящий момент мы видим небывалый взлет ядерной эскалации,

    вызванный агрессивными действиями европейских государств. На этом фоне проведение учений выглядит оправданным и обоснованным, поскольку Минск и Москва стараются отработать скрытные варианты ответа на действия вероятного противника», – подчеркивает он.

    «Важно отметить, что само заявление о проведении учений является частью более широкой информационной политики двух государств, являющейся ответом на нарастающее давление Запада. Кстати, недавнее награждение Владимиром Путиным Московского института теплотехники (МИТ), где были созданы комплексы «Тополь», «Ярс» и «Булава», также укладывается в эту логику», – добавляет собеседник.

    «Необходимый сигнал Европе передает и испытательный пуск «Сармата». Все эти события дают Старому Свету понять, что Союзное государство не будет сидеть сложа руки, пока Евросоюз продолжает идти по пути милитаризации и опасной эскалации отношений. Неприятель в случае агрессии получит достойный ответ», – уточняет эксперт.

    В то же время говорить о нарушении Москвой и Минском норм ДНЯО в корне неверно.

    «Для этого попросту нет никаких оснований. Американские ядерные боеприпасы размещены в ряде европейских стран, что давно воспринимается как норма. А вооружения РФ, дислоцированные в пределах Белоруссии, являются продолжением этой навязанной нам логики противостояния», – говорит он.

    «Собственно, суть проводимых учений и сводится к слаженной и своевременной отработке применения всех компонентов, необходимых для применения столь мощного вооружения. Отдельно добавлю, что Москва и Минск в этом плане действуют в рамках принципа соразмерности ответа на последовательное наращивание ядерного потенциала НАТО», – полагает Алесин.

    С тем, что совместные учения стали прямым ответом на масштабную милитаризацию Североатлантического альянса, согласен и военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напоминает: серьезные ударные средства сегодня размещаются уже не только в Польше и Румынии, но и в Прибалтике, что «превращает Белоруссию в оперативно-тактический балкон, простреливаемый со всех сторон».

    «При этом враждебность по отношению к Минску открыто декларируется Варшавой, Киевом, Ригой и Вильнюсом,

    – продолжает он. – В этой связи вопросы стратегического сдерживания неминуемо теряют исключительно теоретический характер, вынуждая Союзное государство дать недоброжелателям твердый и четкий ответ».

    По словам эксперта, ядерный фактор здесь подходит как нельзя лучше. «Именно он позволяет нам нивелировать любые попытки стран восточного фланга НАТО доминировать в регионе. Кроме того, он же делает цену возможной конфронтации для них невероятно высокой, заметно увеличивая риски текущей милитаризации», – говорит собеседник.

    Таким образом, подчеркивает Анпилогов, проводимые учения являются недвусмысленным сигналом для Запада. «В случае любой провокации Москва и Минск готовы и способны перевести конфликт в плоскость применения ядерного оружия для защиты собственных территорий.

    Силы развернуты, находятся в боевой готовности, и этот факт сам по себе является мощным инструментом сдерживания агрессии НАТО».

    Касаясь вопроса о соблюдении ДНЯО, эксперт напоминает: ключевой аспект этого документа – вопрос суверенитета над вооружениями. «Функции ядерного планирования по-прежнему принадлежат исключительно Генеральному штабу ВС России, ровно по той же логике, по которой действуют и США, размещая ядерные боеприпасы в странах Западной и Южной Европы», – добавил он.

    «Международное сообщество фактически смирилось с такой практикой, как с устоявшейся нормой. И российские, и американские ядерные вооружения по-прежнему остаются частью планирования принципов сдерживания – а значит, оснований трактовать происходящее как нарушение договора попросту нет», – резюмировал Анпилогов.

    Главное
    Омбудсмен Украины потребовала поднять штрафы за русский язык в десять раз
    В Литве начали обсуждать возможное размещение в стране ядерного оружия
    FT: Трамп предложил Китаю и России объединиться против МУС
    Иран пригрозил США открытием новых фронтов
    Власти Солнечногорска полностью запретили прокат электросамокатов
    В нидерландских супермаркетах Lidl нашли десятки килограммов кокаина
    Суд лишил Разина прав на песни «Ласкового мая»

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации