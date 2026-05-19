    19 мая 2026, 11:50 • Экономика

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Ольга Самофалова

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему?

    Словакия обсуждает с Азербайджаном возможность заключить долгосрочный контракт на поставки газа из Азербайджана сроком не менее чем на 10 лет, заявил заместитель премьер-министра и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба.

    «Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером. Единственный вопрос – как доставлять энергоресурсы в Центральную Европу. То есть речь не о том, хотим ли мы получать ваши энергоресурсы, а о том, как их доставить в Центральную Европу», – заявил Тараба в интервью азербайджанскому агентству Report.

    Он добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос о том, «какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме».

    Сейчас Словакия вместе с Венгрией получают трубопроводный газ из России. И азербайджанский газ должен заменить именно газпромовские поставки. Выбора у этих стран не остается, потому что ЕК приняла регламент отказа от российского газа всего союза. И полный отказ – как от СПГ, так и от трубопроводного газа по любым контрактам – по плану должен состояться в 2027 году. С начала следующего года под запретом покупка нашего СПГ, а с сентября – и любого трубопроводного газа.

    Словакия, соответственно, ищет возможность подстелить себе соломку. И Венгрия, наверняка, ведет аналогичные переговоры с Азербайджаном.

    Тараба переживает по поводу логистики доставки газа из Азербайджана. Однако эксперты говорят, что это как раз решаемая проблема, а вот сможет ли Баку полностью заместить российский газ на европейском рынке – большой вопрос.

    В 2025 году потребление газа в Словакии составило примерно 4-5 млрд кубометров в год, в Венгрии – 8-9 млрд кубометров, в сумме это 12-14 млрд кубов. Найдется ли у Азербайджана столько газа? В теории, у Азербайджана есть планы с 2027 года удвоить мощности по прокачке газа в ЕС с номинальных 10 млрд до 20 млрд кубометров в год. «В последние годы Азербайджан поставляет по существующей инфраструктуре в страны Европейского союза не 10, а более 12 млрд кубических метров. Но номинальная мощность – 10 млрд кубов, поэтому ее должны довести до 20 млрд кубов. Если это будет сделано, то газа для Словакии и Венгрии в целом может хватить», – говорит Александр Флоров, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

    Однако обещать – не значит исполнить. Не факт, что Азербайджан сможет нарастить мощности в Европу на 10-12 млрд кубов уже в следующем году. Ранее Баку обвинял Европу в лицемерии: с одной стороны, ЕС просит нарастить газовые поставки, а в расширение Южного газового коридора вкладываться не хочет, заявляя о скором переходе на возобновляемую энергетику.

    Неясно, сможет ли Баку нарастить так быстро поставки. Экспорт из Азербайджана в 2024-2025 годах ежегодно составлял около 25-26 млрд кубометров без поставок в Венгрию и Словакию. «Это значит, что Азербайджану надо будет увеличить экспорт как минимум на 12-14 млрд кубометров, чтобы обеспечить и Словакию, и Венгрию. Теоретически, учитывая значительные запасы газа Азербайджана, это сделать можно. Но, по собственным планам энергетической госкорпорации Азербайджана SOCAR, страна увеличит экспорт газа только до 33 млрд кубометров, и аж к 2030 году. А чтобы обеспечить необходимые объемы газа для Венгрии и Словакии, Азербайджану надо нарастить экспорт до 37 млрд кубометров, и уже в 2027 году. Через год поставить такие объемы в Европу Азербайджан точно не сможет», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Правда, здесь на помощь может прийти, опять же, российский газ. Баку может закупать дополнительные объемы из России, а потом перепродавать под видом азербайджанского газа в ЕС. Такой вариант тоже нельзя исключать.

    Если смотреть на весь российский газ, который окажется под запретом, в том числе СПГ, то Азербайджан тем более здесь ничем не поможет ЕС.

    «Полностью удовлетворить потребности всех желающих, кому придется отказаться от импорта газа из России, один только Азербайджан не сможет.

    Для понимания масштабов: даже в довольно провальном для нас 2025 году мы поставили в Европейский союз, как по трубе, так и в сжиженном виде, порядка 38 млрд кубических метров. Даже если предположить, что Баку сможет увеличить мощности на 10 или даже 12 млрд кубов с 2027 года, то вполне очевидно, что это не компенсирует выпадение 38 млрд кубических метров российского газа», – говорит Александр Фролов.

    Это значит, что Европе придется наращивать объемы СПГ на свой рынок, в том числе из США, которые в целом очень волатильны. В последнее время на фоне ближневосточного конфликта СПГ снова стал неподъемным и ставящим европейскую промышленность на грань выживания.

    Еще один путь – это снижение потребления газа в ЕС в целом, чему будет способствовать его дороговизна и новые правила. «Европейские власти требуют прекращения потребления газа в целом. По их оценке, потребление газа должно снижаться от 10 до 20 млрд кубометров в год за счет внедрения возобновляемых источников энергии, за счет внедрения мер по повышению энергоэффективности. В дальнейшем ЕК планирует полномасштабный отказ от газа. Это делает европейский рынок малопривлекательным для долгосрочных соглашений. Однако контракт на 10 лет при текущих планах Европейского союза по отказу от ископаемого топлива выглядит более или менее оправданным», – говорит Фролов.

    Что касается Словакии и Венгрии, то им, конечно, экономически выгодно покупать газ по трубе у России по долгосрочным контрактам. Потому что, во-первых, цены на этот газ стабильны и прогнозируемы и не так волатильны, как СПГ. Во-вторых, поставки всегда стабильны и при любой необходимости могут быть увеличены. Однако выбор у них остается небольшим из-за требований ЕК, которая очень хитро провела запрет на российский газ не через санкции, а через свое постановление. Если бы это была санкционная политика, то нужно было бы согласие всех членов ЕС, а Венгрия и Словакия могли бы забраковать такие запреты. Для постановления ЕК согласия всех членов не требуется.

    Но есть интересный момент в самом постановлении. Он оставляет лазейку для продолжения закупки российского газа. Венгрия и Словакия, наверняка, надеются ее применить на практике.

    Согласно регламенту ЕК по отказу от российского газа, запрет на газ из РФ может быть приостановлен на срок до четырех недель в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС.

    «Поэтому такого рода контракт с Азербайджаном может выступать в качестве дипломатического документа по отношению к Брюсселю.

    Никто в Брюсселе не сможет сказать, что Словакия не стремится к отказу от российского газа. Но если Азербайджан не сможет обеспечить поставки тех объемов, которые будут законтрактованы, то он может потребовать использовать статью 13 пункта 2 действующего регламента по отказу от российского газа. Согласно этому пункту, можно продолжать импорт российского газа, если его прекращение вредит энергобезопасности отдельных стран Европейского союза или Европейскому союзу в целом», – объясняет Александр Фролов.

    Поэтому Словакия хочет подписать контракт с Азербайджаном: если Баку сможет поставлять газ – хорошо, а если не сможет, тогда Братислава может попросить разрешения на импорт российского газа, и закупка российского газа продолжится, добавляет эксперт.

    Мильчакова не исключает, что обсуждаются как варианты перепродажи азербайджанского газа России с последующей поставкой через «Турецкий поток», так и поставки российского газа в Азербайджан с целью его перепродажи через турецкий хаб. «Конечно, при такой сложной логистике цена для Венгрии и Словакии будет намного выше, чем в настоящее время, то есть как минимум газ станет поставляться по такой же цене, как СПГ, или, что вероятнее всего, с премией к текущей цене минимум в 15-30%. Такова будет цена переплаты для Венгрии и Словакии», – заключает собеседник.

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему?

