Врач оценила риск распространения вируса Эбола в России
Федеральный проект «Санитарный щит» и строгий эпидемиологический контроль гарантированно предотвратят возможную вспышку африканской лихорадки Эбола в России, заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
Вероятный завоз лихорадки Эбола не приведет к масштабной эпидемии внутри страны, передает РИА «Новости». Доктор медицинских наук и вирусолог Елена Малинникова объяснила это надежной работой отечественных систем здравоохранения.
«У нас существует федеральный проект «Санитарный щит», который направлен на защиту от завозов в Россию различных вирусов и инфекций. Поэтому у нас идет строгий контроль, любой завоз будет сведен к нулю, так что заболевание не получит распространения», - сказала Малинникова.
Инфекционист также обратила внимание на специфику самого возбудителя болезни. По ее словам, вирус отличается выраженной цикличностью, из-за чего эпидемические вспышки на территории африканских государств происходят регулярно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор исключил вероятность проникновения вируса Эбола на территорию России.
Всемирная организация здравоохранения на данный момент зафиксировала 500 возможных случаев заражения этой лихорадкой в Демократической Республике Конго и Уганде.
Российское санитарное ведомство направит в африканскую страну группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования.