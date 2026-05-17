ВОЗ признала ЧС международного уровня эпидемию Эболы в Африке

Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов

Член ОП Григорьев: «Спецтрибунал» ЕС продолжает традицию нацистских судов

Tекст: Андрей Резчиков

«Решение европейских стран по созданию так называемого специального трибунала против России не имеет реальных инструментов для реализации. Это не структура, учрежденная решением Совета Безопасности ООН, а инициатива ограниченной группы стран, прежде всего членов Совета Европы. Соответственно, для нас статус их решений юридически ничтожен», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

По сути, это элемент информационно-психологической войны, которую европейские страны ведут против России, подчеркивает собеседник. «Никакого реального юридического механизма исполнения его решений не предполагается: это чистая политическая пропаганда, и к правосудию такой «трибунал» отношения не имеет. Ни к каким практическим результатам он не приведет – лишь усугубит раскол и станет очередным инструментом в информационной кампании Запада против России. Показательно и то, что страны Европы открыто говорят о своем желании осудить практически все руководство России. Так что их решение – это знак того, что Европа осознанно собирается быть противником Москвы на многие годы вперед», – добавил спикер.

Создаваемые сегодня Европой подобные структуры, по словам Григорьева, продолжают традицию «особых судов», которые были учреждены в 1933 году в нацистской Германии именно как карательный политический инструмент. «Относиться к нынешним европейским псевдоправовым инициативам следует примерно так же, как к тем нацистским особым судам, то есть как к заведомо незаконным структурам противника, который ведет войну против России», – пояснил эксперт.

При этом ответ России на создание подобных фиктивных структур должен быть простым и юридически обоснованным. «Деятельность всех участвующих в деятельности псевдотрибунала нужно рассматривать как уголовное преступление, а именно как незаконное уголовное преследование заведомо невиновных лиц (ст. 299 УК РФ), а также как подготовку к нападению на лиц, пользующихся международной защитой (ст. 360 УК РФ).

Ранее, в 2023 году, Следственный комитет России уже возбуждал уголовные дела против судей Международного уголовного суда именно по этим составам, поскольку их действия были направлены против интересов Российской Федерации и ее представителей. Точно так же каждый, кто будет участвовать в работе этого псевдотрибунала, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Кстати, ст. 299 предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет», – отметил Григорьев.

Что касается позиции Грузии, то решение Тбилиси не присоединяться к этой затее – совершенно логичный и прагматичный шаг. «Грузия уже много лет исходит из собственных национальных интересов и не хочет ввязываться в действия, направленные против России, поскольку это прямо противоречит этим интересам. Попытки втянуть Грузию в антироссийские инициативы Евросоюза не удаются. При этом специфическое отношение отдельных стран ЕС к самой Грузии здесь вряд ли сыграло решающую роль. Просто Тбилиси, в отличие от многих членов Евросоюза, сохраняет возможность отказаться: другие европейские страны тоже могут не желать участвовать в подобных авантюрах, но у них такой свободы выбора практически нет – Брюссель давит на них по всем линиям», – добавил собеседник.

В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика и Европейский союз как институт, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году. Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила по этому поводу, что страна не присоединилась к инициативе Совета Европы, так как это влечет для Тбилиси «дополнительные риски». По ее словам, эти страны ЕС «должны пересмотреть свое отношение к Грузии». «В первую очередь, мы в ответе за нашу общественность, за безопасность Грузии, за сохранение стабильности», – сказала Бочоришвили.