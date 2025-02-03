ВОЗ предупредила о риске распространения вируса Эбола из Уганды

Tекст: Алексей Дегтярев

Существует потенциальная возможность передачи вируса в соседние страны, риск серьезных последствий для общественного здравоохранения остается высоким, указали в ВОЗ, передает ТАСС.

В организации добавили, что уход за пациентами в частных больницах и других медучреждениях в общинах, а также у традиционных целителей с ограниченной защитой и мерами по профилактике и контролю инфекций представляет высокий риск множества цепочек передачи вируса.

Напомним, вспышку вируса Эбола объявили в министерстве здравоохранения Уганды 30 января после смерти 32-летней медсестры из Кампалы. ВОЗ сообщила о 45 контактировавших с ней лицах, включая 34 работников здравоохранения и 11 членов семьи умершей.

Последняя вспышка лихорадки Эбола в Уганде произошла в конце 2022 года, когда скончались 55 человек из 143 инфицированных.

В ВОЗ также отметили, что заболевание вызвано вирусом Orthoebolavirus sudanense. Это разновидность вируса, принадлежащего к тому же роду, что и возбудитель болезни Эбола. В Африке зафиксировано восемь вспышек этой болезни, пять из которых произошли в Уганде и три в Судане. Уровень смертности в прошлые вспышки колебался от 41% до 100%.

В прошлом году погибший в теракте начальник войск химической, радиационной и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что США выводят популяции насекомых – переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве.