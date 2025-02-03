С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
ВОЗ предупредила о риске распространения вируса Эбола из Уганды
Всемирная организация здравоохранения предупредила о высоком риске передачи суданского штамма вируса Эбола, выявленного в Уганде, в соседние страны.
Существует потенциальная возможность передачи вируса в соседние страны, риск серьезных последствий для общественного здравоохранения остается высоким, указали в ВОЗ, передает ТАСС.
В организации добавили, что уход за пациентами в частных больницах и других медучреждениях в общинах, а также у традиционных целителей с ограниченной защитой и мерами по профилактике и контролю инфекций представляет высокий риск множества цепочек передачи вируса.
Напомним, вспышку вируса Эбола объявили в министерстве здравоохранения Уганды 30 января после смерти 32-летней медсестры из Кампалы. ВОЗ сообщила о 45 контактировавших с ней лицах, включая 34 работников здравоохранения и 11 членов семьи умершей.
Последняя вспышка лихорадки Эбола в Уганде произошла в конце 2022 года, когда скончались 55 человек из 143 инфицированных.
В ВОЗ также отметили, что заболевание вызвано вирусом Orthoebolavirus sudanense. Это разновидность вируса, принадлежащего к тому же роду, что и возбудитель болезни Эбола. В Африке зафиксировано восемь вспышек этой болезни, пять из которых произошли в Уганде и три в Судане. Уровень смертности в прошлые вспышки колебался от 41% до 100%.
В прошлом году погибший в теракте начальник войск химической, радиационной и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что США выводят популяции насекомых – переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ.
Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве.