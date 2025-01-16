СК: По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых

Tекст: Валерия Городецкая

СК задержал двух человек, Батухана Точиева и Рамазана Падиева, в связи с убийством начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщается в Telegram-канале ведомства. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта.

По данным СК, исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов дистанционно привел в действие взрывное устройство на самокате, что и привело к гибели Кириллова. Организаторы теракта арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле через интернет, чтобы он смог скрыться после преступления.

Точиев и Падиев, действуя по указанию неустановленного куратора, обеспечили Курбонова жильем и передали ему ключи от комнаты, сообщает СК. Падиев также снял на видео обстановку внутри и снаружи хостела, а Точиев оплачивал аренду.

После теракта Курбонов был задержан полицией на пути в убежище. Собранные доказательства позволили предъявить Точиеву и Падиеву обвинения. СК ходатайствовал о заключении их под стражу до суда.

Напомним, генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве. По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.