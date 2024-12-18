По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Telegram-канал Следственного комитета, следственными органами совместно с ФСБ и МВД задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Его подозревают в организации теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооруженных сил Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Задержанный доставлен к следователю, где с ним проводятся следственные действия. Во время допроса он признался, что был завербован украинскими спецслужбами. По их указанию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое разместил на электросамокате у подъезда дома Игоря Кириллова.

Для наблюдения за местом жительства Кириллова подозреваемый арендовал автомобиль каршеринга, где установил видеокамеру. Онлайн-трансляция с камеры передавалась организаторам теракта в Днепропетровск. Когда поступил сигнал о выходе военнослужащих из подъезда, устройство было приведено в действие дистанционно.

Задержанному было обещано денежное вознаграждение в 100 тыс. долларов и возможность выезда в одну из стран Европы для постоянного проживания за выполнение задания.

Ранее в среду сообщалось, что двоих подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника задержали благодаря камерам наблюдения.

Между тем Организация Объединенных Наций не осудила теракт против Кириллова, а США не прокомментировали приватные контакты между Вашингтоном и Киевом по этому делу.

Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН, назвав ее продажной из-за отсутствия осуждения атаки.