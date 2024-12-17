У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.8 комментариев
ООН отказалась осудить теракт против Кириллова
ООН не осудила теракт в отношении генерала Кириллова и призвала к сдержанности сторон
Организация Объединенных Наций не осудила теракт, совершенный против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.
Организация призвала к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности, сообщает ТАСС.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.
Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Военкор Александр Коц назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова.