  • Новость часаОпубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главным врагом российских баз в Сирии стала эстонский еврокомиссар
    Медведев пообещал возмездие Киеву за смерть Кириллова
    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Reuters: Генерала Кириллова в Москве убили спецслужбы Украины
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    Суд арестовал катер и 23 авто экс-замминистра обороны Иванова
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    5 комментариев
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    11 комментариев
    17 декабря 2024, 14:54 • Новости дня

    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве

    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились видеозаписи с места теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

    На обнародованных кадрах запечатлен момент взрыва, передает Ura.ru.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт. Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК.

    17 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве
    Генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на электросамокате, погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

    В Москве произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Кириллов, передает RT.

    Информацию о его гибели подтвердил источник в правоохранительных органах.

    Также известно, что погиб и помощник Кирилова.

    По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было установлено на электросамокате, который стоял у подъезда, где находился генерал-лейтенант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв на первом этаже жилого дома, в результате которого погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.

    Коментарии (41)
    16 декабря 2024, 16:40 • Новости дня
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Церемония награждения прошла в Кремле, передает ТАСС. Медали ордена Почета и ордена Дружбы получили 13 спортсменов, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени был вручен президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Орденом Почета были награждены победители соревнований по плаванию – Роман Жданов, Андрей Калина, Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина. Также награды получили легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата – Андрей Вдовин, Владимир Свиридов, Евгений Торсунов и Александр Яремчук.

    Орденом Дружбы отмечены успехи Ивана Ревенко, Хетага Хинчагова, Алексея Чуркина и чемпионов по легкой атлетике среди слепых Матвея Якушева и Александра Костина.

    XVII Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Российская команда состояла из 88 спортсменов, которые выступали в пяти видах спорта. Несмотря на ограничения, наложенные на российских спортсменов, они завоевали 64 медали, включая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

    Напомним, на десятый день Паралимпийских игр в Париже российские спортсмены выиграли четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил об отсутствии допинговых нарушений среди российских спортсменов на этих Играх.

    Коментарии (2)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 07:26 • Новости дня
    При взрыве в жилом доме в Москве погибли два человека

    Tекст: Александра Юдина

    На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв на первом этаже жилого дома, в результате которого погибли два человека, сообщают источники.

    На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, предварительно унесший жизни двух человек, передает ТАСС.

    Инцидент случился на первом этаже жилого дома по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. Причины взрыва пока неясны, обстоятельства происшествия выясняются.

    На месте работают экстренные службы, которые проводят расследование и принимают меры для обеспечения безопасности жителей дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Пушкине произошел взрыв в производственно-складском здании, под завалами находились три человека.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе ВСУ, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад, в котором говорится, что при отходе из города Селидово в ДНР украинские военные расстреливали мирных жителей, передает ТАСС. Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что город был буквально усыпан телами расстрелянных граждан.

    «Преступления в Селидове, как всегда, поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверства. Когда мы приехали в Селидово, город был просто заполнен телами мирных граждан. Расстрелянных мирных граждан», – сказал Григорьев. По его словам, большинство жертв – пожилые женщины, убитые выстрелами в голову и шею. Медики зафиксировали следы ожогов, что свидетельствует о выстрелах в упор.

    Григорьев также подчеркнул, что на глазах людей расстреливали их родных, и в некоторых домах были найдены расстрелянные семьи. По словам свидетелей, они слышали грузинскую и французскую речь, что указывает на участие иностранных наемников. «В расстрелах участвовали те, кто из Франции. Были снайперы. Убивали сына, подходила мать, соседи – убивали и их», – добавил Григорьев.

    По оценкам трибунала, более ста мирных жителей погибли. Однако местные жители говорят, что число жертв может достигать нескольких сотен. Григорьев отметил, что происходящее в Селидово квалифицируется как геноцид и военные преступления, не имеющие срока давности.

    Ранее Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили.

    Коментарии (2)
    16 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

    В 2025 году россияне смогут заселяться в отели по загранпаспорту и правам

    Россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах
    @ Александр Зеликов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    С 2025 года туристы смогут использовать загранпаспорт, водительские права и военный билет для заселения в российские отели, как заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

    Российские власти планируют изменить правила предоставления гостиничных услуг, передает ТАСС. С 2025 года для заселения в отели можно будет использовать не только загранпаспорт, но и водительские права и военный билет. Эта инициатива была представлена замминистра экономического развития РФ Дмитрием Вахруковым.

    Вахруков отметил, что изменения в правила должны быть приняты в первом полугодии 2024 года. «Задачу президент поставил с 1 июля 2025 года сделать возможным заселение по водительским правам», – рассказал он журналистам. Таким образом, правительство должно заранее внести изменения в действующие правила.

    Также, по словам замминистра, на днях Госдума уже приняла закон, который разрешает использовать военный билет для заселения в гостиницы. В следующем году аналогичные изменения будут внесены и для водительских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти утвердили постановление о запуске сервиса по заселению в гостиницы по биометрии, который станет доступен в пилотном режиме во второй половине года.

    Министерство экономического развития РФ предложило возможность заселения в отели по водительским удостоверениям с 2025 года, о чем заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

    В городе Миллерово Ростовской области отель отказался заселять военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону специальной военной операции, сославшись на ошибку бронирования.

    Коментарии (7)
    16 декабря 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские паралимпийцы, завоевавшие медали на Играх в Париже, получат дополнительные премии в размере 3 млн рублей, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии награждения спортсменов.

    Путин на церемонии вручения государственных наград паралимпийской команде сообщил о принятом решении дополнительно премировать российских призеров Паралимпийских игр в Париже по 3 млн рублей каждому, передает ТАСС.

    «Конечно, все это важно, и госнаграды особенно, но не менее важна и финансовая поддержка. Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 млн рублей», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову. Президент отметил лидерские позиции российских паралимпийцев, подчеркнув, что россияне гордятся и восхищаются их результатами.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 20:21 • Новости дня
    Синоптики предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве

    Североатлантический циклон принесет снегопад и метель в Москву и Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие часы Москву и Подмосковье накроет циклон, ожидаются снегопад и метель с ветром до 17 м/с.

    Североатлантический циклон принесет в Москву и Подмосковье сильные снегопады и метели, передает ТАСС. Гидрометцентр РФ предупредил, что циклон перемещается через Центральный федеральный округ, вызывая осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидаются метели, ветер с порывами до 17 м/с и налипание мокрого снега. Желтый уровень погодной опасности установлен с 21:00 понедельника до 09:00 вторника, указывая на потенциально опасные метеоусловия.

    В ходе недели циклон сместится к Поволжью и Уралу, но в Москве и области сохранится вероятность снега и метелей. В середине недели ожидается похолодание до минус 12 градусов, в области – до минус 15. К четвергу ночью температура может опуститься до минус 18, днем потеплеет до нуля.

    На данный момент в Москве и Подмосковье уже идет снег, температура составляет минус 2,1 градуса. Городские службы обеспечивают контроль и регламентные работы. Горожанам рекомендуется избегать укрытия под деревьями и парковки автомобилей поблизости от них. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    Кроме Москвы, сильные осадки и метели ожидаются и в соседних областях: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Ивановской и Владимирской. Температура воздуха ночью и днем варьируется от минус пяти до минус двух градусов, на северо-востоке до минус 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий с налипанием мокрого снега и порывистым ветром. Высота снежного покрова в Москве выросла до 26 см, что соответствует январским значениям, и ожидается дальнейшее увеличение на 2–5 см в ближайшие 36 часов. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что россияне будут получать обновленные прогнозы погоды на Новый год каждый понедельник.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Москалькова сообщила о переговорах по «большому обмену» пленными

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России и Украины обсуждают обмен 1,5 тыс. военнопленными, но соглашение пока не достигнуто, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    По ее словам, российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, передает ТАСС.

    Москалькова отметила, что пока не достигнута договоренность по обмену, однако обе стороны активно работают над этим вопросом.

    Также уполномоченный по правам человека заявила, что российская сторона уже подготовила и направила украинским коллегам два списка: один из них содержит данные о 900 пленных, другой – о 600. Ожидается, что Украина тоже сформирует аналогичные списки на 1,5 тыс. российских военнослужащих.

    По словам Москальковой, омбудсмены двух стран расширяют гуманитарную помощь военнопленным. В частности, достигнута договоренность о взаимных посылках с теплыми вещами для пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Украина отказалась от его инициатив.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 14:06 • Новости дня
    Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК
    Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное следственное управление СК взяло на себя расследование дела о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова и его помощника.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко объяснила это поручением председателя СК России и сложностью расследуемого преступления, требующего проведения специальных исследований, передает ТАСС.

    На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК России. При осмотре места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, включая фрагменты взрывного устройства. По словам Петренко, будут назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт.

    Следственные органы начали допрашивать охранников ЖК «Среда», чтобы выяснить детали слежки за Кирилловым и время закладки взрывного устройства.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин: Успехи российских компаний имеют значение для всей страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов отметил успехи российских компаний, подчеркнув, что они имеют значение для всей страны и ее экономики.

    «Мы с вами встречаемся перед Новым годом регулярно, очень рад вас видеть. Хочу вас поздравить с результатами. Они есть, это очень важно, и не только для ваших коллективов, для ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях. А это вся страна и есть», – сказал Путин, открывая встречу, его выступление публикует Telegram-канал Кремля.

    По словам главы государства, Россия заинтересована в успехе отечественных компаний, так как «за этим успехом – успех всей экономики страны».

    Путин также обозначил цели на следующий год. Это сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, продолжение и введение в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста, развитие логистики, страховой и платежной инфраструктур.

    Особое внимание Путин уделил кадровому вопросу. «Но, разумеется, в последние годы, если не десятилетия, мы говорим об этом постоянно, – это кадры. Кадры в современных условиях чрезвычайно важно – нужно, чтобы и по их количеству мы не отставали, и по качеству. Нужно, чтобы это были люди хорошо подготовленные, действительно устремленные в будущее», – сказал он.

    Также Путин призвал не забывать про решение экологических проблем. «Но в целом под предлогом реальных, существующих и даже нарастающих отчасти трудностей нам нельзя забывать про решение экологических вопросов. За этим – здоровье, жизнь миллионов граждан нашей страны», – указал президент.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве российских паралимпийцев вопреки запретам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил лидерские позиции российских паралимпийцев, подчеркнув, что россияне гордятся и восхищаются их результатами.

    В ходе вручения госнаград Путин заявил, что россияне гордятся и восхищаются результатами российских паралимпийцев, передает РИА «Новости».

    Он отметил успехи российских паралимпийцев, несмотря на сложные условия, созданные политизированными запретами, передает ТАСС. По его словам, на прошедшей Паралимпиаде в Париже отечественные спортсмены из-за таких ограничений смогли участвовать лишь в четверти всех видов медальной программы.

    «Но даже в таком формате, далеко не в полном составе вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта», – сказал Путин, добавив, что российская команда вошла в десятку сильнейших паралимпийских команд мира.

    Напомним, в понедельник Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Главы регионов рассказали о запуске аналогов программы «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    Губернаторы российских регионов рассказали о запуске аналогов программы для участников спецоперации «Время героев» в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина.

    Так, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил о планах по открытию филиалов центра помощи участникам СВО «Герой 71» в пяти районах региона. Новые филиалы появятся в 2025 году в Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове и Киреевске. В нем участники СВО и их семьи могут получить любую помощь – от бытовой до юридической.

    Глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время будет запущен новый кадровый проект «Гордость региона». Программа объединит участников СВО и тех, кто помогает им в тылу: волонтеров, сотрудников гуманитарных штабов и активных граждан. Ожидается, что по итогам реализации проекта будет подготовлено 48 выпускников: 24 участника СВО и 24 гражданских активиста.

    Губернатор Югры Руслан Кухарук на портале «Югра-ТВ» анонсировал старт образовательной программы для ветеранов и участников СВО «Герои Югры». Обучение стартует в начале 2025 года. Главная особенность образовательной программы – опора на специфику региона. Участники проекта изучат экономику, социальную политики Югры. Преподавателями на программе выступят руководители окружных органов власти, главы муниципалитетов.

    Программа «Школа героев» запущена в Самарской области для помощи участникам СВО в получении образования, трудоустройстве и адаптации к мирной жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Федорищев. Проект предусматривает комплекс мер поддержки, включая дополнительное образование, освоение новых профессий и помощь в трудоустройстве. Выпускники программы смогут работать на предприятиях региона, а также в органах государственной и муниципальной власти.

    Глава Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе с 1 ноября начала действовать программа «Герои 62». Программа направлена на обучение и продвижение ветеранов СВО на гражданской службе.

    Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов заявил в своем Telegram-канале, что в регионе запустят программу подготовки квалифицированных управленцев из числа участников СВО. Он также отметил, что в регионе запустят программу подготовки квалифицированных управленцев из числа участников СВО.

    Глава Мурманской области Андрей Чибис указал, что с начала СВО правительство региона отправило в зону боевых действий более 236 тыс. единиц груза. Эти усилия подкрепляются гуманитарной акцией «Север помогает», благодаря которой уже перевезено свыше 620 тонн грузов в зону конфликта и приграничные регионы, отметил он в своем Telegram-канале. Это ответственные и масштабные мероприятия, которые подчеркивают приверженность области к поддержке своих земляков.

    Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк в своем Telegram-канале сообщила о запуске в регионе программы для ветеранов СВО «Время героев». Запуск программы запланирован на январь 2024 года, прием заявок будет осуществляться в онлайн-формате.

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о запуске региональной программы, аналогичной проекту «Время героев», для участников СВО. Цель программы – создание социального лифта для бывших военных, который позволит им вносить значительный вклад в развитие региона, передает Ura.ru.

    Глава Чувашской республики Олег Николаев в своем Telegram-канале рассказал, что в Чувашии будет запущена программа подготовки ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях, лекторами станут отраслевые министры. Это включает обучение организации работы и использование электронных и цифровых сервисов.

    Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов отметил в Telegram-канале, что начинается реализация региональной программы «Время героев». Работа в этом направлении уже начата, и в ней активно участвует Константин Кутейников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что проект «Время героев» станет важной поддержкой для ветеранов СВО, а также предложил распространить аналогичные инициативы в регионах, чтобы укрепить их развитие и компетенцию.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Захарова обвинила иностранные службы в распространении фейка о гибели Асада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила иностранные службы в распространении фейковых новостей о гибели экс-президента Сирии Башара Асада, отметив их интерес в дестабилизации ситуации в регионе.

    В эфире Первого канала дипломат заявила, что за распространением ложной информации стоят службы стран, заинтересованных в создании хаоса в Сирии, передает ТАСС.

    «Это пример классического фейка как раз со всеми необходимыми компонентами», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что данная «новость» могла быть использована для решения точечных задач, выгодных определенным государствам.

    Напомним, агентство Reuters заявляло о высокой вероятности гибели Башара Асада в авиакатастрофе. Захарова ранее задалась вопросом о том, собирается ли агентство опровергать свое сообщение.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 12:31 • Новости дня
    Полуфиналист «Лидеров России» продвинул торговые интересы России в Нигерии

    Tекст: Александра Юдина

    Полуфиналист «Лидеров России» Максим Петров способствовал продвижению российских компаний в Нигерии, укрепив экономические связи и развивая инфраструктуру.

    Деятельность Петрова направлена на продвижение экономических интересов России в Западной Африке. Ему удалось установить успешные отношения с нигерийскими властями и организовать несколько успешных бизнес-миссий для российских компаний.

    В интервью Петров подчеркнул значимость Нигерии как члена экономического сообщества стран Западной Африки, отметив, что население региона превышает 450 млн человек.

    «Приоритет Торгового представительства на ближайшие два года – развитие логистической и перерабатывающей инфраструктуры, что позволит России стать полноправным игроком западноафриканского рынка зерновых», – отметил он. Основные направления сотрудничества России и Нигерии включают нефть, удобрения и зерновые.

    Петров также отметил, что товарооборот между Россией и Нигерией демонстрирует положительную динамику, и выразил уверенность в способности превысить показатели прошлого года по зерновым и удобрениям до трех раз.

    Он добавил, что перспективными направлениями импорта в Россию из Нигерии являются орехи, кунжут, каркаде и чай. Сегодня Россия входит в первую десятку стран по внешней торговле с Нигерией, и цель – войти в пятерку через три года.

    Конкурс «Лидеры России», который проводится с 2017 года по поручению президента Владимира Путина, уже привлек более миллиона заявок от участников из России и 150 стран мира.

    Коментарии (0)
    Главное
    Названо имя погибшего в Москве при теракте помощника генерала Кириллова
    Москалькова сообщила о переговорах по «большому обмену» пленными
    Представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово
    Европарламент назвал Зурабишвили бывшим президентом Грузии
    Кобахидзе назвал пять стран ЕС, выступивших против антигрузинских санкций
    ВТБ и Сбербанк подняли ставки по вкладам
    Экс-супруг певицы Седоковой баскетболист Тимма покончил с собой в Москве

    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти

    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической? Подробности

    Перейти в раздел

    Побег Зеленского выведет Украину из кризиса легитимности

    Владимир Путин на коллегии Минобороны вновь напомнил о нелегитимности власти на Украине – президентские полномочия Зеленского давно истекли и не подлежали продлению, в стране не работают Верховный и Конституционный суды. Этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

    Перейти в раздел

    Главным врагом российских баз в Сирии стала эстонский еврокомиссар

    Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики. Как отмечают эксперты, шансы ЕС повлиять на решение Дамаска по этому вопросу минимальны. Не исключено, что требование к сирийским властям – это личная инициатива главы европейской дипломатии эстонки Каи Каллас. Чем обусловлено желание Евросоюза и почему его почти невозможно реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............