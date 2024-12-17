Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве

Главы регионов рассказали о запуске аналогов программы «Время героев»

Tекст: Александра Юдина

Так, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил о планах по открытию филиалов центра помощи участникам СВО «Герой 71» в пяти районах региона. Новые филиалы появятся в 2025 году в Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове и Киреевске. В нем участники СВО и их семьи могут получить любую помощь – от бытовой до юридической.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время будет запущен новый кадровый проект «Гордость региона». Программа объединит участников СВО и тех, кто помогает им в тылу: волонтеров, сотрудников гуманитарных штабов и активных граждан. Ожидается, что по итогам реализации проекта будет подготовлено 48 выпускников: 24 участника СВО и 24 гражданских активиста.

Губернатор Югры Руслан Кухарук на портале «Югра-ТВ» анонсировал старт образовательной программы для ветеранов и участников СВО «Герои Югры». Обучение стартует в начале 2025 года. Главная особенность образовательной программы – опора на специфику региона. Участники проекта изучат экономику, социальную политики Югры. Преподавателями на программе выступят руководители окружных органов власти, главы муниципалитетов.

Программа «Школа героев» запущена в Самарской области для помощи участникам СВО в получении образования, трудоустройстве и адаптации к мирной жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Федорищев. Проект предусматривает комплекс мер поддержки, включая дополнительное образование, освоение новых профессий и помощь в трудоустройстве. Выпускники программы смогут работать на предприятиях региона, а также в органах государственной и муниципальной власти.

Глава Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе с 1 ноября начала действовать программа «Герои 62». Программа направлена на обучение и продвижение ветеранов СВО на гражданской службе.

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов заявил в своем Telegram-канале, что в регионе запустят программу подготовки квалифицированных управленцев из числа участников СВО. Он также отметил, что в регионе запустят программу подготовки квалифицированных управленцев из числа участников СВО.

Глава Мурманской области Андрей Чибис указал, что с начала СВО правительство региона отправило в зону боевых действий более 236 тыс. единиц груза. Эти усилия подкрепляются гуманитарной акцией «Север помогает», благодаря которой уже перевезено свыше 620 тонн грузов в зону конфликта и приграничные регионы, отметил он в своем Telegram-канале. Это ответственные и масштабные мероприятия, которые подчеркивают приверженность области к поддержке своих земляков.

Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк в своем Telegram-канале сообщила о запуске в регионе программы для ветеранов СВО «Время героев». Запуск программы запланирован на январь 2024 года, прием заявок будет осуществляться в онлайн-формате.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о запуске региональной программы, аналогичной проекту «Время героев», для участников СВО. Цель программы – создание социального лифта для бывших военных, который позволит им вносить значительный вклад в развитие региона, передает Ura.ru.

Глава Чувашской республики Олег Николаев в своем Telegram-канале рассказал, что в Чувашии будет запущена программа подготовки ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях, лекторами станут отраслевые министры. Это включает обучение организации работы и использование электронных и цифровых сервисов.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов отметил в Telegram-канале, что начинается реализация региональной программы «Время героев». Работа в этом направлении уже начата, и в ней активно участвует Константин Кутейников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что проект «Время героев» станет важной поддержкой для ветеранов СВО, а также предложил распространить аналогичные инициативы в регионах, чтобы укрепить их развитие и компетенцию.