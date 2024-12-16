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Путин сообщил о поступлении передовых комплексов с использованием ИИ в войска
Путин сообщил о поступлении передовых комплексов с использованием ИИ в российские войска
В войска России поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий ИИ, рассказал на итоговой коллегии Минобороны президент Владимир Путин.
«В войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта», – приводит его слова ТАСС.
Путин уточнил, что речь идет о разведывательных и ударных исполнителях, безэкипажных катерах и робототехнических платформах многоцелевого применения.
Кроме того, президент считает, что опыт специальной военной операции (СВО) нужно активно внедрять в боевую подготовку войск и программы высших военных учебных заведений.
«Надо активнее внедрять опыт, полученный в ходе специальной военной операции, в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий, уточнить основополагающие уставные документы, повысить уровень владения оружием и техникой, а также эффективность управления войсками, особенно в тактическом и оперативно-тактическом звеньях», – считает Путин.
Как сообщает РИА «Новости», он добавил, что Минобороны необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват.
«Уже говорил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача - обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват», – сказал Путин.
Ранее президент заявил, что Россия принимает дополнительные меры безопасности, не втягиваясь в гонку вооружений.