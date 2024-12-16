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    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    2 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    82 комментария
    16 декабря 2024, 14:04 • Новости дня

    Путин: Россия не вступает в гонку вооружений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принимает дополнительные меры безопасности, не втягиваясь в гонку вооружений, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны.

    Российский лидер заявил о необходимости принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны и ее союзников на фоне роста геополитической напряженности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти меры принимаются аккуратно и взвешенно, без втягивания в полномасштабную гонку вооружений, чтобы не навредить социально-экономическому развитию государства.

    Путин отметил, что Россия сохраняет свою политику ядерного сдерживания и не прибегает к демонстрации ядерного арсенала. «Мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания», – сказал президент, добавив, что это именно политика сдерживания, а не угроза применения ядерного оружия.

    Ранее Путин отметил, что Запад считает себя представителями Господа на земле, но многие из них не верят в Бога, а также заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой».

    15 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

    Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля. Однако вина может лежать и на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута.

    «Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

    «Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

    «Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

    «Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

    «Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

    Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

    В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

    Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

    Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.

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    15 декабря 2024, 16:07 • Новости дня
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что президент выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Путин распорядился создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В состав группы также войдут главы министерств, уже участвовавшие в докладах. Основной задачей рабочей группы будет организация спасательных работ и ликвидация последствий разлива топлива, добавил пресс-секретарь главы государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    15 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений

    Политолог Рар: ХДС готов принести экономику ФРГ в жертву политическим амбициям

    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие партии не обладают четким видением решения текущих экономических проблем ФРГ. В настоящий момент предложения каждой фракции выглядят однобоко, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «Системные партии недооценивают уровень экономических потрясений в Германии. Они считают, что все проблемы решатся благодаря простому перераспределению имеющихся в бюджете средств. «Зеленые», например, и вовсе настаивают на взятии новых долгов и вложении капитала в экологические проекты», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По их мнению, зеленая экономика в скором времени заменит традиционную, благодаря чему Берлин сможет экспортировать во многие страны собственные наработки в данной сфере. Представители СДПГ же твердят, что социально-рыночная экономика в ФРГ продолжает работать, поэтому все расходы на общество необходимо подкрепить кредитами, а сверхбогатых вновь предстоит «подоить», – акцентирует он.

    «Свободная демократическая партия (СвДП) бьет тревогу по поводу деиндустриализации страны и Европы, но в левых СМИ их предпочитают «топить», называя паникерами. Христианско-демократический союз (ХДС) в этой ситуации все не может найти себя: с одной стороны, он хочет показаться представителем интересов и бедных, и богатых», – считает собеседник.

    «С другой – лидер партии Фридрих Мерц, видимо, хочет создать будущее правительство в коалиции с «зелеными», тем самым оставив Хебека министром экономики. Если это случится, то обновление экономики будет поставлено в жертву политической тактике», – заключил Рар.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

    Коментарии (4)
    16 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска

    Эксперт Лямин: Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Внутри Сирии сейчас наблюдается период укрепления новой власти, которая заинтересована в минимизации конфликтов и эксцессов. Отсюда координация действий с Россией и примирительные жесты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска.

    «Военное присутствие России распространялось на разные части Сирии. Так, например, наши наблюдательные посты находились на севере страны около границы с Турцией, а также около Голанских высот в провинции Дераа», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. Он уточнил, что сейчас постепенно происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

    Лямин считает, что основным интересантом такого развития событий является Турция. Впрочем, аналитик указал и на мнение оппозиции Сирии. «Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», – сказал он. Эксперт обратил внимание на то, что отвод российских военных происходит мирно.

    «Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты, и заявления по отношению ко всем внутренним и внешним игрокам», – пояснил спикер.

    При этом будущее российских баз в Сирии остается туманным. «Что будет дальше – неизвестно. Пока этот вопрос остается для новой власти республики второстепенным. Я думаю, что он будет решаться после того, как вооруженной оппозиции удастся укрепиться в стране. Однако не стоит исключать конфликтов внутри пришедших к власти группировок по разным темам, в том числе по базам России», – рассуждает эксперт.

    Вместе с тем он указал на работу российских дипломатов, которые ведут переговоры с новыми властями Сирии. «Несмотря на все сложности, они делают свою работу. Причем, по всей видимости, диалог также ведется со странами, которые стоят за вооруженной оппозицией. Благодаря переговорам, на мой взгляд, обеспечивается мирная передислокация российских военных», – заключил Лямин.

    Ранее член политбюро группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) Камаль Лабабиди в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим.

    По словам Лабабиди, военные были выведены из штаб-квартиры четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из числа тех, кто нес службу в российском посольстве в Дамаске. Эти меры были приняты в координации с новыми сирийскими властями.

    В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы – Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

    Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, пояснял: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

    Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

    По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указывал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

    В то же время источник ТАСС в Кремле говорил, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

    В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отмечал, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркивал, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    В свою очередь член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед аль-Асрави выражал уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитировало аль-Асрави РИА «Новости».

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    15 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами

    Политолог Соколов: Накануне выборов немцев интересуют экономические проблемы, миграционная и внешняя политика ФРГ

    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами
    @ Valentin Wolf/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политическим партиям Германии в преддверии выборов предстоит представить населению решения сразу нескольких принципиально важных проблем. Участникам электоральной кампании необходимо объяснить людям, как именно они справятся с экономическим кризисом в ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «В Германии происходит активизация политической жизни. Все ведущие партии страны начинают подготовку к досрочным выборам в Бундестаг. Разумеется, организации пытаются достучаться до избирателей с помощью наиболее понятных для них тем. В настоящий момент – это проблема экономического упадка ФРГ», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Немецкие граждане ощущают удорожание целого ряда привычных товаров, видят неблагоприятное состояние промышленности страны. Конечно, главная причина подобного развития событий – отсутствие дешевых энергоносителей. Раньше данную потребность восполняла Россия, но в настоящий момент Берлин сам отказался от сотрудничества с Москвой», – акцентирует он.

    «Конечно, мейнстримовые партии не смогут даже на риторическом уровне признать данную ошибку. В этом плане преимущество принадлежит оппозиции, например, «Альтернативе для Германии». Однако даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС) имеются некоторые политики, выступающие за возобновление закупок газа у России», – добавляет эксперт.

    «Тем не менее тема торговых отношений с Москвой в настоящий момент для многих партийных деятелей ФРГ является токсичной. Неосторожные высказывания могут привести к тому, что в институтах коллективного Запада их заклеймят в качестве «сторонников Путина». Однако избежать экономических вопросов в ходе предвыборной кампании не удастся», – говорит собеседник.

    «В настоящий момент немецкого избирателя преимущественно волнуют три проблемы: общество недовольно общим упадком финансовой системы, кроме того, граждан не устраивает действующая миграционная политика и, что примечательно, сохраняется интерес к внешней сфере деятельности Берлина, в частности к его вовлеченности в конфликт на Украине», – полагает он.

    «Все эти вопросы тесно взаимосвязаны. Отделить один от другого практически невозможно. Соответственно, и позиции партий должны носить комплексный характер. Поэтому сейчас многие политики обеспокоены вопросом: каким именно образом можно совместить все перечисленные проблемы в рамках единой позиции», – напоминает эксперт.

    «Тем более подобное внимание к международной политике в преддверии выборов для ФРГ скорее не типично. На этом фоне, например, лидер ХДС Фридрих Мерц также пытается представить свою позицию в более-менее умеренном ключе. Он не раз делал громкие антироссийские заявления, от которых позже открещивался. Такова логика предвыборной борьбы», – заключил Соколов.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

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    15 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Зарегистрировано свыше 1 млн обращений россиян перед прямой линией с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1 млн, сообщает «Россия 24».

    По данным на вечер воскресенья, зарегистрировано 1015829 обращений, в том числе 537 тыс. телефонных звонков и 255 тыс. текстовых сообщений. Кроме того, зарегистрировано 25 тыс. обращений через официальное мобильное приложение и около 60 тыс. – через специальный сайт, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 24».

    Более 137 тыс. граждан предпочли оставить свои заявки в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», передает ТАСС.

    Лидерами по количеству поданных заявок стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.

    Самыми актуальными темами обращений являются вопросы, касающиеся жилья, инфраструктуры и газификации в регионах, а также вопрос роста цен на топливо и услуги ЖКХ. Лидирующие позиции сохраняет и тема специальной военной операции. Кроме того, многие вопросы касаются деятельности властей, господдержки семей с детьми, образования и пенсий.

    Напомним, Путин заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию. Прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией в формате «Итоги года с Владимиром Путиным». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан.

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    15 декабря 2024, 15:16 • Новости дня
    Стало известно о вручении Путиным наград паралимпийцам 16 декабря

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин 16 декабря вручит государственные награды победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр, которые прошли в Париже.

    Президент России Владимир Путин планирует 16 декабря встретиться с российскими спортсменами, завоевавшими медали на XVII Паралимпийских летних играх в Париже, передает РИА «Новости». На встрече глава государства вручит спортсменам государственные награды за их достижения.

    Согласно информации пресс-службы Кремля, мероприятие пройдет в Москве и будет приурочено к успешному выступлению российских паралимпийцев на соревнованиях, которые проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Президент выразит признательность спортсменам за их выдающиеся результаты и вклад в развитие спорта.

    Российские паралимпийцы завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже, однако спонсоры летних Паралимпийских игр в Париже решили оставить российских спортсменов без традиционных подарков.

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    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

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    16 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, будет поставлен на серийное производство в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В ноябре, в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия, он был успешно использован – использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников».

    Путин также поручил отладить вопросы серийного производства и размещения ударных отечественных систем средней дальности, включая гиперзвуковые.

    Глава государства обратил внимание на риски, связанные с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметив, что РФ будет комплексно реагировать на подобные угрозы.

    «Одновременно с этим нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых», — подчеркнул Путин.

    Путин также поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной готовности.

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    16 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков сообщил о поддержке Путиным миротворческих усилий Орбана

    Песков: Путин поддержал миротворческие инициативы Орбана, но Зеленский их отверг

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако президент Украины Владимир Зеленский их отверг, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков рассказал о позиции Путина в отношении миротворческих инициатив Орбана. Эти предложения касались обмена пленными и возможности рождественского перемирия на Украине, передает ТАСС

    Песков отметил, что предложения Будапешта нашли поддержку у Москвы, но не были приняты Киевом.

    Ранее сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине.

    Напомним, Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и Зеленским.

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    16 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин: Представители Запада считают себя представителями Бога на земле, не веря в него

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что Запад считает себя представителями Господа на земле, при этом, по его словам, многие из них не верят в Бога. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    «Но, собственно говоря, есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает, для тех, кто считает себя во главе всего мира, тех, кто считает себя представителями Господа на Земле. Хотя сами в Господа не верят», – отметил Путин.

    Он также подчеркнул, что США и их союзники продолжают поддерживать нелегитимный режим в Киеве, снабжая его оружием и финансами, что, по его мнению, ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

    «Действующая администрация США и весь Запад не оставляют попыток навязывания своего доминирования», – заявил он, сообщает ТАСС.

    По словам президента, США и их союзники «продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивают так, как им это удобно».

    В своей речи Путин указал на сложную и нестабильную военно-политическую обстановку в мире.

    «Сегодня военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной. Так, не прекращается кровопролитие на Ближнем Востоке, высокий конфликтный потенциал сохраняется в ряде других регионов мира», – заявил он.

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    16 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Кремль анонсировал выступление Путина на коллегии Минобороны

    Песков: Путин в понедельник примет участие в заседании коллегии Минобороны и встретится с бизнесом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в понедельник примет участие в заседании коллегии Минобороны и встретится с бизнесменами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал, что Путин намерен выступить на расширенном заседании коллегии Минобороны, а вечером в Кремле пройдет ежегодная встреча Путина с представителями крупного российского бизнеса.

    Песков уточнил, что в этой традиционной встрече примут участие руководители ведущих компаний и деловых объединений России. Вступительное слово президента будет показано в эфире, но сама встреча состоится в закрытом формате без присутствия прессы, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин отметил круглосуточную работу армии, флота и волонтеров для победы России.

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    16 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: Запад доводит отношения до красной черты, а после пугает «российской угрозой»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а после начинают пугать свое население «российской угрозой», заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

    Как сообщает ТАСС, Путин заявил, что западные страны доводят Россию до красной черты, а после ответных мер с российской стороны начинают пугать свое население якобы российской угрозой. При этом ранее Запад пугал население советской угрозой.

    Путин также отметил, что стремления НАТО давно вышли за пределы исторической зоны ответственности, и это вызывает беспокойство у Москвы. По его словам, альянс увеличивает свои военные расходы и наращивает ударные группировки вблизи российских границ.

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    16 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил создать в ВС России информационный контур со средствами разведки и поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления.

    «Для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств. В войска уже поставлено свыше 6,5 тыс. таких систем», – передает ТАСС слова Путина на коллегии Минобороны.

    В результате применения таких комплексов «время на постановку задач снизилось в полтора-два раза», сообщил Путин. «Теперь за счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления», – поставил задачу глава государства.

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    16 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин: Россия откажется от ограничений на РСМД при развертывании США такого оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова отказаться от добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США начнут развертывание такого вооружения, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия откажется от взятых на себя добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если Соединенные Штаты приступят к развертыванию такого оружия», – цитирует ТАСС Путина.

    «Планы США по размещению высокоточных средств средней дальности вызывают серьезную обеспокоенность, Россия будет комплексно реагировать на возможное развертывание американских РСМД в Европе и Азии», – добавил он.

    Путин заявил, что представители Запада считают себя представителями Бога на земле, не веря в него.

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