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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 19:04 • Новости дня

    США закрыли доступ к передовым чипам через серверы третьих стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство торговли США опубликовало новые правила, запрещающие обходить экспортные ограничения на передовые технологии и чипы для искусственного интеллекта с помощью удаленных вычислений через дата-центры в других государствах.

    Бюро промышленности и безопасности американского ведомства выпустило промежуточное окончательное правило, разработанное по указанию Министерства финансов и Совета национальной безопасности, сообщил Минторг США. Документ направлен на ограничение удаленного доступа к передовым чипам и серверам суперинтеллекта.

    Новые меры призваны гарантировать, что действующие ограничения на использование чувствительных технологий не удастся обойти с помощью удаленных вычислений с привлечением центров обработки данных в третьих странах.

    В Вашингтоне подчеркнули, что быстрое развитие облачных вычислений упростило удаленный доступ к американским вычислительным мощностям, в том числе из государств, на которые распространяются экспортные ограничения. Новые правила приравнивают защиту удаленного доступа к уже существующему контролю за физическими поставками американских технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов в Китай.

    В среду китайский университет закупил американские технологии в обход санкций Вашингтона.

    В прошлом году администрация Джо Байдена утвердила правила экспорта полупроводников в сфере искусственного интеллекта.

    14 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

    CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США
    @ Thomas Koehler/imago-images/Global Look Press

    Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга, на тот момент возглавлявшего Nvidia, с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Основанием стали перехваченные разведкой сообщения.

    Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

    Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

    Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

    Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

    При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

    Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

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    15 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    МВД предупредило о фишинговых ссылках на Zoom

    МВД посоветовало не вводить логин и пароль по чужим ссылкам на Zoom

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция Москвы рекомендовала не переходить по сомнительным ссылкам на Zoom и Google Meet из-за угрозы фишинга.

    Мошенники могут распространять поддельные ссылки на популярные сервисы для видеосвязи, поэтому не стоит вводить свои данные при переходе по ним, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает ТАСС.

    «Самостоятельно защититься от дистанционных мошенничеств возможно путем соблюдения базовых правил цифровой гигиены. Никогда не вводить логин/пароль по «чужим» ссылкам», – сказали в ведомстве.

    В случае сомнений в надежности отправителя полиция советует изучить саму ссылку и содержимое сайта. Лишние символы или странные домены могут свидетельствовать о мошенничестве. Если данные уже введены на сомнительной странице, необходимо срочно сменить пароль на почте и выйти из аккаунтов на всех устройствах.

    Ранее в МВД рассказывали о схеме, при которой аферисты под видом учеников связываются с репетиторами. Под предлогом технических проблем мошенники присылают ссылку на фишинговый сайт, имитирующий Zoom. Введенные данные для авторизации попадают к злоумышленникам, открывая им доступ к почте жертвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в МВД России сообщили о схеме дистанционных аферистов со взломом профилей детей в мессенджерах для выманивания денег у родителей.

    В четверг ведомство предупредило о рассылке сообщений от имени ФНС с фишинговыми ссылками для кражи аккаунтов на «Госуслугах».

    В среду в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД рассказали о создании фишинговых сайтов, имитирующих популярные маркетплейсы.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    13 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    МВД раскрыло схемы вербовки подростков в социальных сетях

    МВД: Вербовщики ищут подростков через политический контент в соцсетях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вербовщики ищут потенциальных жертв среди подростков, обращая внимание на тех, кто активно ведет соцсети и реагирует на политический контент, предупредили в МВД.

    Вербовка часто начинается с безобидной переписки в соцсетях или мессенджерах, сообщает МВД в Max. Злоумышленники анализируют личные страницы и выбирают тех, кто ярко реагирует на политический контент, но не имеет четкой личностной позиции.

    В ведомстве советуют обсуждать любые настойчивые предложения со взрослыми или правоохранителями. Для защиты от влияния рекомендуется соблюдать правила цифровой гигиены: защищать персональные данные, использовать надежные пароли и с осторожностью относиться к подозрительным профилям и закрытым чатам.

    Если подросток уже начал выполнять задания вербовщиков, но осознал опасность, ему следует как можно быстрее рассказать об этом доверенным взрослым и обратиться в полицию. Согласно ст. 31 УК РФ (добровольный отказ от преступления), лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности, если своевременно сообщит органам власти и примет меры для предотвращения преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила об активном использовании злоумышленниками интернет-технологий и психологического давления для вовлечения подростков в преступность.

    В четверг Следственный комитет России сообщил о задержании в ЛНР подростка, который по заданию куратора планировал устроить теракт в школе Северодонецка.

    В субботу начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил о начале вербовки подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх с мелких просьб.

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    13 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    Uber сообщила об утечке персональных данных пользователей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская компания Uber сообщила, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей.

    Неизвестные злоумышленники получили несанкционированный доступ к персональной информации пользователей американского сервиса такси Uber. Уведомление об инциденте было опубликовано на сайте генерального прокурора Калифорнии, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что 9 октября 2026 года один из подрядчиков сообщил Uber о компрометации своих внутренних учетных данных. Третья сторона воспользовалась ими для проникновения в аккаунт такси-сервиса, связанный с этим партнером. Узнав о произошедшем, компания немедленно прекратила обмен данными с подрядчиком и инициировала внутреннее расследование.

    В официальном заявлении не раскрывается название компании-партнера и точный перечень украденных сведений. При этом, по информации издания TechCrunch, утечка связана с компанией Fireworks AI, а в руки хакеров попали данные водительских удостоверений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце южнокорейские финансовые компании сообщили об утечке персональных данных клиентов в результате кибератак.

    Японская компания по разработке облачных сервисов Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.

    В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

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    13 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft затронул крупнейшие компании ФРГ

    Сбой в сервисах Microsoft затронул Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие концерны Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn столкнулись с проблемами в работе из-за масштабного сбоя в американских сервисах корпорации Microsoft.

    Сбои в работе американских ИТ-сервисов затронули ряд крупных немецких предприятий, включая энергетическую компанию E.ON и телекоммуникационного оператора Telekom, которые пожаловались на ограничения при отправке сообщений, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Представители Siemens сообщили о задержках в коммуникации. В Deutsche Bahn пояснили, что информация об изменении графика движения поездов задерживалась из-за неполадок с электронной почтой. При этом в железнодорожной компании подчеркнули, что движение составов не зависит от систем Microsoft, поэтому транспортное сообщение в стране осуществляется стабильно.

    Автопроизводитель Volkswagen зафиксировал проблемы с облачной службой Microsoft 365. Компания находится в тесном контакте с американской корпорацией для решения ситуации. В Федеральном ведомстве по информационной безопасности Германии допустили, что неполадки могли серьезно затронуть бизнес в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема столкнулась с проблемами из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Ранее в тот же день серьезные перебои в работе из-за неполадок зафиксировали правительственные ведомства и частные компании Японии.

    Австралийская контрразведка ASIO и федеральная полиция также пострадали от масштабных технических проблем.

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    14 ноября 2026, 08:14 • Новости дня
    МВД раскрыло признаки поддельных объявлений в Сети

    МВД назвало признаки мошеннических объявлений в интернете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отличить реальные объявления от мошеннических можно по завышенным обещаниям и навязыванию предоплаты, сообщили в пресс-центре МВД.

    Поддельные объявления можно отличить от мошеннических по ряду признаков, в том числе по нереалистичным обещаниям и навязыванию предоплаты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

    «Слишком выгодные условия, которые не соответствуют реальности», – пояснили в ведомстве.

    Кроме того, признаком подделки может быть отсутствие точного адреса, организации, ИНН или официальных реквизитов, а также общение только через мессенджеры или анонимные номера без городской линии.

    Навязывание предоплаты – требование перевести деньги для брони, страховки, гарантии – в пресс-центре также назвали признаком мошеннического объявления.

    В МВД советуют обращать внимание на оформление текста: орфографические ошибки и странные формулировки являются верным признаком подделки. Также стоит проверять фотографии, которые не должны совпадать с изображениями, доступными для бесплатного скачивания в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МВД предупредило о хищении денег и персональных данных россиян через поддельные сайты магазинов шин и фейковые объявления.

    Также МВД назвало заниженные цены и отсутствие контактных данных признаками мошеннических интернет-магазинов.

    Кроме того, полиция сообщила о создании аферистами сайтов-двойников популярных маркетплейсов для кражи денег во время онлайн-покупок.

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    13 ноября 2026, 22:38 • Новости дня
    Microsoft заявила о постепенном восстановлении работы сервисов после сбоя

    Корпорация Microsoft постепенно восстановила работу сервисов после сбоя

    Tекст: Вера Басилая

    Американская корпорация Microsoft заявила, что постепенно восстанавливает работу своих глобальных сервисов после масштабного сбоя.

    Функционирование сервисов корпорации Microsoft постепенно возобновляется после масштабного сбоя, зафиксированного в четверг по всему миру, передает РИА «Новости».

    «С учетом масштабов нагрузки мы восстанавливали сервисы постепенно, проверяя стабильность на каждом этапе. Хотя это заняло больше времени, такой подход помог обеспечить стабильное восстановление», – пояснила представительница компании.

    По ее словам, это была техническая проблема, не связанная с кибератакой или ИИ-агентами. «Инцидент был вызван ошибкой, допущенной в ходе более раннего наращивания пропускной способности сети и проявившейся после недавнего изменения в сети», – заявила представитель компании.

    На фоне глобальных неполадок пользователи массово сообщали о невозможности получить доступ к электронной почте Outlook. Трудности также затронули облачную платформу Microsoft 365, инструменты Copilot, корпоративный мессенджер Teams и ряд других программных продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие концерны Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn столкнулись с проблемами в работе из-за масштабного сбоя в сервисах Microsoft.

    Канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема и несколько правительственных ведомств также испытали трудности из-за перебоев.

    Последствия массового сбоя затронули министерства финансов, транспорта и образования Чехии.

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    15 ноября 2026, 14:30 • Новости дня
    Минпросвещения и Сбербанк решили создать искусственный интеллект для образования

    Минпросвещения и «Сбер» подписали соглашение о создании ИИ для образования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о создании модели искусственного интеллекта для системы общего образования.

    Документ был подписан на стратегической сессии «Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур», передает ТАСС.

    Мероприятие прошло на площадке школы цифровых технологий «Школа 21» в Москве и объединило 100 участников из 20 регионов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Сбербанка Герман Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования на базе модели GigaChat.

    В начале месяца президент Владимир Путин назвал Сбербанк одним из лидеров в развитии суверенных платформ искусственного интеллекта в России.

    В прошлом месяце Минпросвещения России сообщило о введении обязательного курса по ИИ для учащихся средних и старших классов.

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    15 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Минобороны Японии анонсировало новую концепцию применения ИИ

    Минобороны Японии представит новую концепцию использования ИИ в обороне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Японии разработает и представит в конце ноября новую концепцию применения искусственного интеллекта в сфере безопасности, сообщил глава ведомства Синдзиро Коидзуми.

    «Мы разработаем и представим новую концепцию, которая определит будущий облик использования ИИ в Минобороны и Силах самообороны», – заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на TBS. Концепция получила название Defense AI Vision.

    Ранее Коидзуми заявлял о намерении пересмотреть базовую политику по продвижению использования ИИ с учетом пересмотра основных документов в сфере нацбезопасности.

    Новая стратегия нацбезопасности Японии, утвержденная в 2022 году, включает право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Премьер-министр Санаэ Такаити распорядилась начать очередной пересмотр стратегии, который должен завершиться до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о формировании специальных органов для усиления противодействия иностранному вмешательству.

    Также министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости укрепления обороноспособности острова Хоккайдо.

     Синдзиро Коидзуми призвал ускорить внедрение дронов.

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    15 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    Михалков назвал искусственный интеллект дьявольским из-за неуправляемости

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер Никита Михалков раскритиковал недостаточную оценку рисков применения искусственного интеллекта и назвал технологию дьявольской из-за ее малоуправляемости.

    На творческой встрече с жителями Екатеринбурга режиссер высказал опасения по поводу неконтролируемого развития новых технологий, передает ТАСС.

    «Мы имеем дело не просто с военным конфликтом, это реальная борьба с дьяволом. И на сегодняшний день частью этого дьявола является ИИ», – заявил Михалков.

    В качестве примера он привел недавний сбой в США, из-за которого были приостановлены авиаперелеты по всей стране. По словам режиссера, существует предположение, что причиной коллапса стал вышедший из-под контроля развивающийся искусственный интеллект.

    Кроме того, Михалков назвал неправильными ситуации, когда голосовые помощники отказываются включать ребенку военные песни под предлогом того, что они не предназначены для детей. Режиссер добавил, что нейросети способны помогать врачам, однако их неуправляемость вызывает серьезные вопросы к тому, кто кем будет руководить в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии связи между всеобщей приостановкой вылетов в американских аэропортах и действиями искусственного интеллекта.

    Михалков предупредил о потере смысла искусства в случае замены человека нейросетями.

    Режиссер назвал недопустимым применение искусственного интеллекта для оживления на экране умерших актеров.

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    15 ноября 2026, 23:30 • Новости дня
    Индустриальные компании потеряли 4,2 трлн долларов из-за спада ИИ-бума

    FT: Индустриальные компании потеряли 4,2 трлн долларов из-за спада бума на ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    С июня производители оборудования и строители дата-центров по всему миру лишились 4,2 трлн долларов капитализации на фоне снижения интереса инвесторов к индустрии искусственного интеллекта.

    Существеннее всего в результате распродажи акций пострадали предприятия, связанные со строительством дата-центров, пишет Financial Times.

    Потери уничтожили почти половину из 9,4 трлн долларов, заработанных этими же фирмами за предыдущие 12 месяцев. Инвесторы активно вкладывали средства в производителей различного оборудования: от адаптированных газовых генераторов и оптоволокна до систем охлаждения серверов.

    Капитализация ведущего поставщика генераторов для дата-центров Caterpillar упала на 214 млрд долларов, или на 44%, по сравнению с историческим максимумом в конце июня.

    Ядерная энергетическая компания Oklo рухнула на 49%. Производитель систем вентиляции Comfort Systems и создатель оптоволокна Corning потеряли около половины своей стоимости.

    Венчурный инвестор и научный сотрудник Массачусетского технологического института Пол Кедроски назвал ошибкой отношение к традиционным промышленным фирмам как к технологическим стартапам. «В дискуссиях с хедж-фондами и семейными офисами идея о том, что теперь все является акциями роста, стала бесконечной, что, конечно, смешно», – заявил Кедроски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский фондовый рынок начал восстанавливаться после массового падения стоимости акций разработчиков ИИ.

    Неделей ранее рынки США отреагировали резким падением котировок техкомпаний на фоне победы Демократической партии на выборах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгодно разорение ИИ-корпораций.

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    15 ноября 2026, 08:26 • Новости дня
    МВД предупредило об использовании ИИ мошенниками для подделки голоса и видео

    МВД: Мошенники используют ИИ для подделки голоса и видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники используют искусственный интеллект для создания дипфейков, имитации голоса и подмены видеоизображений, чтобы вводить граждан в заблуждение и обманывать доверенных лиц.

    Злоумышленники активно применяют искусственный интеллект для создания реалистичных дипфейков, подмены видеоизображений и имитации чужого голоса. С помощью этих инструментов они обманывают граждан, выдавая себя за других людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

    В ведомстве подчеркнули, что наибольшую угрозу такие технологии представляют при попытках мошенников обойти системы идентификации и биометрической аутентификации. Преступники способны генерировать ролики, изображения и голосовые сообщения, правдоподобно копируя общение с родственником жертвы, ее руководителем или представителем официальной структуры.

    Правоохранители обратили внимание на то, что в цифровой среде голос и видео больше не могут служить безусловным доказательством личности. В связи с этим полиция советует самостоятельно перепроверять собеседника по альтернативным каналам связи при любых нестандартных просьбах, особенно если они касаются передачи конфиденциальных данных, кодов подтверждения или перевода денежных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Совфеде заявили об использовании мошенниками нейросетей для подделки фотографий родственников.

    Также глава управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Москве Антон Кононенко заявил о записи телефонных разговоров для последующего преобразования голоса жертвы с применением искусственного интеллекта.

    Кроме того, в МВД сообщили о возможности распознать дипфейки по неестественному поведению цифровых копий.

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    16 ноября 2026, 11:23 • Новости дня
    Россия объявила о планах развивать искусственный интеллект со странами АТЭС

    МИД: Россия будет взаимодействовать с партнерами по АТЭС в сфере ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия планирует активно сотрудничать с участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в области развития технологий искусственного интеллекта, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Намерены активно взаимодействовать в АТЭС с партнерами в этой сфере», – заявил Бердыев в интервью РИА «Новости».

    По его словам, технологии искусственного интеллекта уже прочно закрепились в повестке форума, а лидером по их развитию является Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Посол отметил, что Россия входит в число лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что отечественные языковые модели сопоставимы с ведущими зарубежными разработками.

    Бердыев добавил, что российские разработки способны локально дообучаться и встраиваться в местный социокультурный контекст, а хранение данных обеспечивается в самой стране-клиенте, что защищает ее суверенитет. В АТЭС входит 21 экономика региона, включая Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Бердыев сообщил о поддержке восемью странами заявки России на председательство в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    В субботу он заявил о логичности и востребованности возможной трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    В тот же день директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке документов к предстоящему саммиту объединения в Шэньчжэне.

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    16 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    Акционеры подали иск к Intel после обвала акций на 29%

    WSJ: Инвесторы подали коллективный иск к Intel из-за падения акций на 29%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа акционеров американской компании Intel подала коллективный судебный иск к производителю чипов, обвинив руководство в сокрытии реальных масштабов падения продаж персональных компьютеров.

    Судебное разбирательство инициировано инвесторами, которые заявляют, что корпорация не раскрыла данные о резком спаде на рынке ПК. Сокрытие этой информации привело к обвалу стоимости акций Intel почти на 29% за один день в прошлом месяце, пишет The Wall Street Journal.

    Соответствующее заявление было подано в пятницу американской юридической фирмой Robbins Geller Rudman & Dowd, специализирующейся на защите прав акционеров. В документе указывается, что производитель чипов скрыл негативное влияние замедления продаж компьютеров и переизбытка запасов на свою выручку и прибыльность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье трое топ-менеджеров технологической компании Nvidia лишились статуса миллиардеров из-за падения акций.

    Производители оборудования и строители дата-центров по всему миру потеряли 4,2 трлн долларов капитализации на фоне снижения интереса инвесторов.

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    16 ноября 2026, 05:12 • Новости дня
    Провайдер Beget восстановил 215 тыс. сайтов после кибератаки

    Провайдер Beget восстановил 215 тыс. сайтов после DDoS-атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу около 215 тыс. сайтов из резервных копий после масштабной кибератаки, сообщили в компании.

    Хостинг-провайдер Beget сообщил о восстановлении работы около 215 тыс. сайтов из резервных копий после масштабной DDoS-атаки.

    «На текущий момент из резервных копий восстановлена работа уже более 215 тыс. сайтов. Восстановление виртуального хостинга близится к завершению, и мы продолжаем работать над оставшимися ресурсами», – сообщается в посте компании в Telegram-канале.

    Несмотря на продолжающуюся DDoS-атаку высокой интенсивности, она не оказывает влияния на работу уже восстановленных сервисов и ресурсов клиентов.

    В Beget отметили, что постепенно возвращается функциональность панели управления, для пользователей виртуального хостинга уже восстановлена работа разделов Crontab и Backup.

    Пользователей попросили ориентироваться только на официальную информацию компании в связи с появлением в СМИ сообщений о DDoS-атаке.

    «Мы продолжаем устранять последствия инцидента, восстанавливать недоступные ресурсы и возвращать пользователям привычную функциональность сервисов», – сообщили в Beget.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье компания Beget заявила о сохранении работы восстановленных сервисов во время кибератаки. Инфраструктура провайдера подверглась массированной DDoS-атаке. На прошлой неделе координационный центр доменов .ru/.рф приостановил аккредитацию Beget в национальных доменных зонах.

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