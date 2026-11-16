Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.14 комментариев
США закрыли доступ к передовым чипам через серверы третьих стран
Министерство торговли США опубликовало новые правила, запрещающие обходить экспортные ограничения на передовые технологии и чипы для искусственного интеллекта с помощью удаленных вычислений через дата-центры в других государствах.
Бюро промышленности и безопасности американского ведомства выпустило промежуточное окончательное правило, разработанное по указанию Министерства финансов и Совета национальной безопасности, сообщил Минторг США. Документ направлен на ограничение удаленного доступа к передовым чипам и серверам суперинтеллекта.
Новые меры призваны гарантировать, что действующие ограничения на использование чувствительных технологий не удастся обойти с помощью удаленных вычислений с привлечением центров обработки данных в третьих странах.
В Вашингтоне подчеркнули, что быстрое развитие облачных вычислений упростило удаленный доступ к американским вычислительным мощностям, в том числе из государств, на которые распространяются экспортные ограничения. Новые правила приравнивают защиту удаленного доступа к уже существующему контролю за физическими поставками американских технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов в Китай.
В среду китайский университет закупил американские технологии в обход санкций Вашингтона.
В прошлом году администрация Джо Байдена утвердила правила экспорта полупроводников в сфере искусственного интеллекта.