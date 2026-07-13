МВД сообщило о создании мошенниками сайтов-двойников популярных маркетплейсов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дистанционные аферисты активно создают поддельные копии популярных маркетплейсов для хищения средств у покупателей, передает ТАСС. Злоумышленники также берут в аренду аккаунты реальных продавцов, чтобы выставлять на продажу несуществующие товары.

«Клонирование маркетплейсов и аренда аккаунтов. Создаются сайты-двойники легальных торговых площадок либо арендуются учетные записи добросовестных продавцов для размещения несуществующих товаров», – сообщили в пресс-центре МВД России.

Правоохранители подчеркнули, что в подобных схемах оплата всегда проходит в обход официальных платежных систем площадки. Деньги просят перевести напрямую на карту физического лица или воспользоваться специальной ссылкой, отправленной мошенниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Москвы предупредило о создании аферистами копий интернет-магазинов для кражи данных банковских карт.

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД сообщило о покупке злоумышленниками готовых аккаунтов продавцов на популярных торговых площадках.

Эксперты компании МТС раскрыли схему похищения денег через фиктивные сделки под видом продавцов.