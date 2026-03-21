Аферисты начали обманывать россиян под видом продавцов на маркетплейсах

Эксперты МТС раскрыли мошенническую схему на популярных маркетплейсах России

Tекст: Мария Иванова

Аферисты взламывают аккаунты на торговых площадках, анализируют интересы покупателей и предлагают им аналогичные товары со скидкой, передает РИА «Новости». Преступники связываются с жертвами под видом продавцов и похищают деньги через фиктивные сделки.

«Аналитики «МТС Защитник» обнаружили новую мошенническую схему, связанную с интересом россиян к узконаправленным товарам. По данным экспертов, злоумышленники отслеживают покупки пользователей на маркетплейсах и специализированных сайтах, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по уникальной цене», – говорится в сообщении.

Преступники получают доступ к профилям на сайтах, торгующих медицинским оборудованием, зоотоварами или редкими запчастями. Изучив историю поиска, они звонят клиенту и предлагают именно нужную вещь, но значительно дешевле рыночной стоимости.

Для оплаты «заказа» жертве присылают ссылку, ведущую на фишинговый ресурс. Персонализированный подход усыпляет бдительность покупателя, который верит в удачную находку и переводит средства мошенникам.

Специалисты напомнили, что реальные продавцы никогда не уводят сделку на сторонние ресурсы и не требуют оплату по телефону. Эксперты советуют общаться только в официальных чатах площадок и перепроверять данные контрагентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, управление по борьбе с киберпреступностью сообщило о распространении схемы с использованием купленных аккаунтов продавцов для обмана покупателей.

Роскачество выявило случаи хищения учетных данных через рассылку фишинговых ссылок под видом подбора подарков.

Эксперты проекта «Мошеловка» предупредили о мошеннических предложениях получить кешбэк за прошлые покупки.