    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    Путин позвонил Наине Ельциной
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    20 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    2 февраля 2026, 03:09 • Новости дня

    В «Мошеловке» предупредили о мошеннических рассылках в феврале

    Tекст: Катерина Туманова

    В феврале россияне рискуют получить сообщения о кешбэке за онлайн-покупки, содержащие фишинговые ссылки, замаскированные под предложения популярных маркетплейсов, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    «В мессенджер приходит сообщение якобы от популярного маркетплейса. Например: «Вы получите 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля». Ссылка ведёт на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После «входа» данные аккаунта попадают к мошенникам», – рассказали в РИА «Новости» в «Мошеловке».

    Там отметили, что февраль выбран для подобных атак потому, что этот период традиционно сопровождается акциями и кешбэк-программами после новогоднего шопинга, что облегчает маскировку мошеннических рассылок.

    Эксперты советуют игнорировать подозрительные ссылки из мессенджеров и всегда самостоятельно набирать адрес сервиса или пользоваться закладками браузера.

    «Акции и бонусы от маркетплейсов всегда отображаются внутри их официальных приложений и на сайтах», – напомнили в пресс-службе платформы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в новой схеме мошенничества стали сообщать о якобы доставленном онлайн-заказе. в МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг». Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в 2026 году.

    1 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС.

    По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

    Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переходе в собственность России имущества украинских олигархов. Также он сообщал, что власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в России в розыск по уголовной статье, указано в базе МВД России.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

    Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

    По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

    В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

    Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.

    Комментарии (3)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении в течение ночи силами ПВО 21 дрона ВСУ над четырьмя регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять дронов уничтожили над Воронежской, по одному беспилотнику ликвидировано над территориями Астраханской и Калужской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области. В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине

    Уитакер назвал мировое сделку первым шагом к миру на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о значительном прорыве в дипломатических усилиях по прекращению войны на Украине, отметив, что урегулирование конфликта «неминуемо».

    «Мы всё ближе и ближе к достижению соглашения», – приводит слова Уитакера в интервью FoxNews портал Sada El-Balad.

    Уитакер отметил, что дипломатические команды сосредоточены на решении «технических и сложных вопросов», которые остаются на повестке дня.

    Дипломат подчеркнул, что, хотя детали сложны, движение к соглашению вышло на критическую стадию. Уитакер заявил об оптимистичной оценке процесса переговоров, которые, по его мнению помогут сторонам договориться.

    Он охарактеризовал соглашение как близкое к завершению, но признал, что последние препятствия связаны с весьма специфическими моментами, такими как территориальные разграничения, гарантии безопасности и обеспечение постконфликтной стабильности.

    «Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, – сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня. Это сложные вопросы», – цитирует Уитакера РИА «Новости».

    Аналитики рассматривают это заявление как один из наиболее убедительных признаков того, что международное сообщество, возглавляемое США и НАТО, ставит во главу угла прекращение боевых действий путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Уитакер заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в течение 90 дней. В начале января он заявил, что все мы можем оказаться на пороге мира на Украине. Уиткофф сообщил, что  США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 15:05 • Новости дня
    Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

    Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Доцент Леонова напомнила собственникам квартир о штрафах за хлам в подъезде

    Tекст: Катерина Туманова

    Владельцы квартир в многоквартирных домах могут получить штрафы за нарушения санитарных и пожарных требований, незаконную перепланировку и неоплату налогов, напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

    За загрязнение общих зон, оставление мусора или хранение личных вещей в коридорах предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей для физических лиц. Нарушения в области пожарной безопасности, такие как загромождение аварийных выходов или складирование легковоспламеняющихся материалов, могут обойтись в сумму от пяти до 15 тыс. рублей, напомнила Леонова в беседе с агентством «Прайм».

    «За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей», – добавила она.

    К перепланировке относится снос стен, перенос мокрых зон или кухни, а также объединение помещений с газовой плитой без перегородки.

    Штрафы предусмотрены и за нарушение режима тишины – например, за проведение ремонтных работ или громкую музыку после 23.00.

    Владельцы квартир обязаны своевременно оплачивать имущественный налог, иначе им грозит штраф в размере 20 или 40% от суммы долга в зависимости от наличия умысла. Также собственники должны вовремя оплачивать коммунальные услуги.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, МЧС напомнило о штрафах за велосипеды и коляски на лестничных клетках. В Госдуме рассказали о праве требовать перерасчета платы за содержание МКД. Юрист объяснил угрозу уголовного преследования за видео из чужой квартиры.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 04:55 • Новости дня
    В Общественной палате рассказали об инициативе ввести отцовский капитал

    Tекст: Катерина Туманова

    Так называемый отцовский капитал в качестве дополнительной выплаты для многодетных семей простимулирует рождение трёх и более детей, укрепив роль отцов, считает председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

    Рыбальченко отметил, что в большинстве многодетных семей основная финансовая нагрузка ложится на мужчин, поскольку 40% матерей в таких семьях не работают, и эти семьи зачастую живут на зарплату отца, поделился он с ТАСС.

    По его словам, согласно опросам, именно мужчины чаще всего проявляют инициативу завести третьего ребенка.

    «Вот такой [отцовский] капитал в размере 2 млн рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье», – сказал Рыбальченко.

    Он пояснил, что существующий материнский капитал в основном ориентирован на поддержку матерей, аналогичная мера необходима и для отцов.

    Рыбальченко предложил предоставлять отцовский капитал при рождении третьего ребёнка именно в одной семье, что, по его мнению, поможет поддержать устойчивые многодетные семьи. Он уточнил, что многие семьи с несколькими детьми образуются в результате повторных браков, а для семей, где трое детей рождены в одном браке, требуется дополнительная поддержка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, отец десятерых детей в Тюменской области ушел в декрет. В ОП предложили ввести в России «совместный» декрет. В Госдуме  предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» узнали о расчетах БПЛА ВСУ без боевого опыта на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются почти на всех участках фронта в Харьковской области, чему активно способствуют российская авиация, расчеты БПЛА и артиллерия.

    «Для удержания позиций южнее Симиновки украинское командование перебрасывает в район подразделения Второго корпуса НГУ «Хартия». Кроме того, переброшены недавно сформированные из частей ТРО расчеты БАЛА без опыта ведения боевых действий», – рассказали бойцы Telegram-каналу «Северный ветер».

    В лесах около Старицы при поддержке артиллерии российские военнослужащие продвинулись на 200 м на двух участках. В районе Симиновки штурмовики, сломив сопротивление противника, продвинулись на четырех участках в прилегающем лесном массиве на 350 м.

    У Волчанских Хуторов расчеты ТОС работали по позициям 157 омбр ВСУ, а на Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись по лесополосам на 500 м.

    На Сумском направлении экипажи ВКС России и «Герани» точечно уничтожали выявленные цели ВСУ по всей линии фронта. В Сумском районе штурмгруппы продвинулись на девяти участках и в Глуховском – на трёх. Общее продвижение составило до 800 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины заочно арестован по делу о подрыве Крымского моста

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заочно арестован судом в Москве по делу о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года, он также переобъявлен в розыск, говорится в документах суда.

    «Основания для розыска: разыскивается по статье УК <...> переобъявлен, ранее разыскивался», – приводит РИА «Новости» данные из базы МВД России.

    Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, находящийся в перечне террористов и экстремистов, был переобъявлен в розыск по делу о теракте на Крымском мосту. Уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ возбудили 17 июля 2023 года после атаки на Крымский мост.

    Позднее Неижпапа стал обвиняемым и был объявлен в розыск, причем уже находился в международном розыске по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

    Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита пыталась обжаловать решение суда, но апелляционная инстанция оставила арест без изменений.

    В апелляционном постановлении говорится: «Постановление Басманного районного суда адрес от 28 ноября 2025 года об избрании Неижпапе меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

    Напомним, ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками, что привело к повреждению автодорожной части, гибели взрослых и ранению ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Мост был полностью восстановлен к 14 октября 2023 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявлял, что Крымский мост не достоит до конца 2024 года. В Госдуме заявили о надежной защите Крымского моста, акцентируя внимание на его стратегическом значении и укрепленных мерах безопасности. СК назвал Буданова организатором атак БПЛА на Россию.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Владимира Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам Зеленского, после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым, он назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    «Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз. <...> В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

    Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней. Причиной указывала недавняя встреча российской и американской сторон в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно. Власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперт Воротников рассказал об использовании ИИ в условиях Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование искусственного интеллекта (ИИ) поможет проводить исследования и развивать ключевые отрасли Арктики, включая образование и геологоразведку, считает координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

    «В Арктике вечная мерзлота, сложные погодные условиях. При этом по-настоящему разведана достаточно незначительная часть Арктики – не более 30% в зависимости от региона. И вот как раз применение искусственного интеллекта даёт возможность проводить исследования, не находясь непосредственно на месте», – рассказал он РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ИИ может существенно повысить эффективность здравоохранения, образования и геологоразведки, а также использоваться для анализа рисков и выбора технологий при освоении месторождений.

    Воротников отметил, что ИИ способен выявлять связи между геологическими элементами и давать выводы о богатстве конкретных районов.

    Он также отметил важную роль создания цифровых двойников муниципалитетов и предприятий, позволяющих моделировать развитие территорий, оценивать влияние новых налогов или транспортных проектов.

    «Искусственный интеллект поможет более надежно и компетентно управлять трансарктическим транспортным коридором», – пояснил Воротников, добавив, что технология позволит просчитывать подвижки льдов и силу ветра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия запланировала построить десять новых океанологических судов. К спасению флоры и фауны в Арктике ученые привлекли ИИ. Эксперты рассказали, как России получить максимальную выгоду от ИИ и избежать рисков.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    Девятилетний мальчик ушёл гулять в Санкт-Петербурге и не вернулся

    Девятилетний мальчик три дня назад ушёл гулять в Санкт-Петербурге и пропал

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ищут девятилетнего мальчика, который ушёл из дома днём 30 января и не вернулся, на связь не выходил, заявили в ведомстве.

    «Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул своё место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит», – сообщили следователи.

    Они добавили, что мальчик был одет в чёрную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку, на нём был бежевый шарф. Также у него был чёрный рюкзак.

    Отряд «Лиза Алерт», волонтёры и родители – порядка 200 человек – подключились к поискам, обыскали за двое суток обширную территорию Петербурга и Ленобласти, сообщила координатор поисков Кристина Ливенцова телеканалу «Санкт-Петербург».

    «На данный момент штаб свернут и принято решение координатором и органами о том, что работа будет вестись в информационном формате. Информационные координаторы отрабатывают свидетельства на достоверность», – сказала она.

    По одной из версий, ребёнок собирался покататься на горке у железнодорожной насыпи и Таллинского шоссе.

    Следственный отдел по Красносельскому району Санкт-Петербурга ГСУ СК России  возбудил уголовное дело об убийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет. В январе в Красноярске пропали несколько детей  за сутки.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Следователи выявили дрон НАТО при атаке ВСУ на Сартану в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный БПЛА производства стран НАТО мог использоваться боевиками ВСУ при атаке на посёлок городского типа Сартана в ДНР 1 февраля, рассказал сотрудник Следственного комитета России.

    «Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на населённый пункт Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ <...> на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», – сообщила РИА «Новости» представитель СК России.

    Удар дронов ВСУ произошёл 1 февраля и пришёлся на частный сектор. Несколько домов получили сильные повреждения, погибли взрослые и дети.

    «В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г.р. и мальчик 2020 г.р. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, пострадал мальчик 2018 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей. водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке ДНР.

    Комментарии (0)
    Задержана администратор сауны после гибели подростков в Прокопьевске
    Госдолг Германии достиг исторического максимума
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    Немецкий концерн Bosch объявил о сокращении 20 тыс. рабочих мест
    Финская армия опровергла просьбы «жалеть» военных США на учениях в Арктике
    В России изменились правила возврата технически сложных товаров
    Долина прослезилась на концерте

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно?

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

    Компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч. Также планируется ввести «белые списки» для блокировки отдельных дронов. При этом в Киеве сообщили, что эти меры создали проблемы для ВСУ и гражданского населения. Насколько происходящее осложнит задачи российским военным и есть ли варианты для обхода создаваемых блокировок? Подробности

    Из-за предательства США исчезло еще одно недогосударство

    Новые власти Сирии смогли то, что не удалось Башару Асаду: подчинить главного союзника американцев в регионе – курдов. Однако Израиль, в отличие от США, сдаваться не собирается, он обеспечил сирийскому правительству другую территориальную проблему, вложившись в создание нового квазигосударства. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

