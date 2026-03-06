Аферисты начали обманывать россиян через популярные маркетплейсы

О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.2 комментария
На популярных маркетплейсах мошенники покупают готовые аккаунты продавцов, завлекают клиентов обещанием быстрых скидочных сделок и выманивают данные карт через фишинговые ссылки, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Управление по борьбе с киберпреступностью сообщило о распространении новой мошеннической схемы на торговых онлайн-площадках. Преступники приобретают или арендуют уже существующие аккаунты продавцов, после чего выставляют лоты с большими скидками, пишет Telegram-канал УБК.
Для реализации преступного умысла аферисты пытаются увести диалог с официальной платформы. «В описании товара они предлагают «оформить заказ быстрее» и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение», – рассказали в ведомстве.
Жертве отправляют ссылку якобы для оформления заказа или бронирования товара. Нажав на нее, пользователь попадает на фишинговую страницу, где злоумышленники похищают его платежные реквизиты. Эксперты советуют не переходить в сторонние чаты и не оплачивать покупки по внешним ссылкам.
