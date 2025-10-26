В МВД предупредили о новых схемах мошенничества с маркетплейсами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, в пресс-центре МВД России рассказали о том, что мошенники применяют сложные схемы, связываясь с россиянами якобы от имени сотрудников маркетплейсов касаемо несуществующих доставок. Потенциальной жертве сообщают, что для получения посылки нужно назвать код, пришедший по СМС.

«В сложных многокомпонентных схемах злоумышленники часто используют звонок от имени сотрудника маркетплейса о якобы имеющейся доставке, для получения которой необходимо назвать код из СМС-сообщения», – заявили представители МВД.

После получения необходимой информации аферисты убеждают собеседника, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, а также что на имя жертвы оформлены кредиты или проводилось финансирование ВСУ. Дальнейшее развитие схемы предполагает, что мошенники убеждают человека снять деньги со счета и передать их так называемым сотрудникам «специальных служб».

