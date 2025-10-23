МВД объяснило, как вывести жертву из-под влияния мошенников

МВД объяснило, как безопасно вывести жертву из-под влияния мошенников

Tекст: Мария Иванова

Мошенники часто используют приемы социальной инженерии, чтобы вызвать у жертвы тревогу и изолировать ее от близких, передает Telegram-канал УБК.

В управлении МВД РФ по борьбе с противоправным использованием ИКТ отмечают: давление срочностью, авторитетные роли, страх и стыд – главные инструменты злоумышленников. В результате жертва может начать оправдывать мошенников и перестать доверять даже родным и полиции.

Чтобы убедить человека в обмане, важно не обвинять его напрямую – это только усилит сопротивление. Эксперты советуют сначала ограничить контакт с мошенниками, вернуть человеку ощущение контроля и безопасности, а затем переходить к фактам. МВД рекомендует говорить спокойно и уверенно, не действовать с позиции осуждения, а помогать и задавать вопросы, чтобы включить критическое мышление.

Практические шаги включают совместную проверку информации через официальные источники, использование неоспоримых доказательств, создание «маленьких побед» для восстановления контроля, а также привлечение авторитетных специалистов – сотрудников банка или полиции. При необходимости важно сохранять переписки и другие цифровые следы, чтобы их можно было проанализировать на признаки мошенничества. В особо тяжелых случаях МВД советует обратиться к кризисному психологу.

