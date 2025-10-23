МВД объяснило, как вывести жертву из-под влияния мошенников

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
МВД объяснило, как безопасно вывести жертву из-под влияния мошенников
Чтобы помочь близкому человеку распознать мошенников и выйти из их психологического воздействия, важно сохранять спокойствие, возвращать ощущение контроля и привлекать к разговору авторитетных специалистов, например, сотрудников банка или полиции, отметили в МВД.
Мошенники часто используют приемы социальной инженерии, чтобы вызвать у жертвы тревогу и изолировать ее от близких, передает Telegram-канал УБК.
В управлении МВД РФ по борьбе с противоправным использованием ИКТ отмечают: давление срочностью, авторитетные роли, страх и стыд – главные инструменты злоумышленников. В результате жертва может начать оправдывать мошенников и перестать доверять даже родным и полиции.
Чтобы убедить человека в обмане, важно не обвинять его напрямую – это только усилит сопротивление. Эксперты советуют сначала ограничить контакт с мошенниками, вернуть человеку ощущение контроля и безопасности, а затем переходить к фактам. МВД рекомендует говорить спокойно и уверенно, не действовать с позиции осуждения, а помогать и задавать вопросы, чтобы включить критическое мышление.
Практические шаги включают совместную проверку информации через официальные источники, использование неоспоримых доказательств, создание «маленьких побед» для восстановления контроля, а также привлечение авторитетных специалистов – сотрудников банка или полиции. При необходимости важно сохранять переписки и другие цифровые следы, чтобы их можно было проанализировать на признаки мошенничества. В особо тяжелых случаях МВД советует обратиться к кризисному психологу.
