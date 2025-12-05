Ван Вэнь
Зачем Евразии новая архитектура безопасности
Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.
Игорь Караулов
К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем
Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.
Дмитрий Губин
Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину
Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.