    Расчеты на «договорнячок» провалились

    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    6 декабря 2025, 00:05 Мнение

    Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    За последние недели ведущие европейские СМИ активно спекулировали вокруг «утечек» разных планов по поводу мирного урегулирования на Украине. Главной мыслью их комментариев по данному поводу было то, что требования Москвы к Украине категорически неприемлемы. Все изначальные позиции России – и по поводу территорий, и по поводу сотрудничества Украины с НАТО, и по поводу ограничений численности ВСУ – были в который раз названы «капитуляцией Украины».

    Более того, неприемлемым заявлялся и план администрации Белого дома, основанный на договоренностях, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже. А единственно возможным – некий европейский (и согласованный с Киевом) документ, в который раз составленный как ультиматум Москве и ставящий Россию в положение проигравшей.

    Сложно было воспринимать подобные утечки иначе как очередную попытку склонить Москву к тому, что принято называть «договорнячком» – то есть не честным, справедливым договором, а мелким, пустым документом, к тому же и унизительным. Или по крайней мере убедить западную публику в том, что Москва стремится именно к такому способу разрешения украинского кризиса. А если не особо стремится, то навязать этот «договорнячок» якобы должен был Вашингтон – в ходе недавно прошедших в Кремле переговоров. Иногда даже можно было встретить мысль о том, что сам факт этих переговоров – якобы признак склонности Москвы заключить тот самый «договорняк».

    Однако реальный ход переговоров свидетельствует совсем о другом. О том, что Россия при всех своих силовых возможностях предпочитает – как предпочитала всегда – дипломатическое решение любых конфликтов военному. Что ради этого она готова конструктивно обсуждать при любом информационном фоне. Что Москва занимается этим не просто так «для галочки», а всерьез, на высшем уровне, с личным участием первого лица государства.

    Серьезность подхода Москвы видно хотя бы по тому, что российские власти не допустили – в отличие от американских и европейских – ни малейших утечек относительно обсуждаемых вариантов будущего документа. Помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков четко указал, что такие чувствительные переговоры требуют тишины, что была договоренность эту тишину обеспечивать – и Россия ее тщательно соблюдает.

    А главное – в самом подходе к возможным будущим соглашениям. Москва много раз разъясняла, что ее не устраивают половинчатые меры или временные компромиссы. Что невозможны никакие новые «Минские соглашения», не стоившие, как выяснилось по итогам, даже бумаги, на которой были написаны. Россию сегодня устраивает только и исключительно комплексное решение, которое должно обеспечить безопасность нашей страны и ее народа. Настоящий мир. Длительный и финальный. «Наша специальная военная операция – это не начало войны, а попытка её закончить. Закончить войну, которую Запад развязал против нас руками украинских националистов», – пояснил Владимир Путин в недавнем интервью индийским СМИ.

    И обеспечить такое решение могут вовсе не какие-то политические жесты наподобие возвращения Москвы в Большую Восьмерку (которое ей не очень-то и нужно). Необходимо гарантировать невступление Украины в НАТО, освобождение оккупированных киевским режимом российских территориях, денацификацию Украины, полноценную защиту прав русских людей на той территории, которая останется украинской после окончания боевых действий. То есть все то, что реально является стратегически важным для российской государственности и безопасности нашей страны с юго-западного направления.

    Поэтому президент Путин и ведет долгие, скрупулезные переговоры – причем не с Европой или Украиной, а именно с США. Так уж получается, что из всех трех остальных участников украинских событий – собственно, Украины, ЕС и США – такой же серьезный подход демонстрирует в последнее время лишь Вашингтон. По своим внутренним причинам, и тем не менее.

    «У Соединённых Штатов могут быть разные причины для этого – и гуманитарного характера лично для Трампа, потому что он действительно стремится к прекращению боевых действий и потери людей, но могут быть и политические интересы прекращения противостояния между Россией и Украиной, и экономические тоже», – говорит Путин. Президент дал понять, что целый ряд американских компаний готовы вернуться в Россию и лишь ждут для этого окончания боевых действий.

    Отсюда и пятичасовые предметные дискуссии в Кремле с делегацией из Вашингтона (Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером). Россия ждет, когда Соединенные Штаты – самопровозглашенный лидер коллективного Запада и номинально все еще главный союзник Украины – выполнят домашнее задание и убедят Брюссель и Киев взять на вооружение тот же прагматичный подход. В рамках которого им нужно договариваться, пока это возможно.

    Однако пока украинцы и европейцы саботируют мирный процесс, в том числе и на законодательном уровне. Например, Верховная рада вывела русский язык из-под действия Европейской хартии (на который ссылается один из пунктов слитого изначального плана Трампа, требующий защиты русского языка на Украине). А Брюссель, в свою очередь, все более настойчиво стремится к конфискации российских активов.

    Европа живет в какой-то своей, фантазийной по своей природе реальности. И особенно – Киев. «Постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег, здесь, наверное, уже не до текущих дел ни в экономике, ни тем более на фронте», – говорит Путин об украинском руководстве. А реалии таковы, что дефицит украинского бюджета составляет 45 млрд долларов, долг – более 100% ВВП, а на фронте части ВСУ регулярно попадают в котлы.

    Но если киевский режим не готов принять реальность, то он в итоге об нее разобьется. Если Украина сама не уйдет с исторических территорий России – ее придется изгнать оттуда. Если не прекратит территорические атаки на гражданское судоходство – лишится выхода к Черному морю. Если сама не ограничит свои вооруженные силы – за нее это сделают Вооруженные силы РФ.

    «На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя», – отметил Ушаков, подводя итоги прошедших в Кремле обсуждений. И то, что условия урегулирования конфликта для киевского режима в последнее время только ухудшились, подтвердил и Вашингтон. При таком раскладе гипотетический «договорнячок» не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. А президент делает, как он сам сказал, только то, что «не имеет права не делать. Несмотря ни на что».

    И именно поэтому Россия доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировала. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

