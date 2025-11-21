  • Новость часаWSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейская бюрократия не годится в самураи
    21 ноября 2025, 11:28 Мнение

    Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Почему важно повышать минимальный размер труда
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    Politico: Коррупционный скандал превратил Зеленского в «хромую утку»
    Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

    По словам президента Сербии Александра Вучича, все в Европе готовятся к войне с Россией.

    И казалось бы, он абсолютно прав. Лидеры большинства европейских государств, не говоря о чиновниках Еврокомиссии, уверяют, что война неизбежна, да и начнется чуть ли не сразу после того, как Москва одержит победу над Киевом. И они к ней готовятся – та же Германия, например, анонсировала масштабную программу по реанимации (или, скорее, воскрешению) своего ВПК, а Евросоюз ввел новый пост еврокомиссара по обороне. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет увеличить военный бюджет Евросоюза почти в пять раз.

    И если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне уже близится к завершению. Все европейские СМИ несколько лет проводят кампанию по демонизации России. Они навязывают обществу мысль о том, что с русскими нельзя договориться – их можно либо подавить (через изоляцию и санкции), либо победить в войне. Россия позиционируется уже не просто как серьезная, а как экзистенциальная угроза для европейского общества – его ценностей, образа жизни и т. п.

    С дипломатическо-институциональной точки зрения война тоже подготовлена. И дело тут не в публичных заявлениях некоторых европейских лидеров, после которых российские руководители с ними за один стол не сядут. Дело в программных документах, в которых Россия обозначена как враг. Дело, наконец, в целом ворохе антироссийских санкций. 19 принятых пакетов и пакетиков санкционных ограничений невозможно полностью отменить – для снятия части из них нужно согласие всех стран-членов Евросоюза, и этого согласия не будет.

    Проще говоря, столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Войну, по итогам которой победители выстроят новые правила игры и определят тот баланс сил, который будет данные правила поддерживать.

    Однако проблема в том, что «как раньше» – не получится. Российско-европейская война может начаться множеством разных способов – блокадой Европой Калининграда, Балтийского мора, геноцидом русских в Приднестровье, отправкой европейских контингентов на новые российские территории – но закончится она одним. Любой серьезный конфликт между ядерными странами неизбежно приобретет ядерный характер – а значит, Европы по итогам этой войны не станет. Возможно, останется земля, какие-то государственные образования – но Европа как цивилизационный проект исчезнет.

    Это прекрасно понимает брюссельская бюрократия. Те самые лица, которые нагнетают военную истерию, не хотят самой войны. Ведь они живут по извращенному принципу самурая – «у брюссельского бюрократа нет цели, есть только путь».

    Этот путь для них крайне выгоден. За последние годы (а особенно с начала СВО) они под лозунгом неизбежной российской агрессии смогли сосредоточить в своих руках значительные полномочия. Из, выражаясь терминологией венгерского премьера Виктора Орбана, обслуживающего персонала для европейских стран брюссельская бюрократия превратилась в главный орган власти Евросоюза. Орган, который еще 15 лет назад маневрировал между странами-членами и пытался искать общие знаменатели, сейчас занимается принуждением той же Венгрии соблюдать его указания, а также участвует в фальсификации выборов в Румынии для того, чтобы там победил приемлемый для Брюсселя политик.

    И для того, чтобы они дальше шли по этому пути, чтобы национальные лидеры не спихнули евробюрократов из-за их чудовищных ошибок (чего стоит только отказ от российских энергоносителей, запустивший процесс деиндустриализации Германии), нужно поддерживать военную истерию. То есть рассказывать о неминуемой войне с Россией, для подготовки к которой нужно выделять колоссальные деньги киевскому режиму (стоящему на передовой этой войны), резко повышать оборонные расходы, а также не менять коней на переправе, даже если одну из лошадей поймали на аферах с вакцинами во время коронавируса.

    Проблема этого пути, однако, в том, что идти по нему становится все сложнее. Как минимум по двум причинам. Во-первых, в умах плебса (каковым евробюрократы считают европейский электорат) холодильник постепенно одерживает победу над телевизором. Выключая условную Урсулу фон дер Ляйен и выходя на улицу, они видят реальные угрозы собственному благополучию и безопасности. Рост цен, разгул мигрантской преступности, размывание общеевропейской идеологии – источником всего этого является не Москва, а Брюссель и их национальные правительства. Поэтому в ряде стран усиливаются евроскептические партии, а где-то даже приходят к власти.

    Перебить этот тренд Брюссель может только за счет стратегии сплочения рядов – то есть клеймения своих противников «агентами России» и резкого роста эскалации, фактически введения предвоенного положения. Однако здесь возникает вторая причина сложности пути – рост эскалации (например, на той же Балтике) может выйти из-под контроля и спровоцировать войну, не нужную евробюрократам.

    И ладно бы у власти в Брюсселе сидели мастера дипломатической эквилибристики уровня Черчилля – но там находятся лишь менеджеры наподобие фон дер Ляйен, которой во времена настоящих европейских лидеров максимум позволили бы им чай приносить. Эти «европейские самураи» не имеют ни навыков безопасно идти по пути, ни политического мужества с него сойти. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Зеленский отказался увольнять Ермака
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    Вице-премьер Башкирии Марзаев получил 13 лет колонии за взятку
    Президент Ирана заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
    Япония подтвердила зависимость от российского газа
    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета
    Глава Wildberries обвинила банки в желании уничтожить конкурентов

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа запугивает себя украинской «капитуляцией»

    «Капитуляция», «взамен украинцы не получат ничего», «потеря европейской безопасности», «подарок Москве» – все это цитаты из крайне бурной реакции европейской прессы на утечки о появлении якобы нового мирного плана по Украине, который официально еще не озвучен, но уже не на шутку встревожил европейских союзников Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации