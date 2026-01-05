  • Новость часаШвейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Миграционная политика обрела зрелость

    Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 января 2026, 16:12 • Новости дня

    Бронеавтомобиль с Мадуро прибыл к зданию суда в Нью-Йорке

    CNN: Бронеавтомобиль с Мадуро прибыл к зданию суда в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бронированный автомобиль с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке, сообщил телеканал CNN.

    По информации CNN, Мадуро должен предстать перед судом в понедельник по обвинениям, связанным с наркотиками и оружием, передает РИА «Новости».

    Россия призывала США освободить похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

    Китай потребовал от американских властей обеспечить безопасность и немедленно отпустить президента Венесуэлы с женой.

    Генсек ООН Гутерриш назвал захват Мадуро опасным прецедентом.

    Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщала, что в ближайшее время Мадуро и его жена предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Сообщалось, что Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков.

    4 января 2026, 16:39 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    События в Венесуэле должны быть уроком для Грузии в плане отношений с большим и сильным соседом, заявил в воскресенье исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия должна принять случившееся в Венесуэле как еще один урок – когда у тебя есть большой и сильный сосед, то нельзя оказываться в лагере противостоящих ему в надежде на гипотетическую помощь извне», – заявил Шакаришвили, сообщает телекомпания POSTV.

    «Это реальность. Грузии нельзя оказываться в лагере тех, кто воюет с Россией», – отметил политик.

    По словам Вахтанга Шакаришвили, Украина уже оказалась в разрушившей эту страну войне.

    «Грузии же такая политика в 2008 году принесла войну и «оккупацию» территорий, поэтому надо работать над нейтралитетом Грузии!» – заявил исполнительный секретарь «Единой нейтральной Грузии».

    Ранее этот политик назвал «абсурдной» существующую в Конституции Грузии с 2017 года статью о курсе в НАТО и Евросоюз. На съезде партии в начале декабря прошлого года было заявлено о ее участии в парламентских выборах-2028.

    МИД Грузии в воскресенье в социальных сетях призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией.

    4 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Медведев указал на возможность повторения «венесуэльской операции» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон может повторить на Украине операцию, аналогичную той, что была проведена в Венесуэле против Николаса Мадуро, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По словам Медведева, в случае с Киевом у США даже больше оснований для подобных действий, чем в ситуации с Каракасом.

    «Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», – заявил он, комментируя возможный сценарий отстранения Владимира Зеленского.

    Медведев также подчеркнул, что устранение Зеленского от власти – вопрос самого ближайшего будущего. Он напомнил, что срок его полномочий уже давно истек, и отметил, что это признано, в том числе, европейскими странами. По его словам, киевскому руководству «точно не стоит расслабляться», а легитимного президента и правительства на Украине сейчас нет.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что ООН не может реально влиять на такие кризисы, как события в Венесуэле. Он отметил, что с момента создания этой структуры ее резолюции не заставляли стороны отказаться от насилия или прекратить международный терроризм. По словам политика, миру необходимы реальные механизмы международного права, способные обеспечить безопасность и достойную жизнь для миллиардов людей на планете.

    Ранее Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле примером двойных стандартов.

    Германии сочли атаку США на Венесуэлу сигналом для Украины.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил о подготовке к установлению в мире «права сильнейшего»

    Барро: Франция готовится к установлению в мире «права сильнейшего»

    Tекст: Вера Басилая

    Франция усиливает оборонный потенциал в ответ на силовые действия США в Венесуэле, считая необходимым готовиться к миру, где господствует принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    Франция готовится к миру, где будет действовать принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

    По словам главы МИД, Париж отмечает рост нарушений норм международного права и намерен перевооружаться, чтобы быть готовым к новым реалиям. Барро подчеркнул, что Франция рассматривает происходящее как наступление эпохи, когда международные отношения будут строиться на силе.

    Министр прокомментировал силовой захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединёнными Штатами, отметив, что Париж поддерживает отстранение Мадуро, но не одобряет выбранный Вашингтоном метод.

    «Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права <…> и готовится к миру, живущему по праву сильнейшего», – подчеркнул Барро. Он добавил, что применение силы допустимо только в рамках международных правил.

    Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция будет укреплять свои позиции не только военным, но и экономическим и моральным путем, чтобы защитить себя и Европу от будущих угроз.

    Глава МИД заверил, что Париж продолжит отстаивать основные принципы международного права, такие как уважение границ и право народов на самоопределение. Барро подчеркнул, что эти принципы остаются фундаментом для долгосрочного мира и стабильности.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил негативные последствия военной операции США по похищению венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал торопиться с оценками действий США в Венесуэле и заявил, что важнее сохранить политическую стабильность в стране.


    5 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Ветераны российского спецподразделения «Альфа» проанализировали операцию спецназа США «Дельта» по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не заметили в ней особой сложности или опасности из-за отсутствия сопротивления.

    По мнению ветерана «Альфы» Игоря Сенина, операция была подготовлена глобально: выведена сначала вся инфраструктура, подавлены основные боевые точки, военные объекты, которые могли оказать сопротивление и только потом уже был подготовлен основной захват.

    «То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», – приводит Telegram-канал Daily Storm его комментарий.

    Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин указал на эффективность работы спецназа США, а с другой о них, «Дельте», нигде, наверное, и не слышали.

    «Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», – признался он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 3 января о захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    5 января 2026, 06:25 • Новости дня
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    @ Jimmy Villalta/VW Pics/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    «Ранним утром 3 января 2026 года в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», –  пишет кубинская газета Granma.

    Как указывает издание, кубинцы, следуя своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, «с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок».

    «Жертвы очередного преступного акта агрессии и государственного терроризма, комбатанты своими героическими действиями воплотили солидарность миллионов соотечественников. Революционное правительство организует соответствующие акции, чтобы отдать им должное», – отмечено в газете.

    Напомним, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп в интервью NYP заявил, что давний союзник Венесуэлы Куба вскоре падёт, так как находится в плачевном состоянии.

    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    4 января 2026, 22:38 • Новости дня
    Венгрия не поддержала заявление верховного представителя ЕС по Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава евродипломатии Кая Каллас в заявлении, которое поддержали 26 стран, кроме Венгрии, чьей подписи нет в перечне стран, подписавших документ, призвала стороны к сдержанности и соблюдению Устава ООН.

    В заявлении ЕС говорится о том, что члены Совета Безопасности ООН, каким являются США, несут «особую ответственность за соблюдение этих принципов как основы архитектуры международной безопасности».

    «ЕС неоднократно заявлял, что Николасу Мадуро не хватает легитимности демократически избранного президента, и выступал за мирный переход Венесуэлы к демократии в стране под руководством венесуэльцев», – сказано в заявлении.

    В документе указано и то, что ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, но при этом ЕС призывает решать эти проблемы «путем устойчивого сотрудничества при полном уважении международного права и принципов территориальной целостности и суверенитета».

    ЕС соучаствует в целях поддержки и содействия диалогу со всеми вовлеченными сторонами ради урегулирования кризиса под руководством венесуэльцев.

    «Уважение воли венесуэльского народа остается для Венесуэлы единственным способом восстановить демократию и разрешить нынешний кризис. В этот критический момент важно, чтобы все действующие лица в полной мере соблюдали права человека и международное гуманитарное право. Все политические заключенные, содержащиеся в настоящее время под стражей в Венесуэле, должны быть безоговорочно освобождены», – сказано в документе.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Кошта поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле». Днем ранее Каллас уже называла Мадуро «недостаточно легитимным» президентом. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Москва призвала США освободить Мадуро.

    4 января 2026, 23:01 • Новости дня
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о целях и задачах Вашингтона в Венесуэле, отметив несколько ключевых моментов, основа которых – не позволить противникам США пользоваться ресурсами атакованной страны.

    «Мы все хотим видеть светлое будущее Венесуэлы, переход к демократии. Всё это замечательно, и мы все хотим этого. Но мы говорим о том, что произойдет в течение следующих двух, трёх недель, двух, трёх месяцев, и как это соотносится с национальными интересами Соединенных Штатов», – сказал Рубио телеканалу NBC News.

    Он добавил, что Мадуро, когда еще возглавлял Венесуэлу, не сотрудничал с США для реализации заявленных ими целям по пресечению наркотрафика из Южной Америки.

    «Вы не можете наводнить эту страну членами банд. Вы не можете наводнить эту страну наркотиками, которые поступают из Колумбии через Венесуэлу при содействии сотрудников ваших сил безопасности. Вы не можете превратить Венесуэлу в операционный центр для Ирана, России, «Хезболлы», Китая, кубинских разведчиков», – перечислил госсекретарь США.

    Одной из целей своей атаки на Венесуэлу США называли возможность состояться американским инвестициям в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. По словам Рубио, Вашингтону не нужна венесуэльская нефть, нефти достаточно и в США, но цель администрации Трампа – ограничить инвестиции конкурентов, таких как Китай, Россия и Иран в нефтяную промышленность Венесуэлы.

    «Чего мы не допустим, так это того, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы находилась под контролем противников США. Вы должны понять, зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть? Они даже не на этом континенте. Это Западное полушарие. Здесь мы живем, и мы не собираемся позволять Западному полушарию быть базой для действий противников, соперников и домогательств Соединенных Штатов», – подытожил госсекретарь Рубио.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

    4 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Рубио: США не нужна венесуэльская нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты не нуждаются в венесуэльской нефти, но не допустят контроля над ней противниками американских властей, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты не испытывают потребности в нефти из Венесуэлы, однако не позволят, чтобы нефтяную промышленность страны контролировали противники американских властей, заявил Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News, передает ТАСС.

    Кроме того, Марко Рубио добавил, что американская сторона хотела бы видеть, чтобы доходы от экспорта нефти приносили пользу народу Венесуэлы.

    Рубио не исключил возможность проведения вооруженными силами США наземной операции на территории Венесуэлы. По его словам, президент Дональд Трамп всегда оставляет за собой различные варианты действий и имеет конституционное право отвечать на непосредственные угрозы стране.

    Рубио отметил, что военно-морская группировка США, находящаяся в Карибском бассейне, способна задерживать любые суда, направляющиеся в и из венесуэльских портов, что будет продолжено. Он добавил, что нефтяное эмбарго позволяет Вашингтону оказывать значительное влияние на ситуацию в Венесуэле.

    Ранее СМИ писали, что в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после захвата Николаса Мадуро американским спецназом.

    Агентство Bloomberg сообщало, Вашингтон рассматривает кандидатуру госсекретаря Марко Рубио на ключевую позицию в управлении Венесуэлой.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут разместить свои войска в Венесуэле. Он также сообщил, что США будут управлять Венесуэлой в переходный период.

    Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    5 января 2026, 12:24 • Новости дня
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    @ REUTERS/Romeo Ranoco RR

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро, сообщает телеканал NBC News.

    Как отмечает NBC News, Вашингтон представил это действие как демонстрацию американского могущества, а Дональд Трамп заявил, что США обладают возможностями и навыками, о которых враги Америки «могут только догадываться».

    Операция вызвала бурную реакцию как союзников, так и оппонентов США. Россия и Китай осудили военные действия, потребовав освобождения Мадуро, а Иран и Куба назвали случившееся нарушением международного права. Власти Кубы заявили о «государственном терроризме», подчеркнув опасения, что подобные действия могут повториться в отношении других стран.

    Даже европейские союзники выразили осторожные сомнения в законности происходящего. Премьер-министр Британии Киир Стармер отметил, что его страна «не станет скорбеть» по поводу ухода Мадуро, но подчеркнул поддержку международного права. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал операцию «сложной», а глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил нарушение принципа неприменения силы.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп таким образом реализует предвыборное обещание «разгромить иностранные наркокартели» и обеспечить безопасность граждан. Сенатор Марко Рубио настаивал, что целью была борьба с наркоторговлей, а не война против Венесуэлы.

    Латиноамериканские лидеры, включая президентов Бразилии, Колумбии, Мексики и Чили, осудили операцию США, предупредив о риске дестабилизации всего региона. Эксперты в области международного права, такие как профессор Мэри Эллен О’Коннелл, заявили, что такой захват президента представляет собой похищение и прямое нарушение принципов Устава ООН.

    Многие обозреватели отмечают, что этот инцидент возродил старые опасения перед возможными новыми интервенциями США. Как подчеркивают аналитики, союзники и противники Вашингтона теперь задаются вопросом, насколько они сами уязвимы для аналогичных действий со стороны США.

    Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, Трамп заявил о якобы причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    5 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил новый мировой порядок после проведения рейда, в ходе которого был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Bloomberg.

    По словам источников Bloomberg, этот шаг стал сигналом как союзникам, так и противникам Соединенных Штатов, что Вашингтон готов действовать решительно для защиты своих интересов.

    Трамп заявил, что будущее будет определяться способностью защищать торговлю, территории и ресурсы, и назвал это «железными законами мировой власти». Такой подход вызвал шок и резкую критику в разных странах, от Бразилии до Китая, а эксперты отметили, что события в Венесуэле стали «суровым уроком силовой политики» для всего мира, говорится в материале.

    Агентство отмечает, что рейд США в Венесуэле стал кульминацией агрессивной внешней политики Трампа, проявлявшейся ударами по Сомали, Нигерии, Сирии, Ираку, Ирану и международным водам. Он также заявил, что следующие цели могут быть Куба и Гренландия, объяснив интерес к последней необходимостью для национальной безопасности. Премьер-министр Дании осудил эти планы, заявив о недопустимости аннексии территории.

    Американский лидер использует не только военные, но и экономические инструменты давления, включая санкции и пошлины, а его администрация поддерживает европейские оппозиционные партии. Трамп отверг прежнюю модель сотрудничества с союзниками и работу через международные организации, отметив, что США будут действовать самостоятельно, исходя из своих интересов и модели экономического доминирования. Он подчеркнул, что американские компании могут восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и получить доступ к ее ресурсам.

    По мнению аналитиков, успех операции по свержению Мадуро может подтолкнуть США усилить давление на другие страны региона, включая Кубу. Госсекретарь Марко Рубио назвал действия Штатов переосмыслением доктрины Монро, но Трамп опроверг это, отметив, что вопрос касается отдельных государств. В Вашингтоне республиканцы в основном поддержали президента, в то время как часть консерваторов выразила опасения по поводу вмешательства за рубежом.

    Телеканал NBC News сообщал, что Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о крахе международного права после атаки США на Венесуэлу.

    4 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Военные США при похищении Мадуро убили значительную часть его охраны

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о хладнокровном убийстве части охраны президента Николаса Мадуро при его похищении.

    Американские военные убили значительную часть команды безопасности президента Николаса Мадуро при его похищении, передает ТАСС.

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что преступление произошло в субботу, 3 января, когда была похищена супруга Мадуро, первая леди Силия Флорес де Мадуро.

    Лопес подчеркнул, что национальные вооруженные силы решительно осуждают действия американских военных. По его словам, среди убитых были как солдаты, так и гражданские лица, в том числе женщины.

    Министр назвал действия американских военных «трусливыми и преступными», пообещав, что власти Венесуэлы примут необходимые меры для защиты национального суверенитета.

    Ранее в Венесуэле было введено чрезвычайное положение после захвата Николаса Мадуро и его супруги американским спецназом.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция по захвату Мадуро и ударам по инфраструктуре страны не считается военной акцией.

    Американские военные планировали операцию во время праздников, рассчитывая на отсутствие значительной части вооружённых сил Венесуэлы из-за увольнительных.

    На заседании Совета национальной обороны Венесуэлы вице-президент Делси Родригес заявила, что единственным президентом страны остаётся Николас Мадуро.

    4 января 2026, 18:33 • Новости дня
    Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле «двойными стандартами»

    Медведев раскритиковал заявления Европы о «нелегитимности» Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка европейских стран оправдать действия США против Венесуэлы якобы «нелегитимностью» президента Николаса Мадуро не выдерживает критики, реакция стран Европы на то, что происходит в Каракасе является классическим случаем «двойных стандартов», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подверг жесткой критике позицию Европы по событиям в Венесуэле, заявив, что попытка оправдать действия США ссылками на «нелегитимность» Николаса Мадуро совершенно несостоятельна, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что ранее «европейские дурачки» не ставили под сомнение легитимность Мадуро.

    Он назвал реакцию европейских государств классическим примером «двойных стандартов». По его мнению, европейские политики «лепечут о мифической «поддержке демократии» в Венесуэле», пытаясь оправдать действия Вашингтона и грубое нарушение международного права.

    Медведев также допустил сценарий, при котором по «венесуэльскому образцу» может быть осуществлен захват и других политических лидеров, например, канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По его словам, «похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале», и он не считает, что такого политика можно было бы пожалеть.

    Он подчеркнул, что действия США против Венесуэлы, включая попытки захвата лидера страны, – это агрессия и разрушение основ международного права. Медведев отметил, что в случае, если бы подобное произошло с более мощной страной, это могло бы привести к объявлению войны.

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил двойные стандарты Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о поддержке ЕС «мирной и инклюзивной передачи власти в Венесуэле».

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил об усилении оборонного потенциала страны из-за действий США в Венесуэле.

    Глава евродипломатии Кая Каллас, заявила, что ЕС призвал к сдержанности и выразил сомнения в легитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для Берлина важнее политическая стабильность в Венесуэле, чем быстрые оценки действий США.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

    4 января 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы более высокой ценой, чем Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, возможно, придется заплатить более высокую цену, чем президенту Николасу Мадуро, если она не примет «правильные» решения.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес более серьезными последствиями, чем Николасу Мадуро, если она не примет решения, которые соответствуют интересам Вашингтона, передает РИА «Новости».

    В интервью журналу Atlantic Трамп заявил: «Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро».

    По словам Трампа, США не собираются вводить войска на территорию Венесуэлы, если Родригес будет сотрудничать с американской стороной. Он выразил уверенность, что Родригес готова к переговорам и взаимодействию с Соединенными Штатами.

    Дональд Трамп прокомментировал обвинения в адрес своей администрации в насильственном навязывании Венесуэле американской модели управления. По его словам, «восстановление и смена режима» в Боливарианской Республике «лучше того, что там наблюдается сейчас». Кроме того, Трамп отметил: «Хуже быть уже не может».

    В интервью изданию он также отверг сообщения, что решение о попытке смещения Николаса Мадуро связано исключительно с географическим положением страны или с политикой в рамках доктрины Монро. «Речь идет не о полушарии, а о стране. Речь идет об отдельных странах», – подчеркнул президент США.

    На фоне заявления Трампа в МИД Китая призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули, что действия США противоречат международному праву, принципам Устава ООН и подрывают основы международных отношений.

    Ранее Верховный суд Венесуэлы постановил возложить временное исполнение обязанностей главы государства на Делси Родригес после известия о похищении Николаса Мадуро.

    Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что единственным президентом страны остается Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года.

    Президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги.

    Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что план хозяина Белого дома по управлению Венесуэлой называют «безумным» и «катастрофическим».

    5 января 2026, 04:45 • Новости дня
    Психиатр оценил поведение Мадуро в США

    Психиатр Шуров назвал поведение Мадуро в США бравадой

    Психиатр оценил поведение Мадуро в США
    @ [e]STR/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэльский президент Николас Мадуро своим спокойствием после задержания и транспортировки в США продемонстрировал уверенность и обесценил действия противника, рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

    После просмотра видео, на которых Мадуро в наручниках идет по коридору  антинаркотического управления в Манхэттене и говорит «Доброй ночи, счастливого Нового года», психиатр вынес однозначный вердикт.

    «Здесь в чистом виде элемент бравады. Человек обесценивает то, что с ним сделали. Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него все хорошо», – объяснил Шуров «Аргументам и фактам».

    Психиатр напомнил, что президент Венесуэлы прошел путь от водителя автобуса до лидера Венесуэлы и получил серьезную закалку.

    Кроме того, добавил врач, Мадуро не повторит судьбу Саддама Хусейна, поскольку его противники не имеют достаточной решимости. Предположение о возможном применении препаратов психиатр тоже отверг, указав на то, что что глава Венесуэлы старается обесценить действия врага своим поведением.

    Напомним, 3 января Мадуро с женой доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan, где он и проявил поведение, которое призвано было обесценить усилия американских спецслужб и продемонстрировать его психологическую устойчивость.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта». Госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

