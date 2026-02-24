Меркурис: Мединский сохранил жесткую позицию на переговорах с Украиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я видел Мединского в деле. Он всегда осторожен и вежлив. Но суть в том, что он ни на шаг не отступил от своей позиции», – заявил Меркурис, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, дипломат ясно дал понять оппонентам необходимость выполнения требований, озвученных президентом России Владимиром Путиным 14 июня 2024 года. Эти условия мирного соглашения не могут быть предметом торга.

По мнению Меркуриса, американцы в Анкоридже согласились с позицией Москвы о том, что украинские войска должны полностью покинуть Донбасс. Идеи о создании там демилитаризованных зон или зон свободной торговли категорически отвергаются.

Также Россия не готова вести дискуссии относительно статуса Запорожской АЭС. Аналитик выразил уверенность, что Владимир Мединский успешно донес эту принципиальную позицию до украинской делегации.

Сам Мединский оценивал последние переговоры по украинскому урегулированию как тяжелые и деловые.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что переговоры в Женеве вызвали дрожь в Киеве.