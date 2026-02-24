Украина не получала от Словакии уведомлений о прекращении поставок электроэнергии

«Укрэнерго» не получило документов о прекращении поставок электроэнергии Словакией

Tекст: Ольга Иванова

Украинская компания «Укрэнерго» заявила, что не получала официальных документов от словацкого оператора SEPS о прекращении аварийных поставок электроэнергии, передает РИА «Новости».

В сообщении компании отмечается: «Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором – компанией SEPS – в «Укрэнерго» пока не поступало».

Вместе с тем, в понедельник «Укрэнерго» получило письмо от словацкого оператора о пересмотре условий оплаты по действующему договору. В компании уточнили, что проанализируют это предложение в ближайшее время. Также в «Укрэнерго» сообщили, что ограничений на коммерческий импорт электроэнергии из Словакии сейчас нет.

Компания подчеркнула, что распределенная мощность межгосударственных пересечений используется согласно итогам прошедших аукционов. По их оценке, даже при вероятном прекращении аварийных поставок со стороны Словакии, ситуация в объединенной энергосистеме Украины не изменится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия поставила Украине энергетический ультиматум.

Словацкие власти в понедельник приостановили аварийные поставки электричества на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».

Венгрия пригрозила прекратить экспорт электроэнергии на Украину вслед за Словакией.