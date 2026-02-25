Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

Tекст: Ольга Самофалова

Словакия заявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину. Это ответ страны на остановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Словакия и Венгрия уже отреагировали на перекрытие транзита нефти тем, что прекратили поставки дизельного топлива на Украину. Удар по импорту электроэнергии – это уже второй удар со стороны соседней европейской страны.

По словам Фицо, он хотел поговорить по телефону с украинским президентом, чтобы обсудить сроки возобновления транзита нефти, но ему было отказано в срочном разговоре, только после 25 февраля.

При этом Фицо еще на прошлой неделе предупредил Украину о том, что если с понедельника, 23 февраля, поставки нефти не будут восстановлены, то Словакия перекроет аварийные перетоки электроэнергии.

Украина остановила транзит нефти еще в январе, ссылаясь на необходимый ремонт из-за повреждений. Однако в Венгрии и Словакии уверяют, что даже если и были повреждения, то они давно отремонтированы, а транзит прекращен по политическим причинам. Венгрия и Словакия выступают против вступления Украины в состав ЕС.

Согласно статистике, на утро 24 февраля переток электроэнергии на Украину еще шел, однако ситуация может измениться в любой момент буквально за несколько часов.

«Импорт – это важнейший источник электроэнергии для Украины. Вся энергосистема страны базируется сейчас на двух источниках – это атомные электростанции и импорт.

Третий источник – это гидроэнергетика и остатки тепловой генерации», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

И крупнейшими поставщиками электроэнергии являются именно Венгрия и Словакия. Причем через Словакию электроэнергия идет также транзитом на Украину. Среди поставщиков значатся также Польша и Румыния, но на них приходится меньшая доля. «Поставки электроэнергии из Румынии еще и нестабильны, так как сильно зависят от погоды. Если у них нет ветра и солнца, то Румыния радикально сокращает поставки электроэнергии», – говорит Юшков. На Венгрию и Словакию может приходиться до 70% импорта электроэнергии на Украину.

Зависимость Киев от импортной электроэнергии и так была высокой, а в последние месяцы выросла в разы. Так, в октябре ее импорт вырос в 2,5 раза по сравнению с сентябрем до 360 тыс. МВт·ч. Во-первых, вырос спрос, во-вторых, внутри Украины снизилась собственная генерация из-за повреждений инфраструктуры.

В январе 2026 года Украина достигла исторического максимума по суточному объему импортной электроэнергии, сообщало местное отраслевое ведомство.

Что касается перекрытия импорта электроэнергии, то возможны несколько сценариев развития ситуации. Словакия может отключить поставки только собственной электроэнергии, но сохранить ее транзит через свою территорию из Венгрии и других стран. Либо Венгрия и Словакия могут вместе отключить Украину полностью от импорта электроэнергии, перестав пропускать ее через свои территории из других стран. Это будет оказывать разное влияние на Украину.

«Если отключается лишь электроэнергия, которая идет из Словакии, то это не будет фатальным для Украины. Конечно, это создаст дополнительные проблемы – более жесткий график подачи электроэнергии для украинских потребителей, рост стоимости импортной электроэнергии, повышение внутренних тарифов. Это скорее будет экономический удар по Украине», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

«Если раньше простые украинцы были лишены электричества 15 часов в сутки, то после остановки поставок электроэнергии со стороны Словакии этот период возрастет условно до 16 часов. К тому же сильных морозов уже не ожидается, а часть потерянной энергии страна может компенсировать за счет солнечной генерации», – считает экономист Иван Лизан.

По его словам, Киев готов жертвовать комфортом своих граждан ради того, чтобы навредить Братиславе и лично словацкому премьеру Роберту Фицо, не возобновляя поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». «Для Киева важнее разрушить связку Фицо с венгерским коллегой Виктором Орбаном, чтобы ослабить последнего перед парламентскими выборами в Венгрии. Таким образом Зеленский борется с политическими силами на территории Евросоюза, которые выступают против поддержки Украины», – отметил собеседник.

«Если же Словакия синхронизируется с Венгрией, то ситуация может оказаться на грани локальных блэкаутов.

Для этого потребуется дополнительный фактор. Например, одновременное сокращение поставок из Румынии из-за того, что солнце скрылось или ветер перестал дуть. Либо должно произойти выбывание тепловой энергетики из-за продолжающихся ударов России. Тогда ситуация может дойти вплоть до развала энергосистемы Украины и локальных блэкаутов», – рассуждает Игорь Юшков. Впрочем, по его словам, вряд ли они продлятся долго.

«Чтобы на Украине случился блэкаут на недели и месяцы, то должна остановиться еще какая-то одна атомная электростанция или были уничтожены подстанции, которые выводят эту электроэнергию с атомных электростанций. То есть долгосрочный полный блэкаут возможен, когда падут два столпа, на которых держится украинская энергосистема. А это атомная энергия и импорт», – заключает эксперт.