  • Новость часаГлаву ОПГ обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино
    Билл Гейтс признался в супружеских изменах с русскими женщинами
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы передать Киеву ядерное оружие
    США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море
    В Дании допустили обсуждение размещения ядерного оружия
    Страны Запада связали отправку войск на Украину с согласием России
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    26 комментариев
    25 февраля 2026, 08:20 • Экономика

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Самофалова

    С электрическом на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы?

    Словакия заявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину. Это ответ страны на остановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Ранее Словакия и Венгрия уже отреагировали на перекрытие транзита нефти тем, что прекратили поставки дизельного топлива на Украину. Удар по импорту электроэнергии – это уже второй удар со стороны соседней европейской страны.

    По словам Фицо, он хотел поговорить по телефону с украинским президентом, чтобы обсудить сроки возобновления транзита нефти, но ему было отказано в срочном разговоре, только после 25 февраля.

    При этом Фицо еще на прошлой неделе предупредил Украину о том, что если с понедельника, 23 февраля, поставки нефти не будут восстановлены, то Словакия перекроет аварийные перетоки электроэнергии.

    Украина остановила транзит нефти еще в январе, ссылаясь на необходимый ремонт из-за повреждений. Однако в Венгрии и Словакии уверяют, что даже если и были повреждения, то они давно отремонтированы, а транзит прекращен по политическим причинам. Венгрия и Словакия выступают против вступления Украины в состав ЕС.

    Согласно статистике, на утро 24 февраля переток электроэнергии на Украину еще шел, однако ситуация может измениться в любой момент буквально за несколько часов.

    «Импорт – это важнейший источник электроэнергии для Украины. Вся энергосистема страны базируется сейчас на двух источниках – это атомные электростанции и импорт.

    Третий источник – это гидроэнергетика и остатки тепловой генерации», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    И крупнейшими поставщиками электроэнергии являются именно Венгрия и Словакия. Причем через Словакию электроэнергия идет также транзитом на Украину. Среди поставщиков значатся также Польша и Румыния, но на них приходится меньшая доля. «Поставки электроэнергии из Румынии еще и нестабильны, так как сильно зависят от погоды. Если у них нет ветра и солнца, то Румыния радикально сокращает поставки электроэнергии», – говорит Юшков. На Венгрию и Словакию может приходиться до 70% импорта электроэнергии на Украину.

    Зависимость Киев от импортной электроэнергии и так была высокой, а в последние месяцы выросла в разы. Так, в октябре ее импорт вырос в 2,5 раза по сравнению с сентябрем до 360 тыс. МВт·ч. Во-первых, вырос спрос, во-вторых, внутри Украины снизилась собственная генерация из-за повреждений инфраструктуры.

    В январе 2026 года Украина достигла исторического максимума по суточному объему импортной электроэнергии, сообщало местное отраслевое ведомство.

    Что касается перекрытия импорта электроэнергии, то возможны несколько сценариев развития ситуации. Словакия может отключить поставки только собственной электроэнергии, но сохранить ее транзит через свою территорию из Венгрии и других стран. Либо Венгрия и Словакия могут вместе отключить Украину полностью от импорта электроэнергии, перестав пропускать ее через свои территории из других стран. Это будет оказывать разное влияние на Украину.

    «Если отключается лишь электроэнергия, которая идет из Словакии, то это не будет фатальным для Украины. Конечно, это создаст дополнительные проблемы – более жесткий график подачи электроэнергии для украинских потребителей, рост стоимости импортной электроэнергии, повышение внутренних тарифов. Это скорее будет экономический удар по Украине», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    «Если раньше простые украинцы были лишены электричества 15 часов в сутки, то после остановки поставок электроэнергии со стороны Словакии этот период возрастет условно до 16 часов. К тому же сильных морозов уже не ожидается, а часть потерянной энергии страна может компенсировать за счет солнечной генерации», – считает экономист Иван Лизан.

    По его словам, Киев готов жертвовать комфортом своих граждан ради того, чтобы навредить Братиславе и лично словацкому премьеру Роберту Фицо, не возобновляя поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». «Для Киева важнее разрушить связку Фицо с венгерским коллегой Виктором Орбаном, чтобы ослабить последнего перед парламентскими выборами в Венгрии. Таким образом Зеленский борется с политическими силами на территории Евросоюза, которые выступают против поддержки Украины», – отметил собеседник.

    «Если же Словакия синхронизируется с Венгрией, то ситуация может оказаться на грани локальных блэкаутов.

    Для этого потребуется дополнительный фактор. Например, одновременное сокращение поставок из Румынии из-за того, что солнце скрылось или ветер перестал дуть. Либо должно произойти выбывание тепловой энергетики из-за продолжающихся ударов России. Тогда ситуация может дойти вплоть до развала энергосистемы Украины и локальных блэкаутов», – рассуждает Игорь Юшков. Впрочем, по его словам, вряд ли они продлятся долго.

    «Чтобы на Украине случился блэкаут на недели и месяцы, то должна остановиться еще какая-то одна атомная электростанция или были уничтожены подстанции, которые выводят эту электроэнергию с атомных электростанций. То есть долгосрочный полный блэкаут возможен, когда падут два столпа, на которых держится украинская энергосистема. А это атомная энергия и импорт», – заключает эксперт.

    Главное
    Главу ОПГ обвинили в хищениях у бойцов СВО в Шереметьево
    Европейская разведка увидела угрозу в храмах РПЦ
    В Турции разбился истребитель F-16
    Польша пыталась сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии
    Экс-главком ВМФ анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    В России создан беспилотник-камикадзе с дальностью полета 100 км
    Задержанный в Латвии кореевед Ланьков рассказал о планах после депортации в Эстонию

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электрическом на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Лондон и Париж приготовились разбрасываться ядерными бомбами

    Британия и Франция вновь подводят мир к опасной черте: по данным Службы внешней разведки, Лондон и Париж намерены передать Киеву ядерное оружие. Если это произойдет, ситуация выйдет на качественно новый уровень угроз – в первую очередь для безопасности России. Москва будет вынуждена реагировать жестко, а попытки сохранить в мире режим нераспространения и вовсе потеряет всякий смысл. Чем еще чреваты необдуманные действия европейских столиц? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации