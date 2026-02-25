У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин сообщил о разнице мнений по нагрузке школьников
Мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
В ходе отчета правительства в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что мнения учителей и родителей по вопросу нагрузки на школьников существенно различаются, передает РИА «Новости».
По словам Мишустина, «ответ на вопрос, перегружены школьники или нет, разнится в зависимости от родителей, всегда был дискуссионным. Мнения учителей и родителей разделились, одни считают, что дети их не загружены, некоторые считают, что очень перегружены».
Премьер-министр также выразил поддержку инициативе по проведению анализа объема домашнего задания в школах и возможности последующей корректировки. С подобным предложением выступил один из депутатов Госдумы от ЛДПР, предложив совместно с правительством рассмотреть этот вопрос и скорректировать подходы к организации домашних заданий.
Мишустин подчеркнул, что идея заслуживает внимания и заявил: «Инициативу однозначно поддерживаю».
