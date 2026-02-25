Мишустин сообщил о разнице мнений по нагрузке школьников

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе отчета правительства в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что мнения учителей и родителей по вопросу нагрузки на школьников существенно различаются, передает РИА «Новости».

По словам Мишустина, «ответ на вопрос, перегружены школьники или нет, разнится в зависимости от родителей, всегда был дискуссионным. Мнения учителей и родителей разделились, одни считают, что дети их не загружены, некоторые считают, что очень перегружены».

Премьер-министр также выразил поддержку инициативе по проведению анализа объема домашнего задания в школах и возможности последующей корректировки. С подобным предложением выступил один из депутатов Госдумы от ЛДПР, предложив совместно с правительством рассмотреть этот вопрос и скорректировать подходы к организации домашних заданий.

Мишустин подчеркнул, что идея заслуживает внимания и заявил: «Инициативу однозначно поддерживаю».

