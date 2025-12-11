Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
В Госдуме предложили создать единый механизм записи школьника на продленку
Депутат Лантратова предложила ввести общее правило для записи на продленку
Глава думского комитета Яна Лантратова предложила создать прозрачный и понятный механизм записи ребенка на продленку через цифровые сервисы, с обязательным информированием родителей о режиме работы, содержании программ и педагогах.
В Госдуме предложили ввести единый и понятный механизм записи ребенка на продленку, включая цифровые сервисы. С соответствующей инициативой к министру просвещения России Сергею Кравцову обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.передает РИА «Новости».
В письме подчеркивается, что необходимо обеспечить прозрачность работы групп продленного дня (ГПД) и предоставить родителям информацию о режиме, содержании программ и педагогах. Лантратова считает важным организовать регулярную оценку удовлетворенности родителей качеством работы продленки.
По действующему законодательству, решение об открытии ГПД принимается школой с учетом мнения родителей. Лантратова предлагает закрепить на федеральном уровне обязанность государственных школ организовывать такие группы при наличии подтвержденного родительского запроса и достаточных ресурсов, прежде всего для учеников 1-4 классов, с возможностью расширения на 5-6 классы.
В письме также предлагается ежегодно анкетировать родителей учеников начальной школы для выявления потребности в продленке. В анкеты рекомендуется включать вопросы о желаемом режиме посещения, активности и особенностях детей.
Среди других инициатив Лантратовой – введение обязательной самостоятельной оценки школами своих ресурсов для работы ГПД и разработка типовых моделей продленки: базовой с пребыванием до 16.30-17.00 и расширенной – до 18.00-19.00, включая дополнительные программы и частичную плату с предоставлением льгот для социально незащищенных семей.
