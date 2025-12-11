Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Собянин: На подлете к Москве уничтожен беспилотник
Летевший на российскую столицу беспилотный летательный аппарат уничтожен, сообщил мэр города Сергей Собянин в четверг днем.
На месте падения фрагментов аппарата работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщал, что на подлете к российской столице с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов.
Минобороны утром сообщало, что над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.
По данным прессы, самолету с премьером Армении Николом Пашиняном пришлось изменить маршрут из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.