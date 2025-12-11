  • Новость часаЭксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
    11 декабря 2025, 13:20 • Новости дня

    Собянин: На подлете к Москве уничтожен беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевший на российскую столицу беспилотный летательный аппарат уничтожен, сообщил мэр города Сергей Собянин в четверг днем.

    На месте падения фрагментов аппарата работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Ранее Собянин сообщал, что на подлете к российской столице с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов.

    Минобороны утром сообщало, что над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.

    По данным прессы, самолету с премьером Армении Николом Пашиняном пришлось изменить маршрут из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    11 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве с полуночи уничтожено 30 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в Telegram-канале об уничтожении дронов на подлете к столице. С полуночи их число достигло 30 БПЛА, один, 31-й дрон, был уничтожен за несколько минут до полуночи.

    «Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил он в 2.44 ночи.

    Собянин отметил, что за час, с 2.20 до 3.10 силы ПВО нейтрализовали 15 дронов по пути к городу.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 09:19 • Новости дня
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минувшей ночью свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    Причиной перенаправления стали введенные ночью ограничения на прием и отправку бортов, передает ТАСС.

    Ограничительные меры были введены около часа ночи, а сняты только в 07:59 мск.

    Во Внуково не смогли принять 20 самолетов, которые вынужденно приземлились в Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Тбилиси. Домодедово перенаправило 12 воздушных судов в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород. Один из самолетов, летевший из Аддис-Абебы, временно совершил посадку в Варшаве.

    Шереметьево не приняло порядка 13 рейсов, часть которых направили в Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Еще два самолета совершили временную посадку в других московских аэропортах. В Жуковском не приняли три рейса, которые были перенаправлены в Самару и Нижний Новгород, а сам аэропорт принял два борта, изначально направлявшихся в иные столичные авиагавани – один пассажирский и один грузовой.

    Напомним, «Аэрофлот» поменял расписание рейсов из-за ограничений на полеты в московских аэропортах. Аэропорт Пулково принял часть самолетов, которые изначально направлялись в Москву. Столичные воздушные гавани отменяли и переносили десятки рейсов на фоне атак беспилотников.

    В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.

    За ночь над Московским регионом уничтожили 40 БПЛА, из них 32 летели на саму Москву.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 10:52 • Новости дня
    На подлете к Москве сбиты 37 дронов
    На подлете к Москве сбиты 37 дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны сбили еще три дрона, летевших на столицу, сообщил глава города Сергей Собянин в четверг.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал мэр города в своем Telegram-канале.

    Согласно опубликованным Собяниным данным, всего после полуночи сбито 37 БПЛА, летевших на Москву.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал о трех других дронах, уничтоженных на подлете к Москве.

    С полуночи над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 01:10 • Новости дня
    Три дрона ВСУ уничтожены на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о трех дронах ВСУ, уничтоженных на подлете к столице силами ПВО.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Спустя 15 минут столичный градоначальник добавил, что на подступах к городу сбит еще один дрон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москве силами ПВО ликвидирован дрон ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. После чего добавил о еще одном БПЛА.

    При этом российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 19:07 • Новости дня
    Москвич получил 18 лет за убийство женщины четверть века назад

    Москвич получил 18 лет за убийство женщины в 2000 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    18 лет колонии получил житель Москвы за убийство женщины, совершенное совместно с приятелем при распитии алкоголя 25 лет назад, сообщили в прокуратуре столицы. 

    Суд в Москве приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство женщины в 2000 году, передает столичная прокуратура. Преступление произошло на улице Челябинской, где 23 ноября 2000 года под окнами дома нашли тело 30-летней женщины с многочисленными травмами.

    Расследование было возобновлено спустя годы после изучения материалов дела в прокуратуре, в результате чего были установлены личности обоих подозреваемых.

    По данным прокуратуры, в квартире дома погибшая вместе с двумя знакомыми мужчинами распивала спиртное. Между ними возник конфликт, после чего женщину избили, душили, нанесли множественные удары молотком и ножом, а затем выбросили из окна седьмого этажа, когда она еще была жива.

    Суд признал одного из фигурантов виновным в убийстве. Но решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Второй фигурант преступления скончался, в связи с чем уголовное преследование в его отношении прекратили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 ноября в Москве удалось раскрыть жестокое убийство девушки спустя 27 лет после преступления благодаря современной экспертизе.

    В столице днем ранее также раскрыли убийство милиционера и его супруги через 26 лет после трагедии, обвиняемым стал бывший сослуживец погибшего.

    Следственный комитет раскрыл убийство женщины и ребенка 2015 года в центре Москвы, задержан подозреваемый, который после совершенного преступления скрывался за границей.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 02:15 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о десяти уничтоженных на подлете к городу дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о десяти уничтоженных силами ППО на подлете к городу дронах ВСУ, которые удалось перехватить за час.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 2.19 ночи.

    До этого с 1.22 до 2.22 были сбиты пять дронов. По состоянию на 2.22 ночи, над Москвой ликвидированы 16 БПЛА.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили пятый за день дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Напомним, в среду утром дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Из них пять сбили в Московском регионе. Глава Москвы Сергей Собянин сообщал, что четыре дрона летели непосредственно в сторону столицы.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 01:03 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили полеты, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Домодедово: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщил он.

    Напомним, ранее столичный аэропорт Шереметьево временно приостановил полеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москве силами ПВО ликвидирован дрон ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. После чего добавил о еще одном БПЛА.

    При этом российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 03:11 • Новости дня
    Столичные аэропорты отменили и перенесли десятки рейсов на фоне атак БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также подмосковный Раменское отменили, задержали и перенаправили на фоне атаки украинских БПЛА десятки рейсов, следует из онлайн-табло «Яндекс.Расписания».

    В аэропорту Шереметьево задержаны 24 рейса, 12 отменены. В Домодедове задержаны пять рейсов. Во Внукове задержаны 27 рейсов, семь отменены.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 30 БПЛА, один дрон был ликвидирован за несколько минут до полуночи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Аэропорт Пулково сообщил о приеме перенаправленных из Москвы рейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    Петербургский аэропорт Пулково сообщил в Telegram-канале о приеме авиарейсов, перенаправленных из столичных аэропортов.

    «В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы. В ближайшие часы возможны корректировки расписания»,  – сказано в сообщении.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 30 БПЛА, один дрон был ликвидирован за несколько минут до полуночи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды. Также в ночь на четверг столичные аэропорты отменили и перенесли десятки рейсов на фоне атак БПЛА.


    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 23:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве силами ПВО ликвидирован дрон ВСУ, сообщил в Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил он.

    До этого российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 31 беспилотник над пятью регионами России вечером среды. При этом днем российские средства ПВО в период с 12.00 до 15.00 перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 06:08 • Новости дня
    «Аэрофлот» сообщил о корректировке расписания из-за ограничений полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока в столичном авиаузле действуют временные ограничения полетов, компания «Аэрофлот» скорректировала расписание, о чем сообщается в ее Telegram-канале.

    «В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла «Аэрофлот» вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань», – сказано в сообщении.

    Авиакомпания предлагает пассажирам отмененных рейсов вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы в ближайшие даты.

    «Переоформление происходит на рейсы, выполняемые по тому же маршруту и в том же классе обслуживания (с одновременным соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU) без взимания дополнительной оплаты», – пояснили в компании.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 30 БПЛА, один дрон был ликвидирован за несколько минут до полуночи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды. Также в ночь на четверг столичные аэропорты отменили и перенесли десятки рейсов на фоне атак БПЛА.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 09:50 • Новости дня
    Мирошник назвал атаки БПЛА на Москву «выпадом» диктатуры Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Ночные атаки беспилотников на Москву и регионы России являются «символичным выпадом» для западных стран со стороны Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Атаки беспилотников на Москву и другие регионы России, произошедшие прошлой ночью, стали «символичным выпадом» диктатуры Владимира Зеленского в адрес Запада, сообщил в Telegram-канале Родион Мирошник.

    Мирошник отметил, что этот выпад нисколько не отменяет опасность боеприпасов, направленных по гражданским объектам и мирным людям российских регионов.

    Также он подчеркнул, что подобные действия демонстрируют не только стремление Киева произвести впечатление на западных союзников, но и продолжают создавать риски для безопасности в регионах России.

    Ранее минувшей ночью власти перенаправили свыше 40 рейсов из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    За ночь силы ПВО уничтожили 40 беспилотников над Московским регионом, из которых 32 следовали на саму Москву.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 08:11 • Новости дня
    Росавиация: Ограничения в московских аэропортах сняты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вводившиеся ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Москве отменены, воздушные гавани работают в обычном режиме, сообщила Росавиация.

    Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево теперь работают в штатном режиме, там сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщается в Telegram-канале регулятора.

    В сообщении отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

    Ранее «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений на полеты. Аэропорт Пулково принял часть рейсов, которые изначально направлялись в Москву. Московские аэропорты отменили и перенесли десятки рейсов на фоне атак беспилотников.

    В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 10:35 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб, указал мэр в своем Telegram-канале.

    Напомним, ночью свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    В ночь со среды на четверг над страной сбили 287 украинских дронов, 40 из них поразили над Московским регионом, причем 32 таких БПЛА летели на Москву.

    Комментарии (0)
