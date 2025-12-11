Собянин: На подлете к Москве уничтожен беспилотник

Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Причиной перенаправления стали введенные ночью ограничения на прием и отправку бортов, передает ТАСС.

Ограничительные меры были введены около часа ночи, а сняты только в 07:59 мск.

Во Внуково не смогли принять 20 самолетов, которые вынужденно приземлились в Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Тбилиси. Домодедово перенаправило 12 воздушных судов в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород. Один из самолетов, летевший из Аддис-Абебы, временно совершил посадку в Варшаве.

Шереметьево не приняло порядка 13 рейсов, часть которых направили в Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Еще два самолета совершили временную посадку в других московских аэропортах. В Жуковском не приняли три рейса, которые были перенаправлены в Самару и Нижний Новгород, а сам аэропорт принял два борта, изначально направлявшихся в иные столичные авиагавани – один пассажирский и один грузовой.

Напомним, «Аэрофлот» поменял расписание рейсов из-за ограничений на полеты в московских аэропортах. Аэропорт Пулково принял часть самолетов, которые изначально направлялись в Москву. Столичные воздушные гавани отменяли и переносили десятки рейсов на фоне атак беспилотников.

В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.

За ночь над Московским регионом уничтожили 40 БПЛА, из них 32 летели на саму Москву.