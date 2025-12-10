Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.15 комментариев
Российская ПВО сбила 31 беспилотник над пятью регионами
Средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинских дронов на несколько субъектов страны, сообщило Минобороны.
В ведомстве уточнили, что с 15.00 до 20.00 военные уничтожили 31 аппарат самолетного типа. В Брянской и Калужской областях перехватили 13 и 11 беспилотников соответственно, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Еще пять целей сбили над Крымом, а в небе над Тульской областью и Подмосковьем ликвидировали по одному дрону.
Напомним, российские средства противовоздушной обороны в период с 12.00 до 15.00 перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.
В ночь на среду над Россией уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.