Минобороны: Российская ПВО сбила 31 беспилотник над пятью регионами

Tекст: Валерия Городецкая

В ведомстве уточнили, что с 15.00 до 20.00 военные уничтожили 31 аппарат самолетного типа. В Брянской и Калужской областях перехватили 13 и 11 беспилотников соответственно, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Еще пять целей сбили над Крымом, а в небе над Тульской областью и Подмосковьем ликвидировали по одному дрону.

Напомним, российские средства противовоздушной обороны в период с 12.00 до 15.00 перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.

В ночь на среду над Россией уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.