Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней

Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 60–90 дней

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине, передает ТАСС.

«Я завтра буду в Украине и жду предложений от партнеров и от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения», – сказал он.

«Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов», – добавил Зеленский.

«Я всегда готов», – подчеркнул Зеленский, ранее отвечая журналистам итальянских изданий на вопрос по поводу слов президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявлял, что Киев якобы использует боевые действия как предлог, чтобы не проводить выборы.

Президентские полномочия Зеленского официально завершились 20 мая 2024 года, однако киевские власти объяснили отказ от проведения выборов военным положением. Они утверждают, что проведение голосования невозможно до окончания боевых действий.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Украина умалчивает о решении своего Конституционного суда от мая 2014 года, согласно которому президентский срок не может быть продлен. По словам Путина, срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

Сообщалось, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после утверждения этого плана.

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

