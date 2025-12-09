Силы ПВО уничтожили 38 украинских дронов над пятью регионами России

Силы ПВО за шесть часов уничтожили 38 украинских дронов над пятью регионами России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дежурные расчетные подразделения ПВО в период с 14 до 20 часов 9 декабря зафиксировали и ликвидировали 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России.

Наибольшее количество аппаратов было уничтожено над Брянской областью – 21 дрон. Также средства ПВО сбили семь беспилотников над Московским регионом, включая четыре, которые направлялись на Москву. В Калужской области были ликвидированы шесть аппаратов, в Белгородской и Тульской – по два.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило, что днем 9 декабря з пять часов были сбиты 26 украинских дронов над территорией страны.

Также Минобороны России ночью вторника сообщило о 121 сбитом украинском беспилотнике над регионами России и Каспийским морем, из которых 49 были уничтожены над Белгородской областью.

А вечером понедельника Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА в четырех регионах России.