  • Новость часаРоссия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
    Путин поручил разобраться с представляющей опасность для граждан ездой курьеров по улицам
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием
    Трамп потребовал выборов президента Украины
    В Совфеде предложили запретить продажу конфет с алкоголем детям
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    4 комментария
    9 декабря 2025, 21:42 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили 38 украинских дронов над пятью регионами России

    Силы ПВО за шесть часов уничтожили 38 украинских дронов над пятью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате работы дежурных сил противовоздушной обороны за шесть часов были уничтожены 38 украинских БПЛА в Брянской, Московской, Калужской, Белгородской и Тульской областях.

    Дежурные расчетные подразделения ПВО в период с 14 до 20 часов 9 декабря зафиксировали и ликвидировали 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России.

    Наибольшее количество аппаратов было уничтожено над Брянской областью – 21 дрон. Также средства ПВО сбили семь беспилотников над Московским регионом, включая четыре, которые направлялись на Москву. В Калужской области были ликвидированы шесть аппаратов, в Белгородской и Тульской – по два.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило, что днем 9 декабря з пять часов были сбиты 26 украинских дронов над территорией страны.

    Также Минобороны России ночью вторника сообщило о 121 сбитом украинском беспилотнике над регионами России и Каспийским морем, из которых 49 были уничтожены над Белгородской областью.

    А вечером понедельника Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА в четырех регионах России.

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    Комментарии (8)
    9 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Новая схема Киева по воровству денег связана с поставками артиллерийских боеприпасов ВСУ в рамках «чешской инициативы», сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

    Польская компания PHU LECHMAR станет ключевым посредником в хищениях денежных средств западных налогоплательщиков при поставках артиллерийских снарядов для ВСУ, сообщается на сайте СВР России.

    Новая схема реализуется в рамках так называемой «чешской снарядной инициативы» и подразумевает закупку снарядов в странах Восточной Европы и Глобального Юга по 1 тыс. долларов за единицу с последующей переупаковкой и передачей Украине уже под видом польской продукции по цене 5 тыс. долларов за штуку.

    Оплату завышенных поставок обеспечивают Британия, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие страны Запада. Согласно данным СВР, коррупционные «откаты» ответственным должностным лицам указанных государств уже заложены в бюджет схемы.

    PHU LECHMAR ранее уже привлекала внимание СМИ подозрениями в операциях по обналичиванию западной помощи для украинских силовых ведомств. Этой фирмой интересовались лица, связанные с бывшим руководителем офиса президента Украины Ермаком, а также представителями коррупционной группы Миндича – Зеленского.

    В спецслужбе отмечают, что несмотря на широкую огласку коррупционных скандалов, представители украинского руководства продолжают использовать скомпрометированных посредников и усиливают схемы обогащения на военных поставках.

    В сообщении СВР также подчеркивается, что проект «мирного плана» Дональда Трампа вызывает негатив у окружения Зеленского, поскольку угроза устойчивого урегулирования может разрушить их коррупционные схемы, основанные на войне.

    Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений.

    Первый зампред движения ANO Карел Гавличек не исключил завершения чешской инициативы по поиску и поставке артиллерийских снарядов для Украины.

    Украина получила до 3,5 млн артиллерийских снарядов по чешской инициативе в 2024 и 2025 годах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.

    Комментарии (12)
    9 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

    Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Трамп потребовал выборов президента Украины

    Трамп: Украине пора провести президентские выборы

    Трамп потребовал выборов президента Украины
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

    По словам Трампа, украинский народ заслуживает право на подобный выбор, а власти страны якобы используют ситуацию с конфликтом, чтобы выборы не проводить. «Прошло много времени. Все не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», – заявил Трамп журналистке издания Politico, передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что на сегодня переговорная позиция России сильнее, чем у Украины. Он подчеркнул: у России нет сомнений в преимуществах на переговорах, и на данный момент ситуация складывается не в пользу Киева.

    Кроме того, американский президент выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придется принять условия урегулирования, так как, по словам Трампа, он «проигрывает». Трамп добавил, что Зеленский должен «взять себя в руки» и начать движение в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов. СМИ сообщали, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после его утверждения.

    Комментарии (9)
    9 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро

    Le Soir: Бизнесмены из России потребовали от ЕС более 53 млрд евро компенсации

    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро
    @ Christian Ohde/mageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции, подали в суды ЕС иски на сумму 53 млрд евро, пишет Le Soir.

    По данным Le Soir, эти обращения основаны на применении механизма урегулирования инвестиционных споров (ISDS), который служит для защиты иностранных инвесторов от принудительного изъятия активов государством, передает «Фонтанка».

    Издание отмечает, что использование ISDS увеличивает шансы на взыскание компенсации, даже если дело связано с введением санкций. В настоящее время в судах Евросоюза рассматриваются 28 дел, из которых 24 поданы именно в арбитражном порядке в рамках ISDS.

    Все иски относятся к вопросам блокировки частных активов, однако заявленная сумма уже получила макроэкономическое значение. Сумма требований составляет более 53 млрд евро, что превышает четверть всех замороженных в ЕС суверенных резервов Банка России, составляющих примерно 210 млрд евро.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках ежегодного исследования «Винный гид России» наивысшие оценки получили игристые вина и петнаты из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.

    В рамках проекта «Винный гид России» были названы лучшие игристые вина и петнаты страны, передает РИА «Новости». В топ вошли образцы из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, отмеченные за высокое качество и вкусовые характеристики.

    Среди белых брютов, изготовленных классическим методом, первенство получили вина «Brut d'Or Блан де Блан« и »Brut d'Or Блан де Нуар» от «Абрау-Дюрсо», а также «Блан де Блан» от «Фанагория».

    Методом Шарма лидировали «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание» от «Мысхако», «Пар ла Мер. Пино Блан» от «Шато Тамань» и «Артэ Просека» от «Аристов».

    Лучшие розовые брюты среди классических вин – «Пино Нуар» от «Новый Свет» и «Империал Кюве» от «Абрау-Дюрсо». Вина резервуарного метода – «Пар ла Мер. Пино Нуар» от «Шато Тамань» и «Рутсток Кобер» от «Мысхако».

    Белые полусладкие вина в топе: «Мускат» от «Винодельня №78», «Граф Воронцов» от «Дербент Вино» и «Брюле. Кюве» от «Фанагория».

    Лучшим розовым полусладким назван напиток «Новый свет» от одноименного производителя. Среди резервуарных вин – «Москато» от «ЗБ вайн» и «Инкерман» от «Инкерманского завода марочных вин».

    Эксперты оценили белые полусухие вина: «Мускат» от «Эссе», розовое «Фриззанте» от «ЗБ вайн» и белое «Кюве» от «Цимлянское».

    Лучшие сладкие игристые – оба «Тет де Шеваль» от «Поместье Голубицкое» и красное «Цимлянское» от «Цимлянские вина».

    В категории петнатов выделены «Кокур Белый» от «Два брата», «Пет-Нат» от «Ведерниковъ» и «Петнат» от «Такое вино».

    Ежегодный проект проводится Роскачеством при поддержке профильных министерств и ассоциаций, а медиагруппа «Россия сегодня» обеспечивает информационное сопровождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росалкогольтабакконтроль зафиксировал сокращение производства водки в январе–ноябре 2025 года до 69,5 млн декалитров.

    Выпуск вин в России увеличился за тот же период. Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Цены на шампанское перед Новым годом остаются стабильными.

    Комментарии (8)
    9 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев

    Полонист Стремидловский: Польша старается отойти от «украинской пропасти»

    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев
    @ Suzanne Plunkett/AP/ТАСС,IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину по приглашению Владимира Зеленского, поскольку Варшава не рассматривает Киев как равноправного партнера. Но на Банковой все равно попытаются задействовать польского лидера в своих политических играх, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский.

    «Навроцкий не едет в Киев, чтобы не участвовать в политических играх Банковой. Это вопрос имиджа и чести. В последние годы мы видели, как к Зеленскому, выступающему в роли радушного хозяина, приезжали высокопоставленные западные политики», – сказал полонист Станислав Стремидловский.

    «Польский лидер дал понять, что не рассматривает Украину как равноправного партнера. Он не допускает покровительственный тон Киева в отношении Варшавы. Более того, Навроцкий постоянно указывает на неблагодарность украинских политиков, которые должны быть признательны Польше за помощь», – указал спикер.

    В этой связи примечательно, что польских представителей не пригласили на саммит в Лондон, где Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Впрочем, отказ Навроцкого и неприглашение Варшавы за стол переговоров не стоит связывать напрямую, считает эксперт.

    «Польша стремится дистанцироваться от Киева. Этот процесс начался еще после вступления Дональда Туска в должность премьера в декабре 2023 года. Уже тогда стало понятно, что республика старается отойти от «украинской пропасти». Сейчас мы увидим продолжение этой тенденции», – продолжил аналитик.

    «Между тем, Зеленский уже заявил, что готов ехать в Варшаву, если получит запрос. Формально политес соблюден. Думаю, далее их спор по поводу первого визита будет похож на перетягивание «дипломатического каната», – резюмировал Стремидловский.

    Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что польский лидер Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину по приглашению Владимира Зеленского. Их встреча пройдет в Варшаве.

    «Мы рады, что связь с Польшей важна для президента Украины. Для нас также ценны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи в Варшаве путем открытых и активных дипломатических контактов», – написал Пшидач в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Киев ценит поддержку, которую Варшава указывает украинским беженцам и в сфере оказания гуманитарной помощи. «Украина уважает Польшу», – приводит его слова телеканал Wpolsce24.

    Несколькими днями ранее Навроцкий заявлял, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на паритетной основе. «Нельзя гарантировать реализацию украинских требований за счет польских интересов», – указывал он. Польша продолжит оказывать поддержку Украине, но будет руководствоваться национальными приоритетами, указал президент. По его словам, если Зеленский ожидает иного, то он ошибается.

    Комментарии (25)
    9 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейска частями 2-й армии, главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова, сообщило Минобороны.

    Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, проверил выполнение боевых задач соединениями и частями общевойсковой армии группировки «Центр» на днепропетровском направлении зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе инспекции на передовом пункте управления Герасимов отметил, что после освобождения Красноармейска основной задачей для группировки войск «Центр» стала ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Командующий заслушал доклады руководства 2-й и 51-й армий и командиров соединений о прогрессе выполнения задач.

    По итогам работы Герасимов вручил государственные награды лучшим военнослужащим за освобождение Красноармейска и поблагодарил их за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.

    Напомним, российские войска освободили города Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту Владимиру Путину об освобождении южной части Димитрова.

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 09:51 • Новости дня
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Япония отказалась участвовать в европейском плане передачи Украине замороженных российских госактивов, подчеркнув невозможность выделить сумму около 30 млрд долларов на эти цели, сообщило Politico.

    Япония отказалась поддержать инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования Украины, передает Politico.

    На встрече министров финансов G7 Токио отверг просьбу Брюсселя поддержать план выплаты Украине денежных средств, полученных за счет российских активов, находящихся в банке Euroclear в Бельгии.

    Япония заявила, что не сможет использовать примерно 30 млрд долларов замороженных российских активов на своей территории для предоставления займа Украине, отметили два дипломата ЕС. По их словам, отказ Японии продиктован нежеланием действовать вразрез с позицией США, которые выступают против конфискации замороженных активов России.

    Напомним, Европейская комиссия добивается согласия стран ЕС на использование до 210 млрд евро замороженных средств до саммита 18 декабря, однако Бельгия опасается, что ей придется возмещать всю сумму в случае возврата денег России.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивает, что участие других стран G7 снизит риски ответных мер со стороны России против самой Бельгии. Тем не менее США и Япония отказались присоединиться к европейской схеме, оставив ЕС основным источником финансирования для Украины. В ходе встречи представитель США заявил, что поддержка Украины будет прекращена после выдачи последних траншей займа, согласованного администрацией Байдена.

    Страна сталкивается с дефицитом бюджета почти 71,7 млрд евро, а уже с апреля 2025 года правительству Украины придется сокращать расходы, если не поступят новые средства. Министры финансов G7 в совместном заявлении подчеркнули, что продолжат искать способы финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов, однако любые решения будут соответствовать национальным законодательствам.

    Глава Минфина Японии Сацуки Катаяма уточнил, что использование российских активов невозможно из-за юридических сложностей, а анонимные официальные лица отмечают: позиция Токио во многом связана с отказом США использовать эти активы для Украины. Президент Дональд Трамп дал понять, что намерен применить российские средства как инструмент давления на переговоры с Владимиром Путиным и предлагал вернуть их России частично, а остальное использовать для инвестиций в Украину.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по-прежнему поддерживает использование российских активов для поддержки Украины.

    «Наш проект репарационного займа сложен, но его суть – увеличить цену войны для России», – заявила она после встречи с Владимиром Зеленским, Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

    Британия и Канада выразили готовность последовать примеру Европы при условии, что ЕС реализует свой план – этот вопрос станет ключевым на переговорах между Стармером и Де Вевером в пятницу.

    Ранее Франция поддержала идею предоставления Киеву «репарационного кредита», но отказалась использовать замороженные в частных банках страны российские активы в этой схеме.

    Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями такого кредита для Украины. Венгрия заблокировала вариант финансирования Киева за счет выпуска евробондов на 90 млрд евро на заседании послов Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии заявил, что страна не готова передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (6)
    9 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре порядка приема в образовательные учреждения детей соотечественников, вернувшихся из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным.

    Путин отметил, что основной задачей должна стать помощь детям в адаптации и освоении учебных предметов, если такая поддержка необходима, а не проведение дополнительных экзаменов. Глава государства также поручил внести коррективы в ранее утвержденные нормативные документы.

    «Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В ноябре переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская записала обращение из-за невозможности учиться в российской школе.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    В октябре в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    Комментарии (14)
    9 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    В Петербурге суд наказал клинику за требование к внешности медсестер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Петербурге привлек к ответственности медклинику за публикацию вакансий с ограничениями по внешности и семейному положению кандидатов.

    Петербургскую медицинскую клинику привлекли к административной ответственности за размещение дискриминационных вакансий. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила РИА «Новости», что ООО «ОЗ Мед» опубликовало два объявления о поиске медсестры: в одном требовалась одинокая гражданка России в возрасте 45 лет, во втором – девушка приятной внешности.

    Как отметила Лебедева, мировой судья судебного участка № 165 города признала компанию виновной по статье 13.11.1 КоАП РФ. Речь в этой статье идет о распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

    Суд назначил медклинике два штрафа по 10 тыс. рублей за каждое нарушение. Компания должна выплатить в общей сложности 20 тыс. рублей.

    Лебедева напомнила, что российское законодательство строго запрещает дискриминацию работников по признакам пола, возраста, происхождения, вероисповедания, а также по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд признал незаконным один из пунктов требований «Аэрофлота» к размеру одежды бортпроводников.

    До этого суд отказал в иске стюардессе Ирине Иерусалимской, оспаривавшей критерии внешности компании.

    Сообщалось, что около 400 стюардесс «Аэрофлота» оказались в группе, которую они в шутку называют «СТС» – «старые, толстые, страшные» – и которую не допускают к работе на международных рейсах.

    Комментарии (13)
    9 декабря 2025, 16:42 • Новости дня
    СМИ сообщили о завершении освобождения Северска силами российской армии

    СМИ: Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных

    СМИ сообщили о завершении освобождения Северска силами российской армии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Северск в Донецкой народной республике был освобожден российскими войсками, а украинские подразделения практически полностью покинули город, сообщил Telegram-канал Mash. Одними из первых в город вошли казачьи подразделения.

    Освобождение города Северска в Донецкой народной республике завершили российские военные, передает Газета.ru. Населенный пункт, по данным Telegram-канала Mash, теперь находится под полным контролем российских сил.

    Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что стали одними из первых, кто вошел в город. В результате операции казачьим подразделениям удалось нейтрализовать элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины.

    Сейчас украинские военнослужащие практически полностью покинули Северск, оставив в городе только небольшие группы, которые прячутся в подвалах и постройках. Российские военные в настоящее время проводят зачистку территории города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы сузили горловину нового огневого котла западнее Северска в Донецкой народной республике. Там уже вырисовываются очертания огневого кармана, где ВСУ могут оказаться в окружении в случае несвоевременного отвода своих сил.

    Комментарии (3)
    9 декабря 2025, 18:24 • Новости дня
    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Reuters: Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы
    @ Ina Hesmer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сведения о том, что Токио отказывается использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, пишет Reuters.

    «Это полная ложь», – приводит Reuters слова Мимуры, который прокомментировал публикацию Politico о якобы отказе Японии привлечь около 30 млрд долларов в виде замороженных средств на ее территории для выдачи кредита Украине по предложению ЕС, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова предупредила Японию о последствиях передачи активов России.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (4)
    9 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Президент Польши отверг приглашение Зеленского посетить Украину

    Президент Польши Навроцкий отверг приглашение Зеленского посетить Украину

    Президент Польши отверг приглашение Зеленского посетить Украину
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от поездки на Украину по приглашению Владимира Зеленского, встреча с ним пройдет в Варшаве, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

    По словам Пшадича, в Польше ценят важность отношений с Украиной, но Навроцкий встретится с Зеленским в Варшаве, в Киев по приглашению главы киевского режима он не поедет, пишут «Ведомости».

    Пшидач подчеркнул, что для Польши важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении, поэтому сейчас решается вопрос о дате встречи в Варшаве.

    Навроцкий ранее пояснил, что поддержка Украины не должна ослаблять позиции Польши на международной арене. Также он заявил, что некоторые шаги Киева говорят об отсутствии благодарности польскому народу, что, по его словам, не остается без внимания польских властей.

    Ранее Навроцкий заявил, что Польша не станет ставить интересы Украины выше собственных.

    Поддержка украинцев в Польше снизилась по данным Bloomberg.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:30 • Новости дня
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании

    Касперская назвала ИИ монстром и призвала запретить его в образовании

    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
    @ Polozovsky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская высказалась за введение запретов на применение искусственного интеллекта в ряде сфер.

    Во время выступления на открытой конференции ИСП РАН, глава правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что искусственный интеллект стал «монстром», призвав к существенному ограничению его внедрения во всех областях, способных нанести вред человеку, передает ТАСС. Она особо отметила опасность проникновения ИИ в образовательные процессы, где, по ее словам, дети используют генеративные технологии для написания сочинений, что приводит к утрате самостоятельного мышления.

    Касперская сообщила: «Самое страшное катастрофическое последствие – они отучиваются думать. Мы рискуем вырастить поколение вообще ничего не понимающих людей». Она подчеркнула, что учащиеся все чаще обращаются к ИИ даже по простейшим вопросам, теряя навыки запоминания.

    В связи с этим Касперская предложила запретить разработку образовательных материалов и автоматизацию обучения с помощью ИИ, а также ограничить автоматизацию в государственном управлении, включая запрет на автоматическое начисление штрафов и введение социальных рейтингов. Также она выступила против создания нормативно-правовых актов и законопроектов через ИИ и их проверки автоматизированными системами.

    В области правосудия Касперская призвала не использовать искусственный интеллект для генерации судебных решений и исков. В сфере искусства она отметила необходимость решить вопросы авторских прав, не допускать генерацию образов известных личностей и предотвращать мошенничество с дипфейками.

    Выступление завершилось призывом к широкой общественной дискуссии и введению запретов во всех сферах, где ИИ потенциально может нанести вред людям: «ИИ – это некая экзистенциально угрожающая технология, которая вообще угрожает жизни на Земле» – резюмировала Касперская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Касперская объявила о создании рабочей подгруппы для поддержки экспорта российских технологий.

    Также в «Отечественном софте» рассказали о деградации иностранного программного обеспечения. На Западе опасаются окончательного ухода с российского рынка, чтобы не потерять влияние на россиян через интернет-технологии.

    А сама Касперская подчеркнула, что компания Google продолжает работать на рынке России как инструмент влияния, несмотря на начало спецоперации на Украине.


    Комментарии (11)
    9 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине

    Трамп: Европа не справляется с конфликтом на Украине

    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на продолжающийся конфликт на Украине.

    Как указал Трамп в интервью Politico, ситуация на Украине остается «большой проблемой» для европейских стран. Он прямо сказал: «Это большая проблема для Европы. И они с ней не справляют должным образом», передает РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, если бы он не занял пост главы государства. «Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я думаю, если бы я не был президентом, у вас могла бы быть третья мировая война», – отметил политик.

    Кроме того, президент США прокомментировал заявления сына, Дональда Трампа-младшего, который предположил, что нынешний глава Белого дома может дистанцироваться от Украины. Трамп пояснил, что это заявление «не верно, но и не совсем неверно», подчеркнув неоднозначность собственной позиции по этому вопросу.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек по Украине.

    Комментарии (2)
    Главное
    Британия ввела санкции против Дугина и аналитического центра «Рыбарь»
    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные активы РФ
    Шойгу передал «горячий дружеский привет» от Путина генсеку Компартии Вьетнама
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в ЕC
    Путин продлил упрощенный ввоз товаров через Казахстан и Киргизию
    В Петербурге суд наказал клинику за требование к внешности медсестер
    Китайский автопроизводитель GAC сделал заявление о работе в России

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Перейти в раздел

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ

    Финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден приносить извинения целому народу – саамам, которые в результате деятельности государственных властей подверглись тотальной ассимиляции. Давление на саамов усилилось после вступления в Финляндии в НАТО и целой серии военных учений. Особенно цинично происходящее выглядит на фоне обвинений, которые в Хельсинки выдвигают против Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации