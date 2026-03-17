    Зеленский сделал США унизительное предложение
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    Грузия назвалась «соосновательницей Европы»
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    Трамп раскритиковал союзников за отказ в военной помощи
    Иран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Премьер Бельгии захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    17 марта 2026, 14:15 • Новости дня

    Отец семерых детей тайно уехал на СВО в 61 год

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина в возрасте 61 года, имеющий семерых детей и пятерых внуков, отправился втайне от семьи на СВО, чтобы работать поваром.

    Отец семерых детей из России в возрасте 61 года тайно ушёл на спецоперацию на Украине, сообщает RT.

    Мужчина с позывным Марсель служит на фронте с 2023 года и сейчас у него уже восьмой контракт. До этого ему несколько раз отказывали из-за возраста, но он был настойчив.

    Семье о своём решении он не сообщил, просто сел в автобус и уехал. «Конечно, был шок большой. Но они потом все поняли. Находясь здесь, я чувствую, как дети мной гордятся», – рассказал Марсель журналистам.

    На фронте мужчина трудится поваром и считает своей задачей поддерживать бойцов. Он вспомнил историю друга из Петербурга, которого накормил перед боем, а через два дня тот погиб. После этой трагедии Марсель пообещал себе кормить бойцов в любое время суток.

    У Марселя семеро детей и пятеро внуков, вскоре родится шестой. По его словам, сейчас семья поддерживает его, а дети испытывают гордость за поступок отца.

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность многодетной семьи, приведя в пример Героя России Очир-Горяева как отца четверых детей.


    16 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский репортер Грэм Филлипс, комментируя ограничительные меры Брюсселя в отношении себя, заявил, что они лишь мотивируют его продолжать освещение событий в Донбассе.

    «Я под санкциями Британии, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них, как всегда, ничего не получится», – заявил Филлипс, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что санкции лишь дают ему мотивацию, «драйв, адреналин».

    Репортер также вспомнил знаменитую фразу из фильма «Брат-2», отметив, что сила заключается в правде, которая становится катастрофой для оппонентов. Он подчеркнул, что продолжает съемки сериала о восстановлении Мариуполя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Ранее Европейский союз включил в черный список немецких корреспондентов Алину Липп и Томаса Репера.

    16 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Киева рядом с монументом Независимости впервые зафиксировали падение российского дрона-камикадзе «Ланцет», оснащенного искусственным интеллектом, сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники, изучившие фото обломков дрона.

    Дрон, который упал возле стелы Независимости в центре Киева, оказался российским дроном-камикадзе «Ланцет», оснащенным искусственным интеллектом, передают «Вести» со ссылкой на Defense Express.

    Эксперты, проанализировавшие фото обломков, пришли к выводу, что это была первая атака данным типом БПЛА на украинскую столицу. В публикации отмечается, что удар также «имел признаки искусственного интеллекта».

    В сообщении Defense Express подчеркивается, что «россияне впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу». По предварительным данным, дрон упал непосредственно рядом с монументом Независимости.

    По информации экспертов, стандартная дальность связи с такими беспилотниками составляет 50 километров, однако на линии боевого соприкосновения они иногда летают на расстояния до 90 километров, а рекордный полет составил 136 километров. Тем не менее, расстояние от границы с Россией до Киева – около 200 километров.

    Минобороны России пока не дало официальных комментариев по поводу инцидента. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Telegram-канале высказал мнение, что эти дроны рассчитаны на поражение прифронтовых целей и не способны преодолевать большие расстояния из-за ограниченного ресурса аккумуляторов и радиоуправления.

    Ранее сообщалось, что на монумент Независимости в центре Киева могли упасть обломки дрона «Герань».

    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    16 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российской группировки «Центр» продолжают создавать полосу безопасности и ведут активные действия в Днепропетровской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают работу по созданию полосы безопасности в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Подразделения группировки войск «Центр» продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородним», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили 12 населенных пунктов за первые две недели марта.

    16 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 2,5 тыс. солдат под Великой Михайловкой

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате боев в районах Великой Михайловки и Покровского украинские войска понесли значительные потери, лишившись более 2,5 тыс. солдат, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Бойцы группировки «Восток» продолжают успешно отражать атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во время проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».

    Герасимов подчеркнул: «Одновременно с этим частью сил группировка отражает многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское. Только на этом направлении в течение февраля – марта противник потерял более 2,5 тысячи человек личного состава, уничтожено свыше 120 единиц техники».

    По его словам, действия российских военных привели к значительным потерям ВСУ на данных направлениях за последние два месяца. Количество уничтоженной техники на этом участке превысило 120 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска за две недели марта освободили 12 населенных пунктов.

    16 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску

    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Южная» успешно продвигаются в сторону Славянска широким фронтом, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач этой группировкой.

    «На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.

    Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    17 марта 2026, 02:56 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в Константиновке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска улучшили свои позиции в южной и восточной частях Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин подчеркнул: «Здесь мы видим в самой Константиновке улучшение позиций наших подразделений, непосредственно уже в самой Константиновке. В южной и восточной части наши подразделения за последние дни там позиции улучшили», передает ТАСС.

    Он также сообщил, что взятие Константиновки откроет возможности для дальнейшего продвижения в сторону Краматорско-Славянской агломерации с южного направления.

    Во вторник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие за последние дни вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Николаевка под Константиновкой Донецкой Народной Республики.

    Накануне начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 60% Константиновки находится под контролем российских военных.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    16 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил о намерении достигать цели СВО «на земле»

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле», заявил глава МИД Сергей Лавров,

    Россия будет добиваться выполнения целей спецоперации непосредственно «на земле», передает РИА «Новости». Глава МИД России Сергей Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

    Лавров подчеркнул, что «Евросоюз сам себя дискредитировал по полной программе». Он отметил, что в заявлениях представителей Франции, Германии и брюссельских чиновников не видит ничего конструктивного для продвижения переговорного процесса.

    Министр подтвердил приверженность России переговорному пути, однако, по его словам, поскольку «киевский режим к этому не готов», Москва продолжит реализовывать задачи спецоперации на территории Украины. Лавров добавил, что этот процесс уже идет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине.

    16 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Герасимов сообщил о наступлении бойцов «Днепра» в направлении Запорожья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Днепр» ведут активное наступление в направлении Запорожья, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Он отметил, что бойцы уже освободили населенный пункт Веселянка, передает ТАСС.

    «Соединения группировки войск «Днепр» ведут наступательные действия в направлении Запорожья. Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове», – заявил Герасимов.

    Ранее Герасимов сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    Он также рассказал о продвижении «Южной» группировки к Славянску.

    16 марта 2026, 20:17 • Новости дня
    Герасимов: ВС России контролируют более 60% Константиновки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 60% Константиновки находится под контролем российских военных, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    По его словам, в северо-восточной части города продолжаются уличные бои, а штурмовые подразделения вышли на юго-западные окраины Константиновки, где продолжают продвигаться вглубь городской застройки, передает ТАСС.

    «В самой Константиновке уличные бои ведутся в северо-восточной части. Кроме того, штурмовые подразделения группировки вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь городской застройки. Более 60% территории населенного пункта находится под нашим контролем», – заявил Герасимов.

    Наступательные действия ведутся не только в самом городе, но и в пригороде – населенном пункте Ильиновка, добавил он.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    В начале марта в российских силовых структурах сообщили, что оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС России.

    16 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    Герасимов сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска за первые две недели марта освободили двенадцать населенных пунктов, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки группировки «Южная».

    Российские войска за первые две недели марта освободили 12 населенных пунктов, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов по итогам проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная». По его словам, соединения и воинские части Объединённой группировки войск за этот период обеспечили продвижение на ряде направлений.

    Герасимов также уточнил, что в марте были освобождены населённые пункты Дробышево, Яровая и Сосновое. Он добавил: «Кроме того, в марте, в результате наших успешных действий, освобождены Дробышево, Яровая, Сосновое. Завершается освобождение Александровки».

    Военные продолжают боевые действия и отмечают прогресс на ключевых направлениях. Освобождение Александровки находится на завершающей стадии, подчеркнул начальник Генштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области. Южная группировка освободила Голубовку в Донецкой народной республике.

    16 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили 96 украинских дронов над регионами страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские системы ПВО уничтожили 96 беспилотников самолетного типа, большая часть которых была зафиксирована над Брянской областью.

    Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили 96 украинских беспилотников за восемь часов, передает РИА «Новости». Как заявили в Минобороны России, дроны были уничтожены с 8.00 до 16.00 по московскому времени 16 марта.

    В официальном сообщении Минобороны отмечается: «16 марта с 08.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Основная часть беспилотников – 54 штуки – была сбита над Брянской областью.

    В московском регионе уничтожено 11 дронов. По семь беспилотников сбили над Калужской и Курской областями, пять – над Смоленской областью, по четыре – над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря. Также по два дрона были ликвидированы над Владимирской областью и по одному – над Ярославской областью и Адыгеей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты экстренных служб начали работать на месте падения обломков после того, как ПВО нейтрализовали три беспилотника. В небе над Ульяновской областью ПВО перехватили несколько воздушных целей, обломки которых упали в Чердаклинском районе. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 32.

    17 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области, а Южная группировка освободила Каленики в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Павловки, Пролетарского, Мирополья, Кондратовкя и Кучеровки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Верхней Писаревкой, Избицким, Волчанскими Хуторами, Веселвм и Удами.

    При этом потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили Каленики в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Константиновки, Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Новоселовки, Александровкаи и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 200 военнослужащих, бронемашину, американский бронетранспортер М113 и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Василевки, Новоосиново, Грушевки, Ковалевки Харьковской области, Красного Лимана и Брусовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два америкаснких бронетранспортера М113 и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Красноярского, Доброполья, Новониколаевки, Гришино ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки группировки «Южная» сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, в частности, они освободили Червоную Зарю в Сумской области.

    17 марта 2026, 08:25 • Новости дня
    Бойцы ВСУ сбежали в Харькове после церемонии награждения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове, сообщили в российских силовых структурах.

    Более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были объявлены в розыск после церемонии награждения, передает РИА «Новости».

    По данным источника, речь идет о техниках ремонтно-восстановительного батальона, которые находились в Волчанском районе и были отправлены в Харьков для получения наград от командира бригады Виталия Поповича.

    Собеседник отметил: «После торжественной церемонии свыше десяти награжденных военнослужащих скрылись в областном центре и были объявлены в розыск, как дезертиры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировограде прошел митинг жен тысяч пропавших без вести бойцов ВСУ. В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ. Подразделение «Северяне» ликвидировало начальника пограничной комендатуры в районе Чернякова.

    16 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Обломки БПЛА со взрывчаткой обнаружили у гимназии Костромы

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки БПЛА обнаружили у гимназии № 28 в Костроме, на них может находиться взрывчатое вещество, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

    Обломки беспилотника с предположительно взрывоопасными веществами были найдены на территории гимназии № 28 в Костроме, сообщил в Max Ситников.

    Губернатор выехал на место происшествия и лично координирует работу оперативных служб. Проход на территорию школы закрыт, детей в здании нет, а все мероприятия направлены на обеспечение безопасности населения.

    Оперативные службы обратились к жильцам окрестных домов с просьбой отойти от окон и закрыть их, а также временно перейти в помещения на противоположную сторону от школы. Для кратковременной эвакуации подготовлены лицей № 34 и второй корпус гимназии № 28, где организованы условия для пребывания эвакуированных, включая горячий чай.

    Режим повышенной готовности введен для всех экстренных ведомств города с 18 часов, согласно постановлению администрации. Принято решение ликвидировать обломки БПЛА непосредственно на месте для предотвращения возможной угрозы. После завершения работ будет проведен обход жилых домов для проверки состояния имущества горожан.

    Средства ПВО России сбили 96 украинских дронов над регионами страны.

    16 марта 2026, 21:45 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 59 украинских БПЛА над регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение четырех часов российские силы ПВО уничтожили десятки украинских беспилотников, включая аппараты, направлявшиеся в столицу.

    Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников, передает ТАСС. Операция прошла с 16:00 до 20:00 по московскому времени 16 марта. В Минобороны отметили, что среди уничтоженных дронов было 12 аппаратов, летевших в сторону Москвы.

    По данным военного ведомства, наибольшее число атакующих дронов – 34 – было сбито над Брянской областью. Ещё 13 беспилотников уничтожено в Московском регионе, из которых 12 направлялись непосредственно на столицу.

    Кроме того, по четыре БПЛА были сбиты в Калужской и Смоленской областях, два – в Тверской области. Ещё по одному дрону перехвачено над Белгородской областью и Республикой Адыгея. В Минобороны подчеркнули, что все беспилотники были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили 96 беспилотников самолетного типа.

    США потребовали отставки президента Кубы
    Токаев утвердил новую конституцию Казахстана
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце
    Петербуржцев предупредили о возможном отключении мобильного интернета
    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

