Отец семерых детей тайно уехал на СВО в 61 год

Tекст: Вера Басилая

Отец семерых детей из России в возрасте 61 года тайно ушёл на спецоперацию на Украине, сообщает RT.

Мужчина с позывным Марсель служит на фронте с 2023 года и сейчас у него уже восьмой контракт. До этого ему несколько раз отказывали из-за возраста, но он был настойчив.

Семье о своём решении он не сообщил, просто сел в автобус и уехал. «Конечно, был шок большой. Но они потом все поняли. Находясь здесь, я чувствую, как дети мной гордятся», – рассказал Марсель журналистам.

На фронте мужчина трудится поваром и считает своей задачей поддерживать бойцов. Он вспомнил историю друга из Петербурга, которого накормил перед боем, а через два дня тот погиб. После этой трагедии Марсель пообещал себе кормить бойцов в любое время суток.

У Марселя семеро детей и пятеро внуков, вскоре родится шестой. По его словам, сейчас семья поддерживает его, а дети испытывают гордость за поступок отца.

