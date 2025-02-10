Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Фигуранты дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье признали вину
Подозреваемые в попытке устроить диверсию в воинской части Московской области признали вину во 2-м Западном окружном военном суде.
Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении троих обвиняемых, подозреваемых в попытке диверсии в одной из воинских частей в Подмосковье, передает ТАСС.
Фигурантами дела являются Юрий Михеев и братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы.
Им предъявлены обвинения по статье о покушении на диверсию с тяжкими последствиями, а братьям также вменяется госизмена и участие в запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России».
Все трое признали вину в полном объеме.
В зале суда Тимофей Мельников подтвердил вину.
Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство, разбирательство по основному делу будет продолжено.
Ранее в феврале суд в Новосибирске арестовал 24-летнего местного жителя за попытку склонить подростка к диверсии через мессенджер Telegram.